IDEMO LI NA PRIJEVREMENE IZBORE? ‘To bi bilo higijenski! HDZ je sve institucije pretvorio u nevjerodostojne, bio mu na čelu Sanader ili Plenković!’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je sada već bivši ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat završio u subotu u istražnom zatvoru, a pod istragom policije i USKOK-a se našla još četiri visoka dužnosnika – dva bivša ministra, jedan državni tajnik i jedna ravnateljica uprave u Ministarstvu, Vlada je ostala stajati na klimavim nogama.

Očekuju li sada Hrvatsku prijevremeni parlamentarni izbori, što bi bilo najpoštenije i najrealnije da se sada dogodi, kao i što misli da će se doista dogoditi te kakve će se konstelacije posložiti na hrvatskom političkom nebu, za Dnevno je iznio politički analitičar Tomislav Stipić.

Oštetili proračun za 2,65 milijuna kuna, a premijer proziva DORH

Iako navedene USKOK sumnjiči da su oštetili državni proračun za 2,65 milijuna kuna, te iako su USKOK i policija istraživali i optužbe za namještanje zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a za što se neslužbeno sumnjičilo i aktualnog ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića kojeg USKOK ipak nije obuhvatio istragom, premijer Plenković u subotu je zbog uhićenja ministra Horvata prozvao DORH i medije, između ostalog rekavši:

“Očekujem od DORH-a da obavijesti javnost što je toliko žurno i da se uhićuje ministra. Siguran sam da bi se ministar odazvao da ga se želi ispitati. Smatram da je neprihvatljivo da cijelog jutra slušamo komentare ljudi koji ni po čemu ne mogu to komentirati. Netko iz sustava pušta informacije novinarima i kreiraju nekakav dojam dramatičnosti. Pozivam DORH da se očituje.”

Podsjetimo, osim ministra Darka Horvata, USKOK i policija sumnjiče potpredsjednika Vlade i ministra bez portfelja Borisa Miloševića te bivšeg ministra Tomislava Tolušića, ali i ravnateljicu Uprave za potpomognuta područja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) Katicu Mišković, Velimira Žunca, državnog tajnika u MRRFEU, te ondašnju pomoćnicu ministra Horvata, Anu Mandac, koja je smijenjena nakon što je u svibnju 2020. godine osumnjičena u sklopu istrage protiv Josipe Rimac.

‘U bilo kojoj državi koja drži do sebe, premijer bi sam odstupio’

Politički analitičar Tomislav Stipić smatra kako bi “u bilo kojoj državi koja drži do sebe i do demokracije kao nekog vrhovnog postulata zapadnog svijeta, premijer sam odstupio i rekao da su okolnosti takve i da birači moraju ocijeniti i izabrati daljnji put, pa makar izabrali ponovno istu opciju”.

“Mislim da bi u duhu demokratskih vrijednosti kakve Plenković stalno proklamira, bilo najbolje i čak bi bilo i higijenski da se ide na nove izbore. Međutim, poznavajući HDZ i njihove satelitske koalicijske partnere, izbori ne dolaze u obzir zato jer HDZ i ti satelitski partneri kroz onu magičnu riječ ‘stabilnost’ praktički ponovno oduzimaju ljudima, odnosno biračkom tijelu da kaže svoj sud o ovoj situaciji. To je ono što je poražavajuće za političke elite u Hrvatskoj, prvenstveno tu mislim na HDZ-ove političke elite”, jasan je Stipić.

‘Neće doći do novih izbora, ako samo Horvat ostane u zatvoru’

On dodaje kako ne smatra da će doći do prijevremenih izbora, ukoliko samo Horvat ostane u zatvoru.









“To će se vrlo vjerojatno popeglati, oporba naravno nema snagu, bez obzira kakva ona bila. Ako se ima stabilna parlamentarna većina koja ima karakteristike trgovačke većine, kao Plenkovićeva, onda je točno ono što on kaže: da se mogu na trepavice nasadit, Vlada će ostati stabilna i parlamentarna većina će ostati stabilna. Pitanje je koliko je to za Hrvatsku u ovom trenutku dobro”, ističe analitičar.

‘Sumrak demokracije i slobode govora’

Ono što je dodatno loše, kaže, ne samo za političke procese, nego i medijske je što nakon ovakve sramote, gdje su dva ministra pod istragama, jedan bivši ministar također, gdje je jedan ministar završio u zatvoru, je, smatra Stipić, što cijela plejada novinara i analitičara u ovome vidi situaciju u kojoj se Plenković može “riješiti” tog utega koji mu je Horvat predstavljao zbog spore obnove.

“Plenkovića vodeće dnevne novine u državi suptilno pretvaraju u pobjednika, što je po meni sumrak demokracije i slobode govora”, naveo je Stipić.

