Igor Tabak analizirao napad u Afganistanu i objasnio situaciju: ‘Od takvih napada teško se obraniti’

Autor: Dnevno

“Hrvatska nije od jučer u Afganistanu. Tijekom tih godina ovakvih napada se vidjelo stvarno veliki broj. To je jedan od tipičnih načina izvođenja napada u većim gradovima i nažalost takvi napadi su vrlo često uspješni. Dosta im se teško obraniti i tu se ne treba zavaravati”, komentirao je za Hinu Tabak, analitičar portala Obris – obrana i sigurnost.

Ističe kako su posebno konvoji vojnih vozila jako vidljive mete koje skreću pažnju na sebe te je često dobro, kao mjera sigurnosti, u manjem neupadljivom prijevozu skliznuti ispod radara napadača, “ali to nažalost ne uspije uvijek”. To pokazuje i ovaj slučaj s obzirom da je iz službenih izvora vidljivo da je ovdje bila riječ o blindiranim, ali civilnim vozilima, dodao je.

To je tip napada koji je teško uloviti u pripremnim fazama, to je jedna od većih opasnosti i to je odnijelo više života nego same borbene aktivnosti. S jedne strane, ako imate posao koji vas nužno dnevno vuče na takve lokacije, to je jedna loša stvar, ali ju je teško izbjeći. Možete varirati kojim ćete putevima, ići konvojima koji su više civilni, mijenjati vozila, to su mjere koje mogu pomoći, ali ne mogu sto posto zaštititi, rekao je Igor Tabak.



To su pripadnici specijalnih snaga, objašnjava Tabak. To je, kaže, obuka koja je malo drukčija od redovitog sastava. To su tipovi zadataka koji su drukčiji i njihova sprema je bolja fizička sprema i upravo zato možda još nemamo mrtvih. Hrvatska je ondje preuzimala puno dužnosti koje su bile i opasnije od ovog mentoriranja. Ima vrlo malo zemalja koje nisu imale mrtvih i tu je Hrvatska imala puno sreće. Nadam se da će nas ta sreća poslužiti i dalje.

Tabak smatra da ne treba očekivati nikakvu posebnu promjenu smjera i djelovanja što se hrvatske strane tiče. “Nadam se da Hrvatska nije država čiju bi politiku i smjer promijenio jedan taliban s jednom bombom. Mislim da ne treba očekivati nikakavu posebnu promjenu smjera i djelovanja što se hrvatske strane tiče”, kazao je Tabak.

“Ovakvo mentoriranje koje se sada radi, iako neugodno talibanima i njihovim saveznicima, mislim da neće prestati zbog toga što je izveden jedan uspješan napad”, zaključio je Tabak.