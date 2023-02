‘I JA IMAM CRNI POJAS, OSMI DAN’! Nobilo o nasilju na Platku, konačno imamo pravni kontekst: ‘Znam dobro te priče, ali to nije tako’

Autor: I.G.

Slučaj tučnjave na Platku pokrenuo je brojne rasprave na društvenim mrežama, a među njima je i ona o odgovornosti boraca i ljudi koji se bave borilačkim vještinama u ovakvim situacijama. Naime, kada se saznalo da je jedan od sudionika u tučnjavi utrenirani MMA borac, mnogi su mediji počeli to naglašavati i oslikavati ga kao nasilnika i divljaka, unatoč činjenici da niti sami nisu bili upoznati s cijelom pričom.

Kasnije se, nakon što su isplivale snimke, počelo opravdano sumnjati je li taj momak uopće započeo tučnjavu i je li uzvratio udarac sve dok mu nije preostalo drugog izbora. Štoviše, čak je pokušao upozoriti na činjenicu da je utrenirani borac, na što su se ostali sudionici u tučnjavi oglušili. Kasnije je i predsjednik MMA unije Dražen Forgač rekao da nije ispravan način na koji je Luka “Tiriel” Abramović prikazan u svemu tome. “Da jest, vjerujte mi – ne bih s njim ni razgovarao i bio bi isključen iz svih aktivnosti MMA zajednice”, rekao je Forgač.

No, vrijede li u uličnoj tučnjavi ista pravila za utrenirane borce kao i za “obične” ljude? Postoji li u Hrvatskoj zakon kojim bi se MMA borci i boksači stože kažnjavali za ulične tučnjave?





Ne, ruke ti nisu hladno oružje

Za početak, potrebno je razbiti mit o “rukama kao hladnom oružju”. Ne zna se odakle dolazi ta izmišljotina da je profesionalnim borcima zabranjeno tući se na ulici jer su im “ruke registrirane kao hladno oružje”, ali može se pretpostaviti da je riječ o nebulozama koje su razni prevaranti i samoprozvani “majstori borilačkih vještina” plasirali u javnost još u prošlom stoljeću, kada nisu postojale organizirane MMA unije i lige u kojima bi se mogla testirati učinkovitost pojedinih borilačkih sportova. Zapitajte se: Jeste li ikada čuli da je netko išao na MUP prijaviti svoje šake? Na ulici se ne bi trebao tući nitko, a nasilnike koji to rade zakon sankcionira i kažnjava bez obzira na sport kojim se bave.

“Sada bih te volio nalupati, ali moje ruke registrirane su kao hladno oružje. Ako te slučajno ubijem u žaru borbe, morat ću te odležati u zatvoru”, jedna je od fraza u koje su mnogi povjerovali bez previše razmišljanja. Ako ubijete bilo koga u uličnoj tučnjavi morat ćete ga “odležati”, a kao što je Brad Pitt rekao u filmu “Bilo jednom u Hollywoodu”, ta glupost o hladnom oružju je ništa više nego jeftina izlika koju plesači koji poziraju kao borci koriste da bi izbjegli ulazak u ring, gdje bi se njihove “vještine” mogle veoma lako testirati.

Da je riječ o urbanoj legendi potvrdio nam je i odvjetnik Anto Nobilo.

“Sjećam se sličnih priča i iz svojeg djetinjstva o tome, ali riječ je samo o urbanim legendama. Osim toga, ja imam crni pojas, osmi DAN u Taekwondou i znam dobro te priče, ali to nije tako“, rekao nam je Nobilo.

Kako navodi, činjenica da je sudionik u tučnjavi utrenirani borac može se eventualno uzeti kao otegotna okolnost za vrijeme suđenja, ali ne postoji zakonski okvir kojim bi se borce posebno kažnjavalo za tučnjave.









“Zakon ne predviđa ništa slično tome. Međutim, u ocjeni olakotnih i otegotnih okolnosti koje utječu na višu ili nižu kaznu, sud to može uzeti u obzir. No, u zakonu nije određeno da to predstavlja teže kazneno djelo. Otegotna okolnost se može uzeti u obzir ako je osumnjičenik proglašen krivim”, rekao je.

O ovoj temi porazgovarali smo i s trenerom u boksačkom klubu “Agram” Ilirom Merdjom, koji već godinama podučava muškarce i žene svih uzrasta. Kako nam govori, ulična tučnjava njegovim borcima je strogo zabranjena.

“Kao boksački trener mogu vam reći da su ruke svakog čovjeka opasne. Jačina udarca ovisi o nečijoj kilaži, pa netko tko ima 100 kila sigurno udara jače od mene koji imam 67, iako sam cijeli život u dvorani. Postoje ljudi koji udaraju jače od prosječnog boksača. Jesu li njihove ruke također hladno oružje? Osobu se kažnjava ovisno o tome kakvu je štetu nanio, a ne o sportu kojim se bavi”, rekao nam je Ilir.









Kako nam govori, kada bi se u njegovom klubu našao nasilnik koji se voli tući na ulici, veoma brzo bi bio izbačen.

“Nitko nikada nije nekome rekao ‘da, bravo, nastavi se tući‘. Mi u svijetu boksa se čudimo kada slušamo te rasprave. Ne možemo shvatiti da ljudi uistinu misle da netko dolazi u boksačku dvoranu s namjerom da se nauči tući na ulici. Pa naravno da će odmah biti eliminiran iz kluba, ali i Boksačkog saveza, ako je riječ o natjecatelju”, rekao je.

Kako glasi zakon?

Snimka koja je najviše zgrozila javnost je ona na kojoj se jasno vidi udarac nogom u glavu koji je zadobio jedan pripadnik HGSS-a. Na kraju se ispostavilo da taj udarac nije bacio Abramović, koji je bio jedini utrenirani borac koji je sudjelovao u tučnjavi. Dakle, jedini udarac koji je uistinu nanio štetu bacio je netko tko nije utreniran.

Važno je naglasiti da Kazneni zakon Republike Hrvatske ne predviđa sankcioniranje prekršitelja ovisno o sportu kojim se bavi, već je navedena stavka o nužnoj obrani. Kako stoji u zakonu, nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna da počinitelj od sebe ili drugoga odbije istodobni ili izravno predstojeći protupravan napad. Dakle, nema kaznenog djela kad je počinitelj postupao u nužnoj obrani.

Osim toga, postoji i stavka o prekoračenju nužne obrane. Kod prekoračenja je počinitelj kriv, ali se može blaže kazniti (Članak 29.3), a ako je do prekoračenja nužne obrane došlo zbog jake razdraženosti ili prepasti prouzročene napadom može se osloboditi kazne.

Zaključno, možemo reći da je svaki vid tučnjave izvan boksačke ili MMA dvorane za osudu, a nasilnici koji tamo dolaze s lošim namjerama brzo su filtrirani i izbačeni. Što se tiče slučaja tučnjave na Platku, važno je naglasiti da je Abramović bio u krivu kada je bacio udarac šakom pripadniku HGSS-a u glavu te je taj čin potrebno osuditi, ali prema zakonu ga se ne može posebno osuditi ili dodatno kazniti jer je utrenirani borac. Vjerojatno je protivnika mogao savladati vještinom koja bi nanijela manje štete, ali svatko tko se našao u sličnoj situaciji posvjedočit će da ne postoji vremenski okvir za razmišljanje o tome kako da se na lijep i pristojan način savlada protivnika.