‘I JA IMAM ALERGIJU, PA NE ŠMRČEM!’ Pale neviđene uvrede između ‘dva brda’: ‘Dolaskom gojenca ovo se promijenilo, pucam istim kalibrom’

Autor: Mia Peretić

Tvrda kohabitacija se nastavlja, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović svađaju se ‘kao pas i mačka’, a tome se, izgleda, ne nazire kraj.

Jedan počne, drugi uzvrati i tako u krug, jedino što se mijenja je tema zbog koje pljušte uvrede.

Posljednji povod je ostavka ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.





Milanović: Dolaskom gojenca je došlo i ‘lažeš’

Predsjednik Milanović danas je iz Krapine poručio da je cijela ta priča grozna.

“Kad bi odustali od progona tog nesretnika, kad sve maknemo, ostala je osobna vendeta Plenkovićeve političke akvizije prema šefici USKOK-a čiju je ostavku njezina šefica već tražila, da bi prije pola godine Marušić bila jedina kandidatkinja za šeficu USKOK-a. Onda nam DORH prvi dan laže, nije prvi put.”

Milanović je zatim ponovno prozvao Vladu zbog Izvješća o obrani, navodeći i da nije bilo zatraženo njegovo mišljenje, a ministar obrane Mario Banožić je poručio da tu nije bilo friziranja i da predsjednik laže da se trebalo tražiti njegovo mišljenje.

“Je li se do dolaska Plenkovića ovako razgovaralo, je li netko nekom rekao da lažeš? Dolaskom gojenca to se mijenja. Ja moram pucati istim kalibrom. To lažeš je došlo s AP-om“, kaže Milanović.

Plenković pustio kočnice: Imam i ja alergiju pa ne šmrčem

Dužan mu nije ostao ni premijer Plenković koji je tijekom današnje izjave za medije upitan o posljednjim Milanovićevim kritikama.

Prvo je, uobičajeno, rekao da nije ni slušao što je govorio, već je kratko bacio oko putem pametnih telefona. No, za nekoga tko nije pratio izjave predsjednika, imao je zaista opsežan odgovor.









“To je sve uobičajeni repertoar divljaštva, vulgarnosti, primitivizma čovjeka koji je promijenio politički diskurs u Hrvatskoj tako da raste broj jednako primitivnih političara kao što je on. Oni nam narušavaju političku kulturu i koji se bave ničim. Njegov doprinos zadnjih godina je čista nula, ja bih rekao i duboki zaleđeni minus s obzirom koliko je narušio političku kulturu. Predlažem da poslušate njegove izjave o DORH-u i USKOK-u kada je uhićen njegov jatak iz Slovenske. To je bio prekretnički trenutak za model ponašanja, nekulture, primitivizma i divljaštva. U nastojanju optuživanja drugih, vidite njega, njegov karakter, loš karakter, bezobraštinu. Nažalost, jedan dio političke scene ga slijedi, vide u njemu uzora”, odgovorio je Plenković.

Zatim je dodao da je Milanović Hrvatsku osramotio na međunarodnom planu jer je naveo 54 zastupnika u Saboru da ne izglasuju vojnu misiju pomoći Ukrajini u smislu obuke vojnika sukladno Ustavu.

"Ne protivno, kao što njegovi trabanti u Saboru krivo govore četiri mjeseca. Imamo posla s nekim tko je, nažalost, dobio većinsko povjerenje jer se, nažalost, predstavio kao da je normalan, to je bio slogan kampanje. Šutio je tri godine, ljudi zaboravljaju da je bio očajan premijer i onda je došao s ambalažom 'normalno'. Da li vi smatrate da je njegov obrazac ponašanja normalan? Koji mu je doprinos, ima dvije i pol ovlasti, u tome za što je nadležan – nula, srozao je hrvatski politički diskurs, ne moj, mene lijepo prihvaćaju, ali ako će netko vrijeđati na osobnoj razini… Vidim da ga svrbi kada mu netko kaže da laže, a laže non stop. Projicira svoje komplekse na druge, to je bio lažan paket", obrušio se Plenković te na kraju poručio:









“Onaj tko će nas vrijeđati svaki put će dobiti odgovor, neovisno o alergiji. Imam i ja alergiju pa ne šmrčem, da budem sasvim jasan, evo smiju se ljudi”.