I KAMEN BI ZAPLAKAO, AFGANISTAN PATI! Badnjak 79-ete bio je koban, a danas novo zlo: ‘Talibani su se promijenili, ali ih nitko ne želi priznati

Autor: N.K

Na Badnjak 1979. godine vojska Sovjetskog saveza umarširala je u Afganistan u kojem je u to vrijeme na vlasti bila komunistička stranka. Kada gledamo unatrag, može se reći da je to jedan u nizu događaja koji je značajno utjecao na velike promjene u svijetu. Nakon što se Afganistan izborio s pokušajem uspostave komunizma, 2001. godine u zemlju su iz osvete upali Amerikanci.

Iako SAD i SSSR nisu imali iste motive, i jedna i druga vojna intervencije u uzročno posljedičnoj su vezi.

O tome kako su na Badnjak ’79 počeli događaji koji će u daljoj budućnosti dovesti do napada 11. rujna, invazije Amerike i povlačenja 20 godina kasnije te o tome gdje je Afganistan danas, za Dnevno je govorio stručnjak za vanjsku politiku, Branimir Vidmarović.

“Amerikanci i SSSR imali su različite motive”

“Rekao bih na prvu da te dvije stvari nisu povezane. Riječ je o dvjema potpuno različitim motivacijama. Sovjeti su ušli u Afganistan kako neki tvrde, i tu ima dosta opravdanih tvrdnji, da su ih Amerikanci namamili u Afganistan. Sovjeti su tamo došli štiti komunistički režim koji su Afganistanci sami sebi proglasili i što je iznenadilo i same Sovjete. Uglavnom, kroz splet okolnosti i unutarnje nemire koji su zaprijetili komunističkoj vlasti u Afganistanu, donesena je odluka da se toj zemlji odnosno toj stranci pomogne i da se intervenira. Epilog je dugotrajni okršaj, građanski rat, angažman Sovjeta i Mudžahedina, osloboditelja Afganistana, uz pakistansku i američku pomoć. To je bila jedna intervencija koja je imala s jedne strane sigurnosne razloge, ali bila je više motivirana idejom stabilnosti komunizma i širenja komunizma po svijetu dok je američka invazija kao primaran cilj imala osvetu za teroristički napad 11. rujna i budući da se takvo što nikada nije dogodilo na američkom tlu trebalo je najjači mogući način pokazati doseg američke moći i američke osvete”, govori na Vidmarović.

“Nisu znali da će odgojiti silu koja će se okrenuti protiv njih”

Ipak, Sovjetska invazija stvorila je okolnosti za “savršenu oluju” iz koje se izrodio događaj koji će uistinu promijeniti svijet.

“Ono što ih spaja je to da je vojna intervencija jednih stvorila i omogućila ilegalni protok oružja, a osim toga forimirao se veliki izbjeglički val u Pakistanu, takozvani Deobandisti koji su dobivali potporu i oružje. Borili su se protiv Sovjeta, a nakon što su se oni povukli i napustili Afganistan, te su ćelije, tada teroristički talibani i ostali počeli živjeti svojim autonomnim životom i stvarati svoju sliku i viziju Afganistanu, a u konačnici su se povezali s iznimno bogatom obitelji bin Laden i velikim klanom. Njihovo partnerstvo rezultiralo je terorističkim napadom. U tom smislu, jedno je nehotice prouzročilo drugo. Amerikanci nisu namjeravali odgojiti silu koja će kasnije biti iskorištena protiv njih”, ispričao nam je Vidmarović.

Pogrešno su procijenili Afganistan

Na pitanje kako je moguće da takva sila to nije uzela u obzir kada su se donosile odluke, Vidmarović odgovara:

“Amerikanci su krivo procijenili situaciju jer se nikada nisu zapitali kakva je motivacija stanovnika Afganistana, kava je motivacija tih sila i koji su njihovi kulturološki i religiozni aspekti. U ono vrijeme promatrali su situaciju usko, kroz crno bijelu prizmu. Ili Sovjetski komunizam ili neka alternativa Zapadnog svijeta, a Afganistan je toliko šarolik u svojim kulturološkim značajkama da je učinkovito upravljanje Afganistanom gotovo nemoguće čak i za same Afganistance, a vi na terenu morate razumjeti i shvatiti obim tih razlika. Amerikanci su dali sve na borbu protiv Sovjeta. Smatrali su da je protjerivanje njih i jačanje svojeg utjecaja kroz dilanje oružja Mudžahedinima jednostavno dovoljan razlog. Međutim, ispostavilo se da je situacija vrlo komplicirana. Pogrešno su se usmjerili na promociju zapadnjačkog sustava u vrlo uskom malom Kabulu u usporedbi s ostatkom Afganistana koji je vrlo konzervativan i tradicionalan”, kaže Vidmarović i dodaje kako se u Americi sramežljivo priznaje da su podbacili zbog nedovoljnog bavljenja kulturološkim silnicama.