“Ako je to sloboda govora, ja ju ne osporavam, no onda se postavlja pitanje, kada suptilno novinari počnu braniti neobranjivo, onda ili imaju u tome interes (ne nužno novinari, već medijske kuće, nakladnici, urednici), ili su toliko zadovoljni s ovim što imamo u Hrvatskoj, da ne treba ništa mijenjati. Isti ti će, međutim, u oporbi naći i najmanju sitnicu kako bi predimenzionirali stvari. Praktički stvaraju određeni narativ, odnosno percepciju u javnosti, a percepcija u politici je sve, da blago nama s Plenkovićem pored ovakve oporbe. To je totalno krivo”, naveo je.









‘Koliko god loša bila, oporba je bolja opcija od ovakve vlasti’

Dodaje da oporba, koliko god loša bila, je bolja opcija od ovakve vlasti.

“O tome treba odlučiti narod na izborima, a sada je trenutak kada bi izbori bili najpoštenije rješenje. Zato jer ako premijer ima uteg, da mu je pola Vlade, odnosno da je ovo 11. ili 12. ministar iz ukupno oba mandata koji je morao otići zbog muljanja i zbog kaznenih djela, nijedna oporba ne može biti toliko loša, da ne bi mogla biti bolja od ovakve vlasti”, istaknuo je.

Stipić tvrdi kako je nastojanje pojedinih medija, komentatora i analitičara u ovakvoj situaciji da pokušavaju “suptilno amnestirati premijera od odgovornosti”, zapravo veći poraz Hrvatske od onog što se događa u Vladi.

‘HDZ je sve institucije u Hrvatskoj pretvorio u nevjerodostojne’

“Tu bi dobro pasao onaj citat Vlade Gotovca, da je “sve u Hrvatskoj zdrobljeno i pretvoreno u sitne epizode kokošarenja”. Do dana današnjeg se ništa nije u tom pogledu promijenilo, kada to podržavaju i kada sada nastoje Plenkoviću u ovakvoj situaciji dignuti cijenu i pojedine medijske kuće, pojedini komentatori i analitičari, to je za mene veći poraz Hrvatske, nego ono što se trenutačno događa u Vladi”, rekao je Stipić.

On tvrdi, komentirajući premijerovo prozivanje DORH-a i medija nakon uhićenja ministra Horvata, kako teško može zamisliti da bi se USKOK i DORH, nakon blamaže s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac, dozvolili da uhite nekoga, a da to nije po zakonu i proceduri.

“Ono što je svakako indikativno je što jedan službujući ministar, koji je trenutačno ministar, završi u pritvoru. Ja ne mogu zamisliti da bi USKOK i DORH nakon blamaže u slučaju Žalac, sebi dopustio da uhiti nekoga, a da to nije po zakonu i proceduri, To bi tek bio raspad svih mogućih institucija u Hrvatskoj. Dakle, HDZ je sa svojom politikom, neovisno je li mu na čelu Sanader ili Plenković, sve institucije u Hrvatskoj pretvorio u nevjerodostojne. I u tome je najveći problem”, navodi analitičar.

‘Prokletstvo drugog mandata’

On objašnjava i pojam koji je skovao: “prokletstvo drugog mandata”.

“Dakle, prokletstvo drugog mandata HDZ-a je u tome što oni u prvom mandatu neke stvari možda i naprave kako treba, da bi dokazali kako su se oni promijenili od zadnjeg puta kad su bili na vlasti, međutim, njihova pohlepa za novcem i ta sistemska korupcija kojom oni već 22 godine uništavaju hrvatsko društvo je jednostavno jača od njih”, navodi te dodaje kako su neke “kvaziafere, poput ove s Grbinom oko korištenja povlastica, ništa naspram onoga što HDZ radi”.

Tvrdi i kako mu smeta činjenica što pojedini mediji pokušavaju izjednačiti te stvari te “suptilno provlače narativ kako su svi isti”.

‘Da sve stranke sada počnu s kriminalom, trebalo bi im 20 godina da sustignu HDZ’

“Ako se govori da su svi isti, idemo pobrojati ministre iz Račanove i Milanovićeve Vlade koji su u tijeku mandata ili nakon mandata završili pod istragom ili u zatvoru. Nema nijednog. Oni su mogli biti nesposobni i neki su stvarno i bili nesposobni, ali nisu krali. Nisu si dopustili da kompletnu oragnizaciju stave na optuženičku klupu i da budu pravomoćno presuđeni za korupciju, kao kriminalna organizacija. I to se kod nas zaboravlja, a namjerno se plasiraju ovakve teze, da su svi isti. Nisu isti”, odlučan je Stipić.

Za kraj, donosi i zaključak:

“Da sve stranke u Hrvatskoj, koliko god ih ima, uključujući i SDP, započnu s kriminalnim aktivnostima kakve HDZ radi i njegovi istaknuti članovi, trebalo bi im barem 20 godina da dođu do istog skora, ako ne i više. To je žalosno, da se u hrvatskom medijskom prostoru u zadnja dva dana otkad je uhićen Horvat i od situacije s Grbinom, da se HDZ pokušava eskulpirati od svega ovoga čemu je sam doprinio”, zaključuje Stipić.