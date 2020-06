I na Zapadu se ruše spomenici, naši stručnjaci otkrivaju koja je poveznica s nestankom partizanskih!

Spomenik Edwardu Colstonu 125 godina stajao je u središtu Bristola, sve do jučer, kada ga je bijesna gomila skinula s postolja i bacila u more.

U britanskoj povijesti Colston (1636 – 1721) se dugo smatrao “trgovcem i filantropom”, primjerice renomirana ‘Encyclopaedia Britannica’ u svom izdanju iz 1911. ni jednom riječju nije ga smatrala kontroverznom figurom.

Čovjek je svojim novcem financirao škole, bolnice, brinuo je za siromašne (navodno je plaćao i njihove dugove), a zbog njegovog doprinosa gradu Bristolu stoljeće i pol nakon smrti podignut mu je i ovaj spomenik. Osim toga, po Colstonu su nazivane škole, ulice…

S vremenom je došlo do revizije njegove povijesne uloge, tako da se danas u opisu Colstonovog djelovanja naglasak stavlja na trgovinu robljem: bio je upravitelj ‘Royal African Company’, institucije koja je praktički imala monopol na trgovinu robljem u Zapadnoj Africi. Prema nekim procjenama, za 12 godina upravljanja kompanijom (1680-92) u ropstvo u SAD poslao je 84,000 Afrikanaca (uključujući žene i djecu), od kojih je samo tijekom puta 19,000 izgubilo svoje živote.

Gnjev prema Colstonu nije od jučer, zadnjih godina s manje ili više uspjeha mijenjala su se imena ulica i škola koje su nosile njegovo ime, a jučerašnji događaj bio je tek kulminacija revidiranog odnosa.



Naravno, nije on jedini kojeg je zadesila takva sudbina. Vjerojatno najslavniji primjer toga je akcija ‘Rhodes Must Fall’ (‘Rhodes mora pasti’) iz 2015. godine, usmjerena prema prepispitivanju povijesne uloge Cecila Rhodesa, britanskog poduzetnika i političara koji je ostavio ogroman trag u Južnoj Africi. Po njemu je čak i jedna afrička država dobila ime – Rodezija, kasnije preimenovana u Zimbabve.

Rhodesova uloga ponešto je slična Colstonovoj, s bitnom razlikom da je u njegovo doba (krajem 19. i početkom 20. stoljeća) ropstvo bilo zabranjeno. No, Rhodes je s političkog stajališta bio britanski imperijalist toliko uvjeren u rasnu nadmoć Britanaca da je čak i Adolf Hitler Rhodesa smatrao ‘jedinim Britancem koji je istinski shvaćao Anglo-Saksonske ideale’.

No, također, kao i Colston, imao je i on filantropsku crtu, davao je znamenitu stipendiju za Oxford studentima iz SAD-a, Njemačke, Hong Konga i zemalja Commonwealtha zbog čega je, između ostalog, dobio statue na sveučilištima Cape Town i Oxfordu, dok je u Južnoafričkoj Rebulici (JAR) i jedno sveučilište nazvano po njemu.

U Cape Townu je Rhodes 2015. doista ‘pao’, njegov spomenik je uklonjen, no u Oxfordu, nakon glasovanja fakultetskog vijeća, uspio je ‘preživjeti’.

Slični primjeri postoje i s onu stranu Atlantika. Dosta medijske pažnje 2017. privuklo je uklanjanje spomenika južnjačkim generalima Jacksonu i Leeju (podignut je 1948.) u Baltimoreu (najpoznatiji je u ‘čistki’ konfederacijskih spomenika). A ako je i to razumljivo zbog njihovog sudjelovanja na ‘krivoj strani’ u američkom građanskom ratu, uklanjanje murala s prvim predsjednikom Georgeom Washingtonom posebno je znakovito: neki od 13 prizora nazvanih ‘Život Georga Washingtona’ nastalih 30-ih godina prošlog stoljeća autora Victora Arnautoffa cenzurirani su sa zidova srednje škole u San Franciscu jer su na njima prikazani mrtvi Indijanci i crni robovi…

A kakva je situacija s Hrvatskom?

Ovdje je, kažu procjene povijesničara umjetnosti, tijekom proteklih 30 godina, nestalo oko 3.000 spomenika! Neki će reći da su bili simboli prošlog, nedemokratskog režima, zato su i skončali poput Colstonovog u Bristolu, za neke su oni isključivo simboli NOB-a te kao takvi utkani u modernu hrvatsku državu.

No, računica je prilično jednostavna, uklonjen je svaki drugi (neki su stradili u ratu, neki u gerilskim miniranjima, a bilo je i onih koje su svojim odlukama uklonile jedinice lokalne samouprave…), a notorni primjer je spomenik Nikoli Tesli u Gospiću koji je otišao u zrak premda nije imao ni najmanje veze s ‘onim prije’. Jasno, ako to uopće nekome može biti opravdanje za dizanje spomenika u zrak.

“Recentna događanja u SAD-u i Velikoj Britaniji nisu primjer povijesnog revizionizma, budući da pod tim terminom mislimo na svjesno falsificiranje i manipuliranje prošlošću kako bi ona odgovarala trenutnim političkim ciljevima, kao što je to primjerice negiranje holokausta, umanjivanje ili relativiziranje zločina NDH. Ono je u domaćem kontekstu raširena pojava, a manifestira se i kroz odnos prema spomenicima, odnosno kroz službene politike pamćenja i upravljanje baštinom”, kaže nam o recentnim događajima dr. sc. Sanja Horvatinčić s Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, kojoj je predmet znanstvenog istraživanja moderna memorijalna skulptura i arhitektura.

