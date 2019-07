I Kuščević među bračkim obmanjivačima koji su najavljivali akcelerator ispod bolnice na Vidovoj gori!?

Autor: Ante Batipan

Dok novine istražuju minornu aferu oko vile ministra Lovre Kuščevića koja, ustanovilo se, nije bila upisana u katastar, svima promiču puno važnija pitanja: Odakle se iščahurio Lovro Kuščević? Kako se popeo na vrh piramide moći? Koliko je pritom novca, doista, stekao i tko mu je to omogućio?

Kuščević, zapravo, ima dvije vile, odnosno, jednu na svoje ime, ali ta nije upisana u katastar, i drugu koja, tvrdi, njemu ne pripada, nego je ženina, ili barem na zemljištu u njenom vlasništvu. Fotoreporteri su ga slikali kako leži na stijeni u bračkoj uvali pored te vile, s rukama pod glavom i divi se prizoru – na licu mu se ocrtava ”sitnoposjedničko” zadovoljstvo, ali čime je to zadovoljan, ne zna se, jer je nemoguće proniknuti u papirologiju, a sam je Kuščević -”kadrovsko iznenađenje” – pa se o njemu, zapravo, puno toga ni ne zna…

U sam vrh vladajuće stranke dospio je nekim čudnim putevima. Zna se tek kako je započeo – diplomirao je pravo u Splitu 1999. i nije mogao naći posla u struci, nego se bavio nekakvom trgovinom, otvorivši firmu koja je, međutim, bankrotirala. Tako se već 2000. godine vratio u rodno gnijezdo, bračko seoce Nerežišća, nekadašnju otočku metropolu, iz koje se stanovništvo odselilo u priobalje, čim je prestala opasnost od gusara. Naime, Mleci su uveli malo reda na Jadranu, pa je u kamenoj metropoli usred najvećeg dalmatinskog otoka ostalo tek nekoliko stotina stanovnika.

Zadnji su se iselili u Ameriku, gdje im je dobro išlo, pa su pokušali pomoći svojim zaostalim sumještaanima. Kupili su i poslali im, još u dubokom socijalizmu, jedan amortizirani stroj za izradu žvakaćih guma. Proizvodila se tako, prva domaća, jugoslavenska žvaka ”Favorit” koja se nije mogla žvakati – u ustima se raspadala kao da je od brašna…

Nerežišća – prilično velik dio otoka Brača

Kad se Lovro vratio doma, u selu nije bilo ni 900 stanovnika. Što možeš početi na takvom mjestu, koje osim toga nalikuje mjesečevu pejsažu? Pa se prihvatio jedinog posla koje uspijeva u pasivnim krajevima – postao je šef lokalnog ogranka HDZ-a. U Splitu je bio u doticaju s hosovcima; poznavao je likove koji su onda, u poraću, vladali gradom, noćnim životom i podzemljem, ali ako se i nije zarazio tim virusom, uvijek je prikazivao čvrstu domoljubnu pozu. Tako su ga 2005. izabrali za gradonačelnika Nerežišća, grada manjeg od svakog boljeg sela, jedne od osam općina na otoku, koje razne klike i stranke drže već desetljećima ratujući međusobno oko suprotstavljenih interesa.

Na Kuščevića, međutim, nitko nije obraćao pažnju – i zašto bi? Nerežišća su u brdu, a ne na obalnoj liniji, pa tamo nema unosnih biznisa s nekretninama i građevinskim dozvolama u zaštićenom području i plažnim koncesijama. Barem su svi tako mislili, jer su tako podcijenili mladoga Lovru, koji će se pokazati vizionarom i pregaocem puno većim od običnih HDZ/SDP Bračana, koji se bore na obali i na plažama, kao marinci u Normandiji…

Općina Nerežišća zauzima prilično velik dio otoka Brača, koji je golem otok, s površinom države Malte, te s puno dužom obalnom crtom bogomdanih razvedenih uvala. Nerežišćima pripada i Vidova gora, dalmatinska Himalaja, s vrhuncem na 780 metara nadmorske visine i božanskim pogledom na srednjedalmatinski arhipelag. Osim toga ima i lijep dio obale – od teritorija općine Milne do područja općine Bol, što znači od uvale Smrka do uvale Murvica. Riječ je o južnoj obali otoka u nedirnutoj, djevičanskoj prirodi koju je počeo naseljavati tek HDZ, dok je ranije bila zatvorna jer su tamo bile jugo-baze s prokopima u stijenama sa skloništima za raketne čamce i podmornice.

