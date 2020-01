I TO JE MOGUĆE! HDZ-ov direktor APN-a od APN-a kupio POS-ov stan: ‘Ne vidim u čemu je problem’

Autor: Dnevno

Državna Agencija za promet i posredovanje nekretninama u Zadru je 2019. izgradila POS-ove stanove da pomogne obiteljima koje bi po cijenama znatno nižim od tržišnih mogle riješiti stambeno pitanje. A onda je za manje od 1000 eura po četvornom metru, ondje, zajedno sa sinom, stan kupio, ni manje ni više nego zamjenik direktora te agencije, a danas prvi čovjek APN-a Krešimir Žunić.

Kako je otkrio RTL, Žunić je moćni HDZ-ovac koji je u ime APN-a sjedio i u povjerenstvu koje odlučuje o POS-ovim stanovima.

Kad je emisija Potraga to otkrila zadarskoj Gradskoj upravi, tražili su da prekinu snimanje. I Žunićev šef, ministar graditeljstva Predrag Štromar bio je vidno zatečen i šokiran, a nakon upita, direktora APN-a prijavio je DORH-u.

Svima je jasno da je ovo u najmanju ruku nemoralno, a potencijalno i protuzakonito, no sam Žunić ne vidi problem. Iako ima 11.000 kuna plaće, još jedan stan u Zagrebu u kojem povremeno živi Lovro Kuščević, Žunić u urnebesno zabavnom pokušaju vađenja poručuje: sram me koliko nemam.

“Ja imam jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, a što će do kraja tjedna biti vidljivo i u mojoj imovinskoj kratici koja se upravo šalje Povjerenstvu za sukob interesa, jer kako sam se našao na ovoj funkciji kao vršitelj dužnosti direktora do sada je nisam poslao, ali sam poslao upit da li kao vršitelj dužnosti šaljem karticu ili ne. Odgovor sam zaprimio u petak i do kraja tjedna ću prijaviti na moju sramotu jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i pol imovinu i dva kredita. Pa što će premijer misliti o meni, majketi, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana”, rekao je Krešimir Žunić, HDZ-ov v.d. direktora APN-a, na što mu je novinarka Potrage rekla da je duhovit.

“Meni treba pomoć! Meni treba pomoć!”, uzvratio je Žunić.

Od studenog prošle godine on je vršitelj dužnosti direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Do studenog je bio zamjenik direktora ove državne Agencije koja se bavi stambenim zbrinjavanjem građana.

Što će premijer misliti o njemu nakon ovog priloga bit će zanimljivo čuti jer su Krešimir Žunić i njegov sin kupili stan u Zadru iz APN-ovog programa društveno poticane stanogradnje po cijeni od 975 eura po četvornom metru. Dokumenti pokazuju da je ugovor sklopljen između APN-a i kupaca Marka Žunića i Krešimira Žunića, a potpisao ga je tadašnji šef Krešimira Žunića, Slavko Čukelj kao direktor.

Direktor APN-a, Slavko Čukelj koji je ovaj ugovor odobrio nije se javio na telefonski poziv, pa su novinarke Potrage u zadarskoj Gradskoj upravi potražili odgovornu osobu za dodjelu državnih stanova građanima. Model stambenog zbrinjavanja građana funkcionira tako da jedinica lokalne samouprave ustupi zemljište; država, tj. APN izgradi zgradu pa zatim objekt prepusti lokalnoj samoupravi koja formira liste za dodjelu stanova građanima.

Još jednu aferu koja dolazi iz redova HDZ-a možete pogledati u RTL Potrazi.