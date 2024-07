I Jandroković se našao na udaru: Njegov ured hitno je morao demantirati cijelu priču

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ni na koji način nije uključen niti je dao dozvolu da se njegova fotografija koristi i povezuje u lažnom oglasu koji se pojavio na Facebooku o kupnji dionica Prvog plinarskog društva (PPD), priopćeno je u petak iz Ureda predsjednika Sabora.

Lažni oglas s naslovom: “Svatko tko kupi dionice PPD-a u iznosu od 250 eura dobit će 4.850 eura u roku od tjedan dana! Hrvatska Vlada jamči!” pojavio se na društvenoj mreži Facebook i koristi fotografiju predsjednika Hrvatskoga sabora u svrhu navodnog promoviranja kupnje dionica jednog hrvatskog trgovačkog društva.

Riječ je o zlouporabi i krađi identiteta s ciljem obmanjivanja javnosti i korisnika te društvene mreže zbog mogućeg nezakonitog stjecanja financijske i druge koristi autora takvog lažnog oglasa, ističe se u priopćenju.

Iako je Facebook uklonio navedeni oglas, u slučaju da se isti ili slični ponove, naglašavamo da predsjednik Hrvatskoga sabora nema nikakve veze s tim oglašavanjem te poziva da se takve zlouporabe prijave, objavili su iz njegovog ureda, piše Direktno.hr.

Lažne vijesti o poznatima

Podsjetimo, Jandroković je samo jedan u nizu poznatih osoba čije se ime zloupotrebljava na društvenim mrežama. i glazbenik Baby Lasagna bio je na meti prevaranata koji su ovog puta društvenim mrežama proširili lažnu vijest o njemu.

Naime, na Facebook stranici ”Breaking news” objavljeno je kako je Baby Lasagna preminuo. ”Danas se opraštamo od Baby Lasagne. Podvala s dječjim lazanjama dovela je do tragedije na TV-u uživo”, pisalo je uz njegovu fotografiju i svijeću.

Njegovom timu nije trebalo dugo da se oglase. "Lasagna je na odmoru. Što se tiče morbidnih slika i toga svega, to je lažna vijest", rekli su. Lasagna je samo jedna od slavnih osoba koje se susreću s brojnim napadima u posljednje vrijeme.









Grozne laži

Gotovo svakog tjedna možemo čuti neku poznatu hrvatsku osobu da je na meti prevaranata i lažnih objava. Upravo je jedna takva osvanula o poznatom hrvatskom glazbeniku Vladimiru Kočišu Zecu. Naime, Facebookom kružila je objava da se bivši član Novih fosila našao u skandalu. Klikom na tu poveznicu dolazi se do teksta na lažnu stranicu Jutarnjeg lista.

Naslov lažnog teksta glasi “Vladimir Kočiš Zec se našao pod prijetnjom sudskog postupka od strane Hrvatske narodne banke zbog izjava koje je dao uživo u programu.”. Očito je da je riječ o lažnom tekstu, a za one koji na prvi pogled ne primijete da nisu otvorili tekst Jutarnjeg lista, po URL-u je očito s obzirom da se ne spominje Jutarnji već stranica.

Hrvatski glazbenik tada je ustvrdio kako to sve ipak nije za šalu. "Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav. To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija ode sve k vragu", objasnio je Kočiš Zec.









Reagirao i Šerbedžija

Na ‘meti’ se našao i glumac i glazbenik Rade Šerbedžija. Naime, kako to biva u zadnje vrijeme, netko je na lažnoj stranici objavio lažnu vijest da je Šerbedžija bolestan. “Dragi moji. Dugo se nismo čuli ni vidjeli. Bio sam zaista u velikim gužvama, a i nekako mi se ovo naše vrijeme otimalo ispod noktiju. Snimao sam mnogo raznih filmova i TV serija i neke ćete uskoro gledati”, objavio je Šerbedžija.

“Ovaj put vam se javljam zbog neke objave, ni sam ne znam gdje i kako, ali mnogi prijatelji poznati i nepoznati ostavljaju mi poruke zabrinuti za moje zdravstveno stanje. Naime, netko je objavio da sam dobio moždani udar. Eh, samo bi mi još to trebalo. Ne bojte se. Živ sam i zdrav i radim više no ikad. Ovaj video vam prilažem da vidite da sam potpuno u redu i da su to neke tamo izmišljotine”.

Nije zaobišlo ni Rimca

Na društvenim mrežama na dnevnoj razini pojavljuju se takve lažne vijesti i lažni intervjui u vidu plaćenih oglasa, putem izmišljenih profila na društvenim mrežama. Iza svih takvih objava u pravilu stoje tvrtke koje nude trgovanje kriptovalutama ili se radi o prevarantima koji pokušavaju na taj zavaravajući način doći do podataka građana.

Posljednji slučajevi lažnih vijesti o smrti prije Šerbedžije bile su lažne vijesti o smrti jednog zagrebačkog odvjetnika i hrvatskog poduzetnika Mate Rimca. On sam se o tome vrlo brzo oglasio putem društvenih mreža. “Morat ću razočarati naciju. Još sam živ. Sorry”, napisao je kratko.

* Tekst je nastao u okviru projekta “Kako prepoznati govor mržnje, lažne vijesti i prikriveno oglašavanje?”, kojeg je financijski podržala Agencija za elektroničke medije sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.