“Upravo suprotno, ovdje je riječ o intervencijama na simbole u javnom prostoru koji legitimitaju i normaliziraju kolonijalne narative, a koje su vladajuće elite stoljećima nametale kao pozitivne kako bi održale status quo – europsko ‘otkrivanje’ drugih kontinenata i dominaciju bijele rase naučeni smo nekritički promatrati kao prirodne, neminovne povijesne procese, zaboravljajući da je zapravo riječ o imperijalnim politikama, nasilnoj okupaciji teritorija, uništavanju čitavih kultura i civilizacija, te da je bogatstvo Zapada izgrađeno na eksploataciji kolonija i robovlasničkom sustavu. Iako nedovoljno ažurno, europocentičnu sliku prošlosti i sama povijesna znanost nastoji korigirati, a brojni su takvi spomenici u SAD-u prethodnih godina uklonjeni i regularnim procedurama. Međutim, kada rasne i klasne nejednakostu eskaliraju – kao što je pokazao slučaj ubojstva Georgea Floyda – radikalizira se i odnos prema spomenicima kao simbolima stoljetnih strukturnih nejednakosti i represije, koje su još uvijek na snazi”, upozorava Horvatinčić.

Proces u Hrvatskoj naziva – obrnutim.

“Zato je rušenje i uklanjanje spomenika posvećenih žrtvama i borcima protiv fašizma – a time i rasizma – u Hrvatskoj zapravo proces suprotan uklanjanju spomenika kolonijalnim vladarima i pojedincima koji su se okoristili robovlasničkom eksploatacijom i prouročili rasnu mržnju i diskriminaciju. Na tim su temeljima sazdane i rasne teorije fašističkih režima 20. stoljeća, na žalost dobro poznate i na ovim prostorima. O usporedbama s rušenjem antifašističkih spomenika mogli bismo govoriti da je riječ o rušenju spomenika posvećenih žrtvama rasnih progona ili onih podignutih u čast antikolonijalnih pokreta ili civilnih pokreta za rasnu jednakost, kojih u Americi kao ni u drugim kolonijalnim silama – na žalost – ionako nema mnogo.”

“Kada je riječ o mehanizmima rušenja, također je riječ o drugačijim procesima – nije mi poznato da su spomenici NOB-a u Hrvatskoj uklanjani kao posljednica masovnih prosvjeda građana poput ovih kojima danas svjedočimo diljem SAD-a i Europe. Oni su uglavnom uništavani za vrijeme ratih sukoba, nerjetko ciljanim miniranjem, mnogi su ukradeni ili uklonjeni samovoljom lokalnih vlasti. Dakle, njihovo uklanjanje u velikom broju slučajeva nisu tražili građani, niti se radilo o nekoj vrsti demokratskog procesa.”

“Slučaj iz Bristola također pokazuje da i podizanje i rušenje spomenika uvijek valja sagledati kritički, a uzroke i posljedice tih procesa historijski kontekstualizirati – ako nije svejedno kome su, kako i s kojim ciljem spomenici podizani, nije svjedno ni u kojim okolonostima i kakvim mehanizmima se oni ruše. Njihovo rušenje i podizanje razotkriva dinamiku političkih i klasnih sukoba u društvu – demagoški je tvrditi kako je moguće i nužno čuvati sve spomenike, budući da svi spomenici nikada nisu ni podignuti. Ovakve rasprave razotkrivaju dogmu o ‘neutralnosti struke’ i zato su izuzetno korisne.”

S druge strane, sociolog Slaven Letica nije previše impresioniran prizorima iz Bristola, kao i onim usporedivim u SAD-u.

“Ako gledate antičku Grčku, Platonovu ‘Državu’, imala je tri sloja: vladare za koje je Platon smatrao da trebaju biti filozofi, drugi su bili čuvari i svi ostali su bili – robovi! Znači li to da cijelu antičku filozofiju, sve kipove Platona i njegovih sljedbenika porušiti samo zato što su živjeli u tom vremenu?“

“Što se tog tiče, ja sam za ‘sistem herbarija‘, da se ništa ne ruši, nego da ostaje kao sediment kako bi ljudi bili svjesni da postoji jedna bogata kontroverzna, pluralna povijest”, smatra.

“Uzmimo za primjer pad Otomanskog carstva. U Srbiji je tada porušeno 450 džamija. Praktički ni jedna nije ostala. U vremenima prevrata dolazi do akumuliranja frustracije i u tada, kao recimo u doba francuske revolucije ili antikolonijalnih revolucija u Africi, uklanjanju se materijalni simboli starih režima.”

No, Letica upozorava na drugu stvar koja se tiče rušenja režima i spomenika, a to je da čistke sveg staroga imaju i svoje naličje.

“Alexis de Tocqueville je to odlično opisao u ‘Starom režimu i revoluciji’. On govori o tome da u doba Francuske revolucije došlo i do uništavanja starog režima na toj simboličnoj razini, ali i da su na giljotinama stradale i na desetine tisuća ljudi. No, oni pripadnici režima koji su preživjeli ne samo da su uspjeli zadržati i vratiti svoje bogatstvo, već su i uvećali bivše privilegije i bogatstva.”

“Nešto slično se dogodilo i u bišim komunističkim zemljama. Iako su nestajali brojni vidljivi tragovi starog režima, mnogi komunistički ili socijalistički menadžeri se adaptirali na nove prilike i obogatili su se, pa među poduzetničkom i kapitalističkom sloju u Hrvatskoj i danas imate mnoštvo bivših komunista, ne u smislu članstva, već onih koji su pripadali vrhovima komunističke vlasti”, zaključuje.