IGRAČ POSRNULOG POLITIČARA DRSKO POKRAO HRVATE! ‘Tvrdi da nema novac, a dvije godine obnavlja kuću’, oštećenima poručio: ‘Tužite me’

Autor: Doris Vučić

„Tužit ću državu! Ja noćima ne spavam. Država je odbila mirno rješavanje spora pa ćemo pravdu tražiti na sudovima i spremni smo ići sve do Strasbourga“, kukao je lani u mnogobrojnim domaćim medijima razočarani Tomica Drvar-Trtinjak iz varaždinske putničke agencije Svikoncerti.eu. Danas je pak situacija nešto drugačija. Tužbu će pobrati on i to zato što stotinama ljudi nije vratio novac za uplaćene koncerte koji su se otkazali zbog koronavirusa.

Podsjetimo, u pravnu bitku protiv majčice Hrvatske Drvar-Trtinjak upustio se s četiri domaće tvrtke zbog, kako veli, diskriminatornih odluka Stožera civilne zaštite i neadekvatnih vladinih ekonomskih mjera. „Poduzetnik sam, snaći ću se, no u ovaj posao sam ušao s namjerom da pružam ljudima kvalitetne usluge. Bilo bi mi strašno žao da ne stanemo na noge“, govorio je Drvar-Trtinjak krajem siječnja 2021. kada je bio teško pogođen korona krizom. A čini se kako se doista i snašao. Antistožeraški junak koji je bio spreman pravdu goniti čak i na Europskom sudu za ljudska prava, postao je pas pandemije koji već tri godine duguje tisuće i tisuće kuna malim ljudima koji su samo htjeli navratiti do Budimpešte ili Praga na Red Hot Chilli Peppers ili možda Rammstein. Ljudi su to koji nemaju veze s odlukama Vilija Beroša i Alemke Markotić, Vladinim paketima pomoći ili pak privatnim problemima vlasnika agencije. Niti ih je za isto briga. Ljudi su to koji vole glazbu i za aranžmane su izdvojili nekoliko tisuća kuna. No, koncerte vidjeli nisu, kao ni povrat svog novca koji nisu slučajno pronašli na ulici. I sada im je, blago rečeno, dosta svega, počevši s Tomičinim bezobrazlukom. Opelješeni, nervozni i revoltirani, okupili su se u Facebook grupi ‘Svikoncerti.eu – di su pare?’ s jednim ciljem – zaustaviti drsku prevaru. Koliki je stvarni iznos Tomičinog profita mogu isključivo nagađati jer samo 32 ljudi iz grupe koja broji 152 članova i svakog dana raste, a koji su nakon natezanja i agonije odlučili podnijeti kaznenu prijavu, oštećeno je za 82.576 kuna. Ivana Knežević koja je koja je supruga i sebe htjela počastiti koncertom Pearl Jama u Beču jedna je od njih.

‘Samo me ne blatite’

„Nebrojeno sam se puta u proteklih godinu dana čula s Drvarom-Trtinjakom. Prvo je izdao vaučer, no kad je stigao više nije vrijedio. Onda novac nije vratio jer je u gužvi pa je problem u drugoj agenciji pa u nečem trećem. Opravdanjima kod njega kraja nema“, govori nam Ivana. Koncert je zbog pandemije otkazan, a novac kao da je u zemlju propao, unatoč direktivi Ministarstva turizma iz lipnja kojom su donesene izmjene zakona i agencijama se nalaže da vrate novac kupcu u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva. „Umjesto tri tisuće kuna koje sam uplatila 2020., dobila sam patetičan formular u kojem nas moli da pričekamo godinu dvije da nam vrati novac, no pod uvjetom da ne blatimo agenciju javno i na društvenim mrežama. S gnušanjem sam odbila ovu bizarnu ‘nagodbu’ i uputila se u Državni inspektorat i Ministarstvo turizma. No, pogađate, nitko nema pravni lijek niti mu može stati na kraj“, ogorčeno će Ivana. Ista je nesretna sudbina zadesila i Hrvoja Hanžeka koji je s prijateljem želio na Guns’n’Roses, također u Beču. I on je, kao i Ivana, pokucao na ista vratašca u nadi da će institucije odraditi svoj posao.

No, nisu.

Poput Ivane i Hrvoja, upitali smo Ministarstvo turizma što po ovom pitanju mogu učiniti oštećenici. Osim prijave Državnom odvjetništvu ili tzv. tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, „u slučajevima kad nad organizatorom putovanja ne bude otvoren stečajni postupak, a organizator ne želi izvršiti traženi povrat novca, upućujemo građane da se protiv organizatora može podnijeti prijava turističkoj inspekciji Državnog inspektorata“.

Zanimljivo, Državni inspektorat s tim kao da ne želi imati posla.

„Turistička inspekcija Državnog inspektorata nije ovlaštena naložiti turističkoj agenciji povrat svih uplaćenih sredstva putniku, no putnik ima mogućnost aktivacije jamčevine, odnosno police osiguranja ili bankarske garancije, na temelju kojeg može tražiti povrat novca od osiguravajućeg društva ili banke“, stoji u odgovoru koji nam pokazuje Hrvoje. „Tada sam mislio da bi moj problem mogao biti riješen. Gle čuda, nije. Iz banke su mi poručili da vlasnik agencije treba dati odobrenje banci, što je i učinio. No, novac od uplaćenih aranžmana banci nikad uplatio nije. A nasamario nas je pošteno i s policom osiguranja. Zastupnica u osiguravajućoj kući mi je otkrila da naših imena ni nema u bazi te da je uplatio skupnu policu. Jednostavnije rečeno, novac ne se može vratiti kupcima ako je šteta manja od 20.000 kuna“, pojašnjava nam Hrvoje i dodaje da je napisao prigovor, no iz osiguravajuće kuće su mu odgovorili da mogu aktivirati policu samo ako Drvar-Trtinjak priloži dokaz da nije dobio povrat novca od organizatora koncerata.

