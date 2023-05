IDEJA ZA SLOMITI RUSIJU JEDNOM ZA SVAGDA! Nakon ovoga bi Putin mogao podviti rep: Vodeći švicarski vojni znanstvenik ima formulu

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Predavač vojne ekonomije na švicarskoj Vojnoj akademiji pri ETH-u – Saveznom institutu za tehnologiju u Zürichu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), dr. Marcus Keupp, u opsežnom intervjuu za Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 27. ožujka izjavio je da bi najbolje rješenje za zaustavljanje ruskog rata u Ukrajini bilo predati sve njemačko naoružanje i opremu Ukrajini, potom Bundeswehr raspustiti i jednako kao nakon 2. svjetskog rata ponovno iz temelja izgraditi novi Bundeswehr.

Ukrajina bi s tolikim modernim naoružanjem i vojnom opremom potpuno porazila Rusiju i ruske snage otjerala sa svakog pedlja ukrajinske zemlje. S druge strane, sadašnji Bundeswehr je uistinu u dobroj mjeri devastiran tijekom ponovljenih mandata kancelarke Angele Merkel, a praktički desetkovan dok je njemačka ministrica obrane bila Ursula von der Leyen. Njemački vojnici za njezina ministrovanja nisu imali čak ni vježbovnog streljiva, a za izmišljeni posao navodne transformacije njemačke vojske angažirala je i platila tvrtku svoje prijateljice. Dakako, ta tobože konzultantska tvrtka nije imala blage veze o vojsci, ali da bi prikazala kako ipak nešto radi i odrađuje milijunski konzultantski posao, kreirala je rezove na svim razinama vojske koji su nažalost provođeni u djelo. U jednom trenutku, primjerice, ni jedna njemačka podmornica nije bila operativna. Njemački časnici i danas u šali prepričavaju da je Ursula von der Leyen njemačkoj vojsci nanijela više gubitaka nego cijela Crvena armija za vrijeme 2. svjetskog rata.

I sada nakon svega u stanju upitne borbene spremnosti njemačke vojske masa njezine suvremene i u posljednje vrijeme sve bolje održavane vojne tehnike leži neiskorištena dok Ukrajina na svome tlu vodi rat protiv ruske imperijalne ekspanzije koja ugrožava i Njemačku i cijelu Europu s minimumom stvarno potrebnih materijalnih sredstava za obranu od ruske vojske.





Posljednja ofenziva

Stoga je bizarna, ali na logici zbivanja utemeljena ideja o predaji njemačkog oružja Ukrajini koja bi ga korisno upotrijebila i obranila i Njemačku i Europu, dakako, neprovediva, ali njezinim iznošenjem u intervjuu Marcus Keupp očito je htio upozoriti na to da Ukrajini treba dostaviti mnogo više oružja za pobjedu nad ruskim agresorom i da je dosadašnja europska, posebice njemačka vojna pomoć nedovoljna.

Unatoč takvim problemima s kojima se na materijalnom planu suočava Ukrajina, dr. Keupp smatra da će Ukrajina rat dobiti do kraja listopada ove godine.

U intervjuu kaže: “Danas je 386. dan invazije ruskih oružanih snaga. Od siječnja gledamo vjerojatno posljednju rusku ofenzivnu inicijativu u Donbasu koja je još moguća u ovome ratu. Ova ruska ofenziva osuđena je na propast jer Rusima ponestaje materijala i ljudi. Osim toga, situacija oko Bahmuta nema baš nikakav strateški značaj za razvoj situacije na frontu u cjelini. Ukrajina, s druge strane, završava obuku svojih tenkovskih posada u Njemačkoj i Poljskoj. To znači da možemo očekivati ukrajinsku protuofenzivu sa zapadnim tenkovima i ostalom vojnom tehnikom od sredine travnja.”

