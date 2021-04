I VESNA ŠKARE OŽBOLT POPUT BANDIĆA: Uz pomoć Roma do ključeva Grada?

Autor: S.P.

Kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare Ožbolt sastala se u nedjelju s predstavnicima Roma u Zagrebu.

Tom su prigodom razgovarali o načinu uključivanja u život i stambenog zbrinjavanja.

Na upit za Tomaševićevu ideju stambenog zbrinjavanja Roma pokraj Jakuševca, “jer se oni svakako bave otpadom”, Vesna Škare Ožbolt je rekla kako “za nekoga tko tvrdi da je posjetio šezdesetak zemalja i u nekoliko njih radio kao konzultant, iako još ne znamo za što, očekivalo bi se da dobro poznaje diskriminatorne društvene prakse i, osobito, da je vrlo osjetljiv na njihove prikrivene oblike”.

“Suprotno tome, g. Tomašević zagovara stambeno zbrinjavanje zagrebačkih građana romske nacionalnosti na području Jakuševca, kako bi se isti nastavili baviti otpadom. Umjesto da podrži strategije kojima se prekida začarani krug njihova siromaštva, g. Tomašević ih u tome cementira”, rekla je Vesna Škare Ožbolt.

“Romi se ne bave otpadom zato što su za to predodređeni rođenjem, nego zato što je to jedna od malog broja niša koje im je društvo povijesno prepustilo. Prema našim građanima Romima, kao društvo, imamo obvezu osnažiti ih, a ne ponovno getoizirati. Uostalom, kao osoba koja je, kako kaže, proputovala svijet, g. Tomašević bi morao znati da je stambeno zbrinjavanje diskriminiranih manjina vrlo osjetljivo pitanje i da su projekti, slični onom kojeg on predlaže, propali diljem svijeta, od Portugala do Indije”, zaključila je Vesna Škare Ožbolt.