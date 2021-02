I u svijetu se cijepe preko reda, no odmah padaju ostavje! U Peruu otišla ministrica

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Cijepljenje “preko reda” nije slučaj samo u Hrvatskoj već i u svijetu.

Tako je u nedjelju peruanska ministrica vanjskih poslova Elizabeth Astete dala ostavku koju je prihvatio predsjednik Francisco Sagasti, i to zbog toga što se “cijepila preko reda”. Izjavila je kako je cijepljena 22. siječnja te naglasila kako je to bila “ozbiljna pogreška” jer nema dovoljno cjepiva za stanovništvo.

Skandal zbog otkrića da su vladini dužnosnici cijepljeni puno prije šire javnosti, trese tu južnoameričku državu, objavili su strani mediji.

Peru je teško pogođen pandemijom koronavirusa, a zdravstveni sustav je preopterećen u toj zemlji. Zdravstveni djelatnici počeli su se cijepiti tek od 8. veljače.

Prije Elizabeth Astete ostavku je dala ministrica zdravstva Pilar Mazzetti nakon što je u tamošnjim medijima objavljeno kako je bivši predsjednik Martin Vizcarra cijepljen protiv koronavirusa još u listopadu 2020.









Peru je kupio 300 tisuća doza kineskog cjepiva Sinopharma, a zasad još nema datuma za javno cijepljenje. Vlada je najavila kako do srpnja namjerava procijepiti 10 milijuna ljudi.

Bivši predsjednik Vizcarra, 57 godina, cijepljen je nekoliko tjedana prije no što je opozvan i uklonjen s dužnosti pod optužbom da je “moralno nepodoban”. On je pak izjavio kako se sa suprugom prijavio za “sudjelovanje u ispitivanju cjepiva”. No, Limsko sveučilište Cayetano Heredia, koje vodi kliničko ispitivanje cjepiva Sinopharm, u nedjelju je opovrgnulo da je Vizcarra bio ispitanik.

On se iznenadio zbog te njihove izjave te je naglasio kako nije bilo “administrativne krivnje niti kaznenog djela” i upozorio da njegove postupke koriste “državni neprijatelji s namjerom diskreditacije”.









Zbog svega navedenog, ministrica zdravstva Pilar Mazzetti dala je ostavku.