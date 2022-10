‘IDEMO NA REFERENDUM’! Sindikati nakon pregovora jasni, Plenković im odgovorio: ‘Nije ovo 2008.’

Autor: Dnevno.hr

Završen je sastanak predstavnika Vlade sa sindikatima zaposlenih u javnim i državnim službama.

“Postigli smo dogovor”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Osim povišice od šest plus dva posto, Vlada je ponudila rast božićnice i regresa za po 250 kuna, sa 1500 na 1750 kuna, a iznos dara za djecu je podignut sa 600 na 750 kuna.

Dogovorili smo da se formalni pregovori u idućoj godini nastave u trećem tjednu rujna. Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, ocijenila je da je došlo do značajnog iskoraka u ponudi Vlade. ‘Nije ovo 2008.’ “Svi sindikati su se izjasnili da će ići na referendum ili izjašnjavanje svojih članova, neki će odraditi odluke i na svojim tijelima. O rezultatima ćemo izvijestiti u ponedjeljak kako bismo mogli potpisati u 16 sati te kako bi se moglo primijeniti rast od 1. listopada”, kazala je Šprem dodajući da je konačna odluka uvijek na tijelima sindikata. Plenković je odgovorio na pitanje upućeno sindikatima boje li se da iduće godine Vlada, kao i u prošloj krizi, neće ispuniti obećano. “Nije ovo 2008. Ovo je jedna velika kriza s kojom živimo sada već treću godinu. Kriza covida, energetska kriza, prehrambena kriza, kriza inflacijskih pritisaka, ali kriza s kojom se nosimo. Ova kriza dolazi u trenutku kada će Hrvatska za dva mjeseca postati članica europodručja, kada smo devet i pol godina u članstvu EU, nakon politike odgovornog upravljanja naše Vlade, u trenutku kada smo proteklih godina izašli iz procedure prekomjernog proračunskog manjka i makroekonomskih neravnoteža i osigurali zemlji najveći kreditni rejting u povijesti…”, nabrojao je predsjednik Vlade. ‘Ljudi su nezadovoljni’

“Trenutno nam gore telefoni, pisma podrške… Ljudi su doista nezadovoljni. Kažu: ‘U boj! U boj!’ i ‘Nema predaje!'”, poručila je Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja koji sat prije kraja sastanka. Čak jedanaestero sindikata bilo je u borbi za povećanje plaća i zahtijevaju povećanje osnovice za 8 posto odmah i još 5 posto iduće godine.









“Kad sam se penjala na Markov trg, nisam čula ni za kakvu ponudu, no počelo se šuškati da je riječ o nekih 6 posto od prvog listopada, božićnica, regres, dar za djecu i pregovori za 2023. naknadno iduće godine. To su neke neslužbene informacije i ne znamo je li to konačna ponuda i je li ta informacija uopće točna”, rekla je za RTL.

Podsjetimo, sindikati su odbili prethodnu ponudu Vlade, a u planu im je i veliki zajednički prosvjed u Zagrebu.

Neće pristati na manje od 8+5

Ovakva je ponuda, kaže, neprihvatljiva. Već su više puta rekli “8+5” – ispod toga Sindikat ne može ići.









“Tako da, evo, ljudi su doista nezadovoljni i vidjet ćemo kako će to završiti. Ovdje je riječ o 11 sindikata javnih službi. Vidjet ćemo kako će taj postupak teći.

Ukoliko se taj postupak odbije, ide se u najavljene prosvjede 8. i 15. Nakon toga je mirenje koje mora biti gotovo u 5 dana i najava štrajka”, zaključuje Tuškan.