IDE NA NOVO VJEŠTAČENJE! Bandićev suradnik zbog zdravlja ne dolazi na suđenja, ali odlazi u Srbiju, krši prometna pravila, a kandidirao se i na izborima

Autor: M.V.

Još u siječnju prošle godine, liječnici vještaci na Županijskom sudu u zagrebu zaključili su da je Slobodan Ljubičić, jedan od najbližih suradnika pokojnog Milana Bandića, trajno nesposoban pratiti raspravu jer je teško bolestan, a navedeno je kako ima tešku kognitivnu disfunkciju, problem s govorom, s razumijevanjem i sa snalaženjem u vremenu i prostoru.

No kako sada doznaje Telegram, USKOK je došao do snimki Ljubičića gdje prelazi državne granice, ali i do podatka da se kandidirao na lokalnim izborima. Ljubičić se naime suočava s optužbama da je namještao natječaje za odvoz otpada s Bandićem i Petrom Pripuzom.

Na temelju podataka koje su istražitelji USKOK-a pribavili iz sustava MUP-a vidljivo je da je Ljubičić u posljednjih godinu dana osam puta prelazio državnu granicu, a prije nekoliko dana prešao je i granicu na Bajakovu. Osim toga, početkom veljače i krajem ožujka ove godine prometna policija uhvatila ga je u prebrzoj vožnji. Ističu dalje da je splitskoj policiji platio kaznu od 250 kuna, a isto mu je naplatila i policija u Slunju jer ga je kamera u Rakovici snimila da krši ograničenje brzine vožnje.

Pred sudom

Na Županijskom sudu u Zagrebu, zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković u ponedjeljak je prezentirao i kandidacijsku listu od 23. travnja 2021., na izborima za članove Mjesnog odbora Stjepan Radić. Na njoj je za Stranku Milan Bandić 365 bio kandidiran i Ljubičić pa je Mišković zatražio novo vještačenje kako bi se utvrdilo je li Ljubičić zaista raspravno sposoban.

S druge strane, njegova odvjetnica poslala je sudskom vijeću potvrdu iz koje proizlazi da svaki dan mora ići u dnevnu bolnicu, a tvrde i kako su mu liječnici navodno savjetovali da zbog pandemije covida-19 ne dolazi u kontakt s puno ljudi. Ljubičić ni u ponedjeljak nije došao na sud, ali je predsjednica sudskog vijeća sada naložila da ga se ponovno vještači.