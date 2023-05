I MAMI DJEČAKA UBOJICE PRIJETI ZATVOR? Progovorio je odvjetnik, ovako sada stvari stoje: Istraga će biti vrlo temeljita

Autor: Zlatko Govedić

Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je u utorak da je policiji naloženo prikupljanje informacija o majci dječaka-ubojice.

Sljedećih će dana tako bit će ispitan osumnjičeni M.K., a policija bi trebala obaviti razgovor s pedagoginjom i psihologinjom zaposlenima u Osnovnoj školi Vladimir Ribnikar, kako bi se potpuno utvrdilo činjenično stanje.

Ako se dokaže da je M.K. zanemarila svoju roditeljsku dužnost, odgoj djeteta, prijeti joj kazna zatvora do tri godine.





Kako će to utvrditi?

Beogradski odvjetnik Radomir Munižaba za Blic objašnjava o čemu ovisi kazna za majku ubojice-dječaka, ako se dokaže da je počinila navedeno djelo:

“Ako je majka dječaka ubojice ispunjavala sljedeće uvjete: sprječavanje devijantnog ponašanja, obrazovanje, prihvaćanje moralnih i društvenih normi, neće biti krivično odgovorna”.

Nakon što Tužiteljstvu budu dostavljena izvješća Policijske uprave za grad Beograd i Gradskog centra za socijalni rad, javnost će bez odlaganja biti obaviještena o daljnjem tijeku postupka i donesenim odlukama.

I ocu prijeti zatvor

Podsjetimo, nedugo nakon zločina dječakovu ocu Vladimiru K. stavljene su lisice na ruke te je optužen za “teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti”. Prema riječima odvjetnika Nikole Ristovića, maksimalna kazna za ovo djelo jest 12 godina zatvora.

“Ako je došlo do teške tjelesne ozljede osobe ili materijalne štete velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. No, ako je smrt nastupila kod jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do 12 godina”, zaključuje Ristović.