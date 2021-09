I SRBIJA SE TRESE! DUGO IH OVAKO NIJE DRMALO: Srbi reagirali drugačije od Hrvata! Kako to?

Potres jačine 3.4 Richteru osjetio se kod Novog Pazara, javlja EMSC.

Zadnji potres u Hrvatskoj prema podacima EMSC-a dogodio se prije 13 sati nedaleko od Siska. Bio je jačine 2.1 po Richteru.

Zanimljivo je za primijetiti kako na EMSC-u nema niti jednog komentara ili svjedočenja iz Srbije. S druge strane, Hrvati su vrlo aktivni na EMSC i potres ovakve jačine definitivno bi izazvao mnogo reakcija.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.4 strikes 12 km SW of Novi Pazar (#Serbia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/EBdmA1i5Jm pic.twitter.com/QzN5OuX6E0

— EMSC (@LastQuake) September 4, 2021