Reljef nerežišćanske rivijere

Prva invazija hadezeovaca dogodila se u Milni, najbližoj Osibovoj uvali, gdje su cijelo Sanaderovo rukovodstvo, te još neki njemu najbliži tajkuni i dragi prijatelji, sagradili svoje vile. Pomagali su im menađeri iz ”Slobodne Dalmacije”, koju je barba Ivo tada stavio pod svoju kontrolu.

No, nerežišćanska rivijera ostala je nezaposjednuta sve do naših dana. Problem je u reljefu – visoke stijene, tlo koje se spušta strmo sa stotinama metara visoke visoravni do skrovitih plaža bez ikakva puta. Moraš prići morem, koje, međutim, može biti jako valovito, jer su tamo odmah velike dubine, osamdeset metara sasvim uz obalu… To i jest ono što ovaj dio Jadrana čini toliko jedinstvenim – visoka planina, dubinsko more, prekrasne puste šljunčane plažice obrasle mediteranskom vegetacijom… Nije čudo što se Kuščević onako blaženo osmjehuje na fotografiji – to su njegovi Brijuni. Ali nije bio nimalo lak put koji ga je onamo doveo, jer je išao zavojito, i to preko – Vidove gore.

Prvi mandat na mjestu gradonačelnika, vrijedni je Kuščević posvetio izgradnji infrastrukture u svom mjestu, pa je isposlovao novac za svoju zaostalu općinu i stekao veliku lokalnu podršku. U drugoj fazi 2011., krenuo je u ostvarenje jednog od najambicioznijih projekata koje je domislio neki naš čovjek, poslije Tesle, s njegovim tornjem za emitiranja zraka smrti u Arizoni. Kuščević je našao strane partnere koji su obećali na Vidovoj gori izgraditi veliki zdravstveni kompleks, investicija od 300 milijuna eura, gdje će se već nakon četiri godine, dakle 2015., zaposliti oko 820 ljudi.

Brač Medical City na Vidovoj gori

Projekt se zvao Brač Medical City. Još 2011. objavljen je crtež objekta, a zatim je 2013., projekt, ili priča, svejedno, još silno proširen, pa se stalo najavljivati čak 920 milijuna eura izravnog ulaganja. Riječ je bila o gradnji bolnice i velikog ”Sinkotrona”, uređaja nalik na hadronski kolajder u Ženevi, ali puno korisniji, jer rutinski liječi rak prema, navodno, provjerenoj metodi austrijske firme MedAustron iz Wiener Neustadta. Ta firma ondje ima veliku kliniku za eksperimentalno ”liječenje česticama”. Raspale te sa 10 na 13 potenciju protona, nadajući se najboljem, s tim da još nije publiciran ni jedan slučaj uspješnog liječenja…

No, projekt na Vidovoj gori ionako nije imao nikakve veze s austrijskom klinikom. Kao strani partner navedena je jedino tvrtka Henley&Partners iz Züricha, te izvjesni Švicarac, g. Christian Kalina, ali oni se nisu bavili čak ni medicinskim ili zdravstvenim turizmom, nego samo pribavljanjem državljanstava za bogate klijente izvan EU-a. Pomagali su da se steknu papiri Malte, Austrije, Cipra i – Hrvatske.

Domaći partner stranog partnera bio je, pak, g. Željko Holika, vlasnik parfumerije u Požegi, koji je u Splitu bio u poslovnim odnosima s mnogim poduzećima bez obrtnog kapitala, koja su većinom završila u stečaju ili s poreznim dugom. Uostalom, kao i njegova vlastita nekretninska tvrtka, Croatia Land Holding, kojoj je barem ostalo 60 hektara zemlje na Vidovoj gori. Ako će izvanzemaljci trebati neku bazu, ta bi im parcela mogla biti idealno sletište za leteće tanjure.