Velikodušan popust

Samo Ministarstvo turizma potvrdilo nam je da su se putničke agencije mogle prijaviti na jedan od tri poziva, a Svi koncerti.eu dobila potporu u iznosu od 19.200 kuna te da su „upoznati s informacijom da određeni broj građana još uvijek nije uspio ostvariti povrat uplaćenih sredstava“.

„Sad smo došli do toga da je dobio novce pa ne želi aktivirati. Također, on je kao vlasnik agencije zakonski morao uplatiti osiguranje ako nije solventan da se pokrije u 10 posto iznosa te godine prometa koji je ostvario. 2019. je imao promet od tri milijuna kuna“, napominje Hrvoje. I on i Ivana, kao i brojni drugi članovi Facebook grupe sve su skloniji teoriji da Drvar-Trtinjak ni nije kupio aranžmane, već je novac ‘spremil v džep’. I otišao korak dalje. U veljači je njegova supruga otvorila novu agenciju Travelego, jer, unatoč globalnoj pandemiji, putovati se mora.





„Nazvao sam ga i rekao ‘probajmo kompenzirati’. Zatražio sam ga karte za Rolling Stones u Beču pošto već ne mogu dobiti svoj novac, no ni to Tomici nije pasalo. Velikodušno mi je ponudio popust od 30% na cijenu karte. Upitao sam ga potom hoće li imati karte za ‘Gunse’, pošto će se koncert održati u Beču dva dana prije ‘Stonesa’, na što mi je rekao da ne zna hoće li se održati zbog koronavirusa. Pa kako ne zna, a istovremeno prodaje karte za koncert na istom mjestu u istom gradu samo dva dana kasnije? Možete li vjerovati“, upitao nas je Hrvoje.

Drvar-Tratinjak nam pak tvrdi da je povrat započeo te da je „sukladno mogućnostima agencije u proteklih mjesec dana vraćeno više od 150.000 kuna“, no Ivana i Hrvoje svoj novac još ugledali nisu.

„Dobili smo jednu COVID potporu u maksimalnom iznosu od cca 360.000 kuna. Ona je bila striktno namjenska te se kao takva nije mogla niti se smjela koristiti za povrate kupcima“, rekao nam je vlasnik agencije. Kada smo ga upitali od koga je točno dobio tu potporu, na naše sveopće čuđenje, nije znao odgovoriti.









‘Neka me tuže’

„Aplicirali smo i na kredit koji je između ostalog i bio namijenjen za povrate, a za koji je Ministarstvo turizma i sporta dobilo 1.500.000.000 kuna iz Europskih fondova, te koje je bilo namijenjeno za provedbu putem komercijalnih banaka u kojem je Ministarstvo davalo garanciju na glavnicu u iznosu 100% iznosa. Unatoč garanciji države u iznosu 100% iznosa glavnice te potvrdi HPB-a u Varaždinu gdje je sve bilo u redu sa dokumentacijom, nakon predaje dokumentacije u Zagreb dobili smo odbijenicu bez nekog konkretnog obrazloženja“, dodaje pa za kraj poručuje da „svatko tko smatra da je prevaren ili oštećen ima pravo podiči tužbu“.

Inače, poduzetni Drvar-Tratinjak prošle se godine namjerio okušati i u politici pa se njegovo ime našlo na 14. mjestu Nezavisne liste za Gradsko vijeće Grada Varaždina Ivana Čehoka. No, to mu nije mu pošlo za rukom, za razliku od privatnog biznisa. Svi koncerti.eu i agencija Travelego nisu jedini mu izvor prihoda. Prokurist je u TRAVEGI, firmi za prijevoz putnika, a njegova supruga Marina direktorica je i jedina članica j.d.o.o-a Ticket Promotions, koji se bavi trgovinom na veliko i malo, kao i popravkom motornih vozila i motocikala. Nadalje, gospođa je direktorica i jedina članica EduSteama, kao i predsjednica istoimene udruge za promicanje STEAM-a i rada s darovitom djecom. Osim toga, Marina je direktorica, a Tomica prokurist d.o.o-a EduMath za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Za kuću ima

Također od sugovornika iz Varaždina doznajemo kako se poduzetnik osim privatnim biznisom u posljednje dvije godine bavi temeljitim uređivanjem i obnovom svoje kuće nasuprot 3. osnovne škole. Preostalo je za srediti još samo fasadu dugačke jednokatnice okružene velikim dvorištem.









Ivanu i Hrvoja to uopće ne čudi.

„Otvoriš d.o.o, ukradeš, odeš u stečaj, prije toga prebaciš imovinu na drugu tvrtku i to je to. Naša država glavni je krivac za ovakve situacije, a zakoni postoje da se zadovolji forma. Kad mali čovjek duguje telekomu ili ne plati račun, odmah se zatrpa opomenama i ovrhama, no kad netko duguje tebi, izgubiš se u labirintu koncepata osmišljenih da pogoduju lihvarenju. Ovdje nije stvar u tri tisuće kuna jer ja neću propasti, već u principu i želji da saznam gdje je nestao taj silni novac… A samo sam htio poslušati ‘Gunse’ uživo“, razočarano će Hrvoje Hanžek nakon groteskne kalvarije.