KRIŠTO ULAZI U UTRKU ZA ZAGREB? ‘Jedna stvar se mora poklopiti!’

Autor: Mia Peretić

Neovisna saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto potvrdila je da će uskoro osnovati svoju stranku, a kako kaže, u pripremnoj su fazi i na tome se trenutno radi.

“Ima dosta ljudi koji mi je javljaju, to su ljudi istog načela kojima je prioritet vladavina prava, pravedna Hrvatska i da su zakoni jednaki za sve, pri izlasku iz Domovinskog pokreta sam dosta o tome govorila, oko tih načela se okupljamo na političkoj platformi”.

O konkretnim imenima nije htjela, kako nam kaže, još nije vrijeme jer je sve u pripremnoj fazi, a rekla nam je i razmišlja li o kandidaturi na lokalnim izborima u Zagrebu.

“Što se tiče kandidature za gradonačelnicu, to razmišljanje nije vezano uz ovu situaciju, već katastrofalnu situaciju vladanja Zagrebom zadnjih 20 godina, ta ideja nam nije strana, odluku još nismo donijeli. Postoje neke mjerljive stvari bez kojih u kandidaturu neću ići. Ako se to poklopi, ići ću, ako ne, neću. Nemam nikakav pressing, nije to nešto što mora biti”, rekla nam je Vidović Krišto.

“To su razgovori koji su redoviti u političkom životu, no tome ne pridajem važnost jer se nikada ne držim pravila priključiti se nekome. Vodim se idejom da se priključuješ idejama i programu, a na toj političkoj platformi su dobrodošli svi s idejama i programom koji nam je blizak”, zaključila je.