Nitko ne želi dati legitimnost talibanima

Od dramatičnog povlačenja Amerikanaca o Afganistanu se slabo čuje. Kako nam kaže Vidmarović, situacija je i dalje teška. Nemaju hrane i novca, ali ističe kako se talibani trude ponašati onako kako bi Zapad želio. Ipak, na terenu su brojni problemi, prvenstveno u pogledu dosega centralne vlasti koju opstruiraju zapovjednici u provincijama.

“Zbog medijskih zakona Afganistan više nije u fokusu. S druge strane zapadni svijet našao se u nezgodnoj situaciji budući da treba prihvatiti činjenicu da su talibani na vlasti. S druge strane, Afganistan treba humanitarnu pomoć, ali čini se kako se nitko ne želi pretjerano baviti time. Ako kreneš pomagati politički i ekonomski novoj vlasti onda to neminovno vuče za sobom i legitimizaciju talibana. Što opet nije u interesu nikome jer se situacija proučava”, govori Vidmarović i nastavlja:

Talibani su se promijenili

“Trenutno se tamo događaju zanimljive stvari. Talibani nikada nisu imali iskustvo upravljanja zemljom i sada se vidi da pokušavaju reformirati i rekonstruirati tu vlast i pritom primjenjuju građanske modele gdje god mogu. Otvaraju se škole i unatoč pisanju medija da je tamo pokolj i da se degradiraju žene, zapravo nije tako. Škole se otvaraju i talibani pokušavaju gdje je god moguće uz one podjele na žene i muškarce omogućiti obrazovanje. Na Medicinskom Sveučilištu su imali diplomante među kojima su bile i žene. U tom smislu situacija dobro napreduje, onako kako bi Zapad htio. S druge strane talibani pokušavaju uspostaviti mir na čitavom području. To je još uvijek prijelazna vlada koja ima velikih problema s upravom na terenu. Njihovi zapovjednici u provincijama ne prate nužno politiku koja se odvija u Kabulu i ne postupaju sa zapovijedima centralne vlasti. Donesu se uredbu koje zabranjuju nasilje, a u provincijama ne slušaju. Donesen je i Ustav koji je dosta liberalan. Ljudi u provincijama govore da su sada zadovoljniji nego prije. Kao prednost, ističu šerijatske sudove koji sve rješavaju tren roka. Oni rješavaju sporove kao što je tko je kome plot prešao ili tko je kome što ukrao. Prijašnji sudovi su to jako dugo i sporo odrađivali i pritom su bili korumpirani. Talibani se s time bore. Mjestimično im humanitarno pomažu Kinezi, Pakistanci i UN, ali još uvijek se ne može govoriti o onom pravom, zajedničkom naporu cijelog svijeta da se zemlji pomogne. Talibani pokušavaju preko društvenih mreža i medija obratiti se Zapadu, ali čini se da su se polako adaptirali na ovu novu situaciju u kojoj nema dovoljno hrane i novca”, poručuje.

Na pitanje, vidi li scenarij u budućnosti u kojem talibanska vlast postaje priznata i može li što ugroziti stabilizaciju zemlje, Vidmarović odgovara:









“Za sada nema oporbe talibani, ni vojne ni političke. Jedina prijetnja novoj vladi su teroristi i šaka otpora na Sjeveru, ali svima je jasno da to nema budućnosti i ako bi netko to htio financirati, mislim da bi to dodatno destabiliziralo situaciju, a to nikome nije u interesu. Sada je primarno pitanje legitimizacije režima i priznavanje talibana kao člana UN-a. To bi moglo doći, ako ne iduće godine, u narednih pet do šest godina. Samo treba netko prvi krenuti. Bilo Turska, Emirati, Pakistan ili Kina. Netko mora napraviti korak i početi razvijati odnose s talibanima. Oni su svjesni da ukoliko dođe do radikalizacije da oni nemaju nikakvu budućnost. Niti zemljama u okruženja ne paše radikalizacija. Svjesni su da moraju postupati po nekim novim pravilima. Svijet se promijenio, kao i oni”, zaključio je.