Dalje navodi: “Ukrajina će vjerojatno napredovati od Zaporižja preko Melitopolja do obale Crnoga mora, čime bi front presjekla na dva dijela. Obuhvatom prema zapadu mogli bi opkoliti ruske postrojbe između Melitopolja i Nove Kahovke. Osim toga, postavljanjem raketnih sustava HIMARS na obalu Crnoga mora mogla bi odande granatirati vojna postrojenja na Krimu i prekinuti rusku logistiku. To će biti trenutak kada ruski poraz postaje očigledan. To je moja prognoza. Zato sam i rekao da će Rusija u listopadu vojno izgubiti rat. Vojna situacija bit će usporediva s 1944. godinom, kada je europski rat bio izgubljen za sile Osovine.”

Na pitanje novinara ima li Rusija ipak veće pričuve nego što se pretpostavlja, Keupp odgovara: “A što je moglo preostati Rusima? Šire mit o navodnom čudu od oružja – borbenom tenku Armata T14 koji do danas nitko nije vidio na bojnom polju. U proljetnoj ofenzivi vidjet ćemo pak zapadne tenkove Leopard 2 i Challenger 2 koji mogu pogađati ciljeve na većim udaljenostima nego ruski tenkovi i stoga ih eliminirati iz daljine. Ako zbrojite tehnološko jačanje Ukrajinaca, stopu ruskih gubitaka i iscrpljivanja resursa, onda se zapravo ništa drugo ne može zaključiti osim da je ruski poraz neizbježan.”

Dekonzervirani tenkovi

Kad je riječ o eventualnoj ruskoj upotrebi nuklearnog oružja, Keupp smatra da je riječ zapravo o psihološkom oružju koje Putin ciljano povremeno koristi, a po njegovu mišljenju, posebno je djelotvorno u Njemačkoj, gdje i samo spominjanje nuklearnog rata uzrokuje ono što on naziva “tipično njemačkim diskursom straha”. On smatra i da je ruska strana svjesna da se nuklearni rat ne može dobiti jer upotreba jednog jedinog nuklearnog oružja odmah vodi k eskalaciji i na konvencionalnoj razini ratovanja, a Putin, uvjeren je Keupp, nema interesa da se dovede u situaciju u kojoj bi mogao pretrpjeti ne samo nuklearni protuudar nego i neograničeno konvencionalno djelovanje Zapada. Keupp tvrdi da se preuveličava broj operativnih ruskih tenkova i da po njegovim analizama proizlazi da je Rusija na početku invazije na Ukrajinu u veljači 2022. imala oko tri tisuće operativno sposobnih tenkova i pita se zbog čega bi inače Rusija, da ih ima više, nakon gubitaka po njegovim procjenama oko 1900 tenkova, dakle pet po danu, iz ratnih pričuva izvlačila konzervirane stare tenkove poput T-62 i T-55. Keupp smatra da je u trenutku intervjua Rusija imala 1055 tenkova u operativnom stanju.

U svakom slučaju, navodi Keupp, čini se da Rusija dekonzervira i u operativnu uporabu uvodi stare tenkove iz pričuve, dok istodobno Ukrajina dobiva sve više modernih tenkova zapadnog porijekla.

Na pitanje novinara Neue Zürcher Zeitunga (NZZ) Thomasa Zaugga i Benedicta Neffa zbog čega, ako su njegove prosudbe uistinu točne, Rusi koji bi također morali biti svjesni predstojećeg poraza i dalje ratuju, Keupp odgovara: “Putin je razvio i oslobodio dinamiku koju sada više ne može kontrolirati. Za rusku kulturu izuzetno je važno vanjskom svijetu pokazati snagu ili ćete u protivnom biti predmet omalovažavanja i pometeni s vlasti. Ovo što Putin radi zapravo nema nikakve veze s ratom, već je riječ o pokušaju stabilizacije i održanja njegova unutarnjeg sustava vladavine.”









