I ON ODUSTAO! Iako je jedan ugostitelj najavio da će otvoriti kafić, to se danas ipak nije dogodilo!

Predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb Franz Letica rekao je da je sve kolege upozorio na posljedice otvaranja, na zatvorsku kaznu od tri godine, na financijske kazne od 10 do 70 tisuća kuna.

Naime, na neformalnom sastanku je od njih 60 otvaranje svog kafića planirao je samo jedan, no kako saznajemo, to se nije dogodilo.

Nezadovoljni su vlasnici teretana i ugostiteljskih objekata, koji ostaju zatvoreni i nakon 31. siječnja. Zbog toga iz udruge Glas poduzetnika pozivaju na prosvjedni skup u srijedu u glavnom gradu.

Podsjetimo, od danas u Hrvatskoj kreće blago popuštanje mjera. Učenici osnovnih škola vraćaju se na nastavu i dozvoljavaju se treninzi na otvorenom, no kafići i restorani ostaju zatvoreni kao i teretane i fitness centri. No, vlasnik teretane Andrija Klarić svoju je teretanu jutros ipak otvorio, a uz goste, stigli su policija i inspektori. Nove mjere na snazi ostaju najkraće do 15. veljače.