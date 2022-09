‘IDEMO OŠTRO, OVO SE NEĆE ZATAŠKATI’ Inspekcija stiže u biogradsku školu u kojoj je pretučen dječak. Roditelji bijesni

Autor: Dnevno.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) šalje inspekciju u Osnovnu školu Biograd, koja bi trebala ispitati sve okolnosti premlaćivanja učenika petog razreda te škole od strane skupine učenika viših razreda.

Ova je informacija iz MZO-a u ponedjeljak potvrđena Slobodnoj Dalmaciji.

Kako je rekla majka pretučenog dječaka, njega je u petak u školskom toaletu dočekalo desetak starijih učenika koji su ga udarali šakama, a kad je pao na pod, jedan mu je stao na glavu i ugazio lice. Razdvojila ih je profesorica engleskoga jezika. Zatim je nesretni dječak odvezen u Opću bolnicu Zadar gdje su mu napravljene pretrage te su uočene dvije traume od udaraca u području trbuha.





No, kako se doznaje iz MZO-a, ravnatelj škole Joško Brtan o tome uopće nije službeno obavijestio Ministarstvo iako se sve dogodilo u školskim prostorijama za vrijeme malog odmora te je prema protokolu bio dužan o svemu obavijestiti roditelje, policiju i centar za socijalnu skrb. Zato u roku od nekoliko dana dolazi inspekcija, a dječakovi roditelji su rekli da će u zaštiti svog djeteta ustrajati i sudskim putem.

‘Idemo oštro, ovo se neće zataškati’

Roditelji su sve doznali nakon što se dječak sam požalio na bolove u petak poslijepodne i ispričao im što se dogodilo. Iz škole ih nitko nije nazvao.

“Odlučili smo ići oštro, ovo se zataškati neće. Nećemo to dopustiti. Tko je čiji sin i čiji je otac na funkciji, mene ne zanima, ali nema šanse da će ikada više to ići na štetu nekog djeteta kao što se to dogodilo u slučaju našeg sina”, rekla je u ponedjeljak majka 11-godišnjeg dječaka.

Majka dječaka: Tražimo da ravnatelj odstupi

Dječakova majka tvrdi i da ima papir iz kojeg se vidi da je prva prijava policiji stigla iz biogradske hitne, a potom od njezinog supruga koji ih je na svoju ruku zvao dok je ona bila s malenim u bolnici u Zadru.

“I zato u ovom trenutku tražimo da ravnatelj odstupi sa svoje dužnosti jer očito nije sposoban obavljati taj posao. Zaista je nedopustivo da on javno izjavljuje kako mu tajnica mora pročitati protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima”.

Ravnatelj Osnovne škole Biograd Joško Brtan jučer nije odgovarao na pozive. Pretučeni dječak u ponedjeljak nije bio u školi, a do daljnjega će nastavu pratiti on line.