I ONI BI HTJELI SVOJ PELJEŠKI MOST! Otočani složni: ‘Čekamo već 50 godina. Naš bi bio i jeftiniji, ali očigledno nemamo dovoljno jak lobi’

Nakon godina pričanja, fešti otvaranja radova (Sanader je to napravio dvaput) Pelješki most je napokon gotov i prvi automobili su krenuli preko mosta. Priča o mostu zvanom čežnja polako se privodi kraju, no njegova velebnost potaknula je stanovnike iz raznih dijelova Hrvatske da počnu lobirati za slične projekte. Najglasnija je udruga građana otoka Pašmana koja na izgradnju mosta do njihovog otoka čeka punih pola stoljeća.

“Pašmanski most nema alternativu. On se naprosto mora financirati europskim sredstvima kao i Pelješki most. Europa nam mora dati barem pola novca. On bi bio nešto kraći od Peljškog mosta, iznosio bi točno dva kilometra i dvadeset metara, a i dubina mora je manja, tako da se sigurno radi o lakše izvedivom projektu i manjoj investiciji “, kazao je za Slobodnu Dalmaciju Rajko Medić iz Neviđana na Pašmanu.

“Još su jugoslavenske vlasti radile projekt izgradnje mosta, pa onda u Zagrebu Jure Radić i suradnici, no očito nismo imali dovoljno jake lobije da stvar izguramo do kraja. No, sada sam uvjeren da je most do Pašmana realnost. Studije postoje, politička volja je tu, vrijeme da se krene s radovima”.

Ovaj most bio bio nešto kraći od Pelješkog, 2203.5 metara, ali bi bio višestruko jeftiniji jer bi se radilo o tzv. grednom mostu.

Za razliku od stanovnika Pelješca, na Pašmanu nisu svi jednoglasni oko izgradnje mosta jer pojedini otočani smatraju da bi se tako narušio idilu koja tamo vlada. Strah ih je da se ne dogodi apartmanizacija kao na Viru jer povezivanja otoka s kopnom u puno slučajeva rezultira masovnom divljom gradnjom.