Odnos snaga

U odnosu na zapadnu privrženost nastavku podrške Ukrajini i mogućnost da zapadni političari počnu gubiti strpljenje i pokušaju nametnuti primirje pa na taj način spriječe scenarij ruskog vojnog poraza, dr. Keupp navodi: “Vojna situacija pokazuje brutalnu objektivnu stvarnost koja ne podliježe političkom narativu. Odnos snaga se definira na bojnom polju. Rezultat se mjeri u uništenim borbenim sredstvima neprijatelja i ubijenim ljudima. Zvuči okrutno, ali to je tako. I dopustite mi reći – ni to ne ovisi o Nijemcima i Francuzima, barem ne u političkom smislu. I Scholz i Macron politički i osobno potječu iz duge lijeve tradicije izuzetno bliskih odnosa s Moskvom, iako njihove države sada oružjem podržavaju Ukrajinu. Dopustite mi reći, niti me zanimaju politički diskursi niti ih pratim. Zanimaju me isključivo objektivne vojne činjenice koje vidim u realnom zbivanju na bojnom polju. Apsolutno nema nikakvih naznaka da bi vojna podrška Zapada Ukrajini mogla biti smanjena, bez obzira na medijsko izvještavanje.”

U završnom dijelu intervjua švicarski vojni znanstvenik je postao brutalno iskren, pa na konstataciju novinara da iz njegova izlaganja proizlazi da je Europa u velikoj mjeri proruski orijentirana, a da zapravo velika većina na zapadu podržava Ukrajinu odgovara: “Kad je riječ o Njemačkoj i Francuskoj, vi griješite, a ne ja, ali ni njihov utjecaj ne treba precjenjivati jer Njemačka nije vojno odlučujuća sila. Naprotiv, najbolje bi bilo da Njemačka sve svoje oružne sustave preda Ukrajini. Doslovno sve što posjeduje. Rezultat bi bio dvostruko pozitivan – ruska agresija bila bi neutralizirana, a od trenutno posve raspadnutog njemačkog Bundeswehra mogla bi se formirati nova vojska za 21. stoljeće. Na sreću svih nas, sigurnost Europe ne ovisi o Njemačkoj, inače bismo odavno bili dio novog ruskog imperija. Mislim da ćemo se za 20 godina s užasom osvrtati na djela nekih njemačkih političara, a posebice na berlinske vlade Schrödera i Merkel. Uz osmijeh, ali i potresen mogu samo zamisliti što bi se dogodilo da je rat došao tek za deset godina. Europa bi bila prepuna ruskog novca na svim razinama, bio bi završen Sjeverni tok 2, a Njemačka bi primala više od 70 posto energije iz Rusije. Bi li Nijemci i tada ovoliko podržavali Ukrajinu koliko je sad podržavaju? Možda vam zvuči cinično, ali na sreću svih nas, ovaj se rat dogodio upravo sada.”

Konačni cilj

Keuppp zaključuje da su neki pripadnici političkih i vojnih elita u Njemačkoj dugo radili za ruske interese, a neki i dalje manje-više otvoreno lobiraju za Kremlj, pa zaključuje: “Ovo će biti vrlo zanimljiva tema za Haški sud jer je financijska ili propagandna podrška ratnim zločinima također kazneno djelo. Kada njemački general ode u mirovinu, on više nema obvezu takozvanog primjerenog ponašanja. On tada može kritizirati vladu, može kritizirati Bundeswehr, davati prosudbe i prognoze. Ali zakletva koju je dao na vjernost Saveznoj Republici Njemačkoj vrijedi doživotno. Izdaja je izdaja.”

Švicarski vojni stručnjak aludira na ponašanje osobnog savjetnika bivše kancelarke Merkel, generala Ericha Vada koji je na ulici prosvjedovao protiv podrške Ukrajini, a u televizijskim nastupima uporno ponavljao da će Putin pobijediti u ovome ratu.









Zaključno dr. Marcus Keupp kaže da se u ovome ratu jednostavno ne može ostati neutralan jer je “jasno da se nalazimo usred povijesnog događanja u kojem ne možete ostati po strani i biti neutralni. Ili ste neprijatelj Putinovu režimu ili ste njegov sudionik. Treće solucije nema. U veljači 2022. pitao sam se hoću li istupati javno ili ne i tada sam odlučio da neću tolerirati da novi sovjetski imperij projicira svoju moć na Zapad, Kavkaz, u središnju Aziju i da ta sila djeluje protivno svim međunarodnim normama. A to znači da ću nastaviti analizirati imperijalističku politiku Kremlja, čiji je konačni cilj uništenje Zapada.”