Ali, projekt je, ipak, donio određenu blagodat (nekim) stanovnicima Brača. Pošto je općina Nerežišća sa Švicarcima sklopila ugovore čvrste poput bračke stijene, preuzela je na sebe gradnju pristupne infrastrukture. Za buduću kliniku na Vidovoj gori, koja je prema procjenama tvoraca te ideje, trebala privući na Brač najmanje 450.000 gostiju godišnje, potrebno je bilo izgraditi cestu do uvale Smrka, da se ljudi (mnogi od njih bolesni) ne moraju tramakavati s bračkog aerodroma udaljenog obilaznom cestom 18 kilometara, a zračnom dobrih pet.

Otišli Švicarci, ode i Lovro u Sabor…

I tako je općina Nerežišća, povukavši sredstva iz europskih fondova, koje je uložila u ceste i ostalo, napravila i cestu do uvale Smrka i susjedne uvale Planica. Nevjerojatne serpentine zmijaju niz urvinu s osam zavoja od po 180 stupnjeva, a vrijednost teških građevinskih radova bila je, navodno, oko 20 milijuna eura.

A zatim je neki Nikola Šuker, splitski poduzetnik s građevinskom firmom bez zabilježenih prihoda, dočuo za tu stvar, shvatio priliku i počeo naveliko kupovati parcele u obje uvale. Ubrzo su tamo niknuli mali hoteli, vile, pansioni. A što je bilo sa švicarskim investitorima i njihovih pola milijuna pacijenata? Prestali su se spominjati kritične 2015. godine, kad se Kuščevićeva karijera okrenula novim izazovima…

Pa je na listi HDZ-a, prijan Lovro ušao u Sabor, s famom gradonačelnika iz malog mjesta u Dalmaciji koji je napravio čudo za svoju zajednicu, preporodio je realizacijom smionih planova i povlačenjem novca iz županijske, državne kase i europskih fondova. Kad je Plenković stao sastavljati Vladu, ponudio je Kuščeviću mjesto ministra građevinarstva. Lovro je sa zahvalnošću prihvatio, ali se morao ukloniti koalicijskom paartneru iz HNS-a, pa se zadovoljio ministarstvom državne uprave.

I tu obavlja iznimno osjetljivu dužnost jer je on u Vladi poput čarobnjaka zaduženog za ”obranu od mračnih sila”. Mora zaustavljati referendume, oglušivati se na odluke Ustavnog suda o nužnoj preraspodjeli zastupničkih mandata u skladu s biračkim popisima i milijun sličnih stvari… Uživa povjerenje premijera kojemu je postao poput onog pratitelja s dvocjevkom koji sjedi do kočijaša diližanse u kaubojskim filmovima. Zato se i smije novinarima kad ga pitaju za neke administrativne propuste oko upisa neke vile u katastar, te obećava krotko da će platiti tri tisuće kuna drakonske kazne koja je zapriječena za taj prijestup…

Brački akcelerator za liječenje raka!?

Famozni Sinkotron nitko više i ne spominje. Ionako je to bila glupost, odnosno tipfeler, ili nedostatak elementarne pismenosti kod lažnih švicarskih biznismena. Cijelu budalaštinu rastrubili su po domaćim novinama, a nisu bili kadri uočiti da je Sinkotron ime renomirane finske firme koja proizvodi printere, dok su oni, vjerojatno, mislili na sinkrotron (synchoytron) što je naprasno akcelerator čestica, kakav je u Institutu ”Ruđer Bošković” napravljen još 1956. godine. Najveći je danas onaj u Ženevi, s kružnim tunelom dugim 27 kilometara, izgrađen za 4 milijarde eura. Brački obmanjivači najavljivali su da će takav podzemni veliki tunel graditi ispod bolnice na Vidovoj gori!?

Zaista je fantastično kako se netko može pojaviti u Hrvatskoj i trabunjati o tome da će na Braču graditi akcelerator i njime liječiti rak, ali da mu prvo moraju urediti cestu do mora u obližnjoj uvali, gdje se predsjednik općine i ubrzo HDZ-ov ministar, zatim ukazuje kako leži na stijeni, te s udivljenjem promatra prirodu s izrazom na licu koji pokazuje da nema niti jedne brige na svijetu.

A novinare koji ga progone po službenoj dužnosti, ionako samo zanima je li upisao svoju nekretninu u katastar i uredno prijavio saborskom Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, gdje dežurna kokoš u državnom kokošinjcu prima izjave lisica koje se zaklinju da su – vegani…