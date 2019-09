IGRA ŽIVACA: Tko će prije puknuti, Penava ili Plenković? Gradonačelnik Vukovara opet zagonetan

Autor: Dnevno

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava povodom posjeta ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vesne Bedeković, obratio se javnosti i odgovarao na pitanja novinara, javlja N1. Komentirao je i stanje u HDZ-u, odnosno svoj odnos s predsjednikom stranke, Andrejem Plenkovićem.

“Što se tiče odnosa premijera i unutarstranačkih pitanja, to ćete nam dozvoliti da riješimo unutar stranke pa ću i osobno znati reći vam više po tom pitanju”, rekao je Penava na pitanje novinara u kakvom je odnosu s Plenkovićem.

Istaknuo je da problema u komunikaciji s njim – nema.

“Nikad nije bilo spora niti problema u međusobnoj komunikaciji, tako da ako bude mogućnosti da ćemo se vidjeti, po tom pitanju nije bilo problema. Ako postoji potreba za komunikacijom, naravno da će do nje doći”, rekao je Penava.

Upitan hoće li se u Vukovaru u listopadu dogoditi novi prosvjed, Penava je rekao da će o tome govoriti kad za to dođe vrijeme, ne htijući precizirati znači li to da će prosvjeda biti ili da do njega neće doći.





Komentirao je i svoju objavu na društvenim mrežama, u kojoj je kazao da Hrvatskoj treba nova revolucija i da bi se HDZ-u mogli ponoviti “crni labudovi” .

“Što se tiče moje objave na društvenim mrežama, ona je vrlo precizna, pogađa srž stvari, bit stvari, nedvosmislena je i točno onakva kakva treba biti. Tako je sročena da se ne može s njom manipulirati, prikazati je nikako drugačije nego što jest. Doista su ozbiljne stvari u pitanju, preemotivne, duboko emotivne da bi s njima kalkulirali i koristili ih u druge svrhe”, rekao je Penava.

Upitan za prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru i odluku Ustavnog suda, Penava je rekao da će ta točka biti na dnevnom redu tijekom listopada, baš kako i nalaže statut, koji, kako je istaknuo, ne prejudicira kakve odluke trebaju biti.