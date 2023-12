U Hrvatsku bi mogla stići vulkanska kiša, stručnjak: Treba pratiti upozorenja

Autor: Dnevno.hr

Vulkan koji je u ponedjeljak eruptirao na Islandu napravio je goleme štetu i sveopću katastrofu tamo, a njegova razornost, nažalost, na tome, čini se, neće stati.

Brojni stručnjaci koji prate tamošnje stanje upozorili su kako se dim koji je krenuo s Islanda, zatrovani dim prepun opasnih čestica, sada kreće prema Poljskoj, Njemačkoj, Rusiji i dalje.

Putuje dim prepun opasnih čestica

Nosi ga sjeverozapadni vjetar, a ono što je sigurno jest da će doći i do nas.

“Da, mogu se složiti s time. Međutim, ovih i idućih dana nad širem području Hrvatske ne očekuje se značajna količina oborina. One će uglavnom biti u sjevernim dijelovima zemlje, odnosno u Međimurju, Podravini. Što južnije, to će ih biti sve manje”, objašnjava za 24sata Branko Grisogono s PMF-a.

Nema velike opasnosti za Hrvatsku, ali treba pratiti upozorenja

Za nas ovaj put, dodaje, nema velike opasnosti, no svejedno treba pratiti preporuke, posebno za one s kardiovaskularnim i dišnim poteškoćama, koji bi trebali paziti da ne izlaze van.

“To je potencijalno opasna kisela oborina zbog pripadnih spojeva sumpora, dušika i tako dalje. Međutim, sada smo u suhom periodu, u iduća dva tjedna očekuje se manje od 10 milimetara oborina”, kaže Grisogono pa dodaje da glavne oborine putuju prema istoku i jugoistoku pa su uz Poljsku i Njemačku u opasnosti i Bjelorusija, južna Skandinavija i slično.

Saharska i vulkanska oborina nisu iste

Srbijanski meteorolog Ivan Ristić objavio je kako vulkanska kiša ne bi trebala biti problem jer “smo na to već navikli budući da smo imali velike nalete pijeska iz Sahare”, no Grisogno kaže da se one ne mogu kemijski usporediti.

Tvrdi, saharska oborina mnogo manje opasna nego vulkanska jer ova potonja šteti tlu, ali i ljudima. Poručuje, treba pratiti prognozu.









Klimatolog Zvonimir Katušin napominje, ako će biti opasnosti, sigurno će biti i službeno upozorenje da se ne izlazi, da se zatvaraju prozori i tome slično.