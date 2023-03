I KOLINDA IZNENADA OTIŠLA U UKRAJINU! Sve je otkrila Olena Zelenska: Neminovno je kazniti zločince

U povodu godišnjice oslobađanja ukrajinskog grada Buče, premijer Andrej Plenković, zajedno s moldovskom predsjednicom Sandu, slovačkim premijerom Hegerom i slovenskim premijerom Golobom, boravi danas u posjetu Ukrajini.

Prisustvovao je komemoraciji za žrtve ruske agresije, položio vijenac pred Zidom sjećanja na poginule za Ukrajinu, sastao se s ukrajinskim državnim vrhom te sudjelovao na sastanku na vrhu ”Buča – odgovornost Rusije za zločine u Ukrajini”.

Ovo je drugi posjet predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Ukrajini od početka ruske agresije 24. veljače 2022.

U svibnju prošle godine premijer Plenković sastao se u Kijevu s ukrajinskim državnim vrhom, a posjetio je Irpinj i Buču gdje je osobno svjedočio posljedicama strašnih razaranja u kojima je stradao veliki broj ukrajinskih ljudi.

U Ukrajinu je stigla i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, što je potvrdila prva dama Ukrajine, Olena Zelenska.

Supruga ukrajinskog predsjednika na Twitteru je podijelila nekoliko fotografija sa skupa “Ujedinjeni za pravdu: Buča”, na kojem je sudjelovala i bivša hrvatska predsjednica.

“Katerynin auto napali su Rusi u okupiranoj Buči. Preživjela je nakon što je upucana 14 puta, a danas je ispričala svoju priču u ‘United for Justice: Bucha. Haag’. Zajedno s pravnicima i stručnjacima razgovarali smo o glavnom: neizbježnosti kazne”, napisala je Zelenska, uz fotografije na kojima se može vidjeti i Kolindu Grabar Kitarović.

