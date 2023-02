IGNORIRALI STE UPOZORENJA? BIT ĆETE KAŽNJENI! Vozačima koji su se odvažili na put po snijegu prijeti paprena globa, sve su komentirali iz HAC-a

Autor: I.G.

Građani koji su se odvažili otići na put na potezu od čvora Gospić do tunela Sveti Rok, unatoč upozorenjima i znakovima o zabrani vožnje, mogli bi biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 60 eura.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, tolika je predviđena kazna za sudionike u prometu koji ne poštuju prometne znakove ograničenja, zabrana i obveza.

Podsjetimo, pripadnici HGSS-a morali organizirati osmosatnu akciju njihova izvlačenja, mogu biti kažnjeni sa samo 60 eura. Sada su se o cijeloj sutiaciji oglasili i iz Hrvatskih autocesta.





‘Pa nismo mi bezveze zatvorili autocestu’

Radnicima HAC-a nije jasno zbog čega pojedini vozači negoduju, jer napravili su sve što su mogli, pa i više od toga.

“Pa nismo mi bezveze zatvorili autocestu, nama je to osnovni prihod, a opet se našlo vozača koji su krenuli u proboj preko zatvorene dionice. Nevjerojatno!”, komentirala je jedna djelatnica Hrvatskih autocesta.

Dramatičnu situaciju komentirali su priopćenjem:

“Snijeg na tisuću kilometara autocesta, u dva dana, čistilo je preko 181 teretnih vozila s plugovima i posipačima te je “bačeno” preko 3.300 tona posipala na autoceste, odmorišta, čvorove, platoe naplatnih postaja i na graničnim prijelazima. Na snježnim dionicama, ralice su radile i po 30 sati bez prestanka.

U dva dana HAC-ove ralice uklanjajući snijeg s kolnika prešle su 75.000 kilometara – istaknula je glasnogovornica HAC-a Andrea Vrsaljko, te naglasila kako, za usporedbu, opseg zemaljske kugle iznosi 40.075 kilometara.

Dakle, ralice su u dva dana napravile skoro dva kruga oko zemlje!









Nadalje piše kako je za vrijeme snježnih padalina uloga zimske službe je osigurati prohodnost, što u situacijama obilnijih snježnih padalina podrazumijeva i do 10 centimetara snijega na kolniku.

– To svakako ne znači da se snijeg ne uklanja odmah s početkom snježnih padalina već se po prolasku ralice za vrijeme padalina stvara novi snježni pokrivač, a koji se čisti odmah u slijedećem ciklusu. Vozači često negoduju da nisu vidjeli ralice na cesti – ovdje se zapravo radi o tome da bi svaki vozač najradije vidio ralicu kako bi se uvjerio da je sve u redu, no ipak budimo realni – radnih strojeva ima dovoljno za sve zadaće odražavanja autocesta. Kada bi ralica bila vidljiva svakom vozaču tada bi prometovanje autocestom bilo nemoguće – to bi bio kolaps i apsurd. I sada se događa da pojedini vozači pretječu ralice, a da nisu ni svjesni koliko je takav poduhvat riskantan opasan.

Za informaciju vozačima koji negoduju da autocesta nije dovoljno očišćena ili da se uopće ne čisti, podsjećamo na tri slike iz 2018. koje vrlo jasno pokazuju kako izgleda autocesta za vrijeme padalina, od prolaska ralice te nakon 10 i 30 minuta”, poručili su iz HAC-a za Slobodnu Dalmaciju.