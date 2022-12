I HDZ-ovac BI BRANIO VATROMET ZA NOVU GODINU! Dosta gradova prekida tradiciju, građani podijeljeni: Što je sljedeće, hodat ćemo na prstima jer se Štefičinom hrčku diže kiselina?

Bliži se kraj godine, a s time i veliko slavlje povodom Nove godine.

Tradicionalno, ta je večer nezamisliva bez vatrometa i zvukova pirotehnike.

No, ove godine bit će nešto drugačije jer neki su gradovi u Hrvatskoj odlučili da neće upriličiti vatromet tijekom noći ulaska sa stare u novu godinu.





U Novu godinu bez vatrometa ulaze Rijeka, Samobor, Labin, Opatija…

Naime, prijatelji životinja upozorili su na negativne posljedice koje vatromet može imati na životinje, ljude i okoliš, a kao jedan od primjera su spomenuli prošlogodišnji požar u Zagrebu izazvan vatrometom na krovu nebodera tijekom proslave Nove godine.

Odaziv na upozorenje već je tu – Grad Rijeka odustaje od novogodišnjeg vatrometa koji je do sada bio uobičajen dio organiziranog dočeka i vatromet ove godine neće biti u programu slavlja kojeg Grad organizira u središtu Rijeke. Kako ističu, ovakva je odluka donesena u namjeri da se od negativnih posljedica vatrometa zaštite životinje i okoliš. Dio sredstava koje je Grad Rijeka osigurao za vatromet bit će preusmjeren udrugama koje skrbe o životinjama.

Čazma, Rovinj, Labin, Opatija i Samobor također slijede primjere europskih gradova pa će u ponoć, umjesto vatrometa, neki slaviti uz laserski show.

HDZ-ov zastupnik: Bilo bi odlično da i Varaždin odustane

HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan smatra da bi se tim primjerom trebao povesti i Grad Varaždin.

"U Hrvatskom saboru usvojili smo Zakon koji je stupio na snagu početkom prošle godine kojim se u potpunosti zabranjuje nabava i uporaba petardi i redenika iz kategorija F2 i F3, no pirotehnička sredstva kategorije F1 dozvoljena su tijekom cijele godine, kao i tradicionalni vatromet za novogodišnju noć. Međutim, sve više gradova odustaje od novogodišnjeg vatrometa kako bi zaštitili kućne ljubimce, ali i ljude te okoliš. Također, mnogi gradovi diljem Europe prelaze na drugačije načine slavlja poput laserskog showa koji ne stvara emisiju buke i zagađenja. Zato bi bilo odlično da i naš Grad Varaždin ove godine odustane od novogodišnjeg vatrometa i pridruži se sve duljoj listi gradova koji su pronašli alternativne načine slavlja, ali isto tako zaštitili naše ljubimce od nepotrebnog stresa i traume", piše HDZ-ovac.









Hrvatsku potresao slučaj dječaka koji je zbog petarde ostao bez prstiju

No, što o tome misle građani?

Na Redditu se razvila dinamična rasprava kao odgovor na pitanje: Podržavate li odluku da gradovi odustanu od vatrometa zbog kućnih ljubimaca?

Na Redditu se razvila dinamična rasprava kao odgovor na pitanje: Podržavate li odluku da gradovi odustanu od vatrometa zbog kućnih ljubimaca?

Odgovori nisu na tragu HDZ-ovog asa, jer većina ljudi smatra da su problem petarde, a ne vatromet. Tome u prilog ide i vijest koja je osvanula u medijima, a riječ je o devetogodišnjaku kojem je petarda eksplodirala u ruci, zbog čega će ostati invalid jer mu liječnici nisu uspjeli spasiti šaku na kojoj je ostao bez svih prstiju osim palca.









Inače, uporaba petardi potpuno je zabranjena tijekom cijele godine uključujući povode kao što su sportska natjecanja i gradske ili nacionalne proslave, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, u prodavaonicama iz stavka 1. ovoga članka.

Uporaba dozvoljenih pirotehničkih sredstava dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

Za kršenje te zabrane predviđene su i paprene kazne koje se za građane kreću od 5.000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe od 10.000 do 30.000 kuna.

“Ne pridržavanje uputa o nabavci i rukovanju pirotehničkim sredstvima sankcionirano je na način da je za prekršaje fizičkih osoba propisana kazna od 660,00 do 1990,00 eura, a za pravne osobe od 6630,00 do 10.610,00 eura. Propisana je kazna od 130,00 do 390,00 eura za zakonskog zastupnika djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva”, navodi se u brošuri policije.

Građani: ‘Vatromet nije sporan’, ‘Neshvatljivo da se cijela država mora mijenjati zbog par preplašenih životinja’

Korisnici Reddita koji su se uključili u raspravu, od kojih su neki vlasnici kućnih ljubimaca, vatromet bi i dalje rado gledali jer ga ne smatraju problematičnim za životinje.

“Imam psa. Vatromet kao vatromet nije sporan i sada ga braniti radi životinja – ne baš. Petarde, bacanje istih iz “zabave” je nešto drugo. To bih zabranio zbog – ljudi! Em ima ozljeda, em ta buka nikom ništa ne donosi… Neka bude vatrometa, na trgu, tamo gdje se okupljaju ljudi. Jbg, dosta pasa i mačaka ugine od straha, piju normabele i to je problem mnogima… Neki kompromis je najbolji. Može vatromet, ali maknite petarde. Radi djece prvenstveno”, jedan je od komentara.

Javila se i osoba koja ima psa te drugim vlasnicima preporučuje kako da njihovi ljubimci budu manje osjetljivi na zvukove petardi.

“Nije Pavlov bez veze maltretirao pse pa ponešto već znamo o “conditioningu”. Ubuduće kad vani petarda eksplodira i pas se počne tresti ko šiba, umjesto da ga se tješi ko dijete koje je roknulo niz skale treba nabrijano se veseliti i hraniti ga glupostima. Nakon par dana takvog conditioninga pas umjesto da se trese počet će mu curiti slina i od veselja rep mahat jer zna da iz nekog razloga gazda nagrađuje i veseli se kad čuje eksplozivne naprave”.

Zaredao se niz drugih komentara koji vatromet ne bi branili. Njih također smetaju baš petarde.

“Kao vlasniku dvije kućne životinje, nije mi problem zatvoriti prozore (uostalom, zima je) za vrijeme vatrometa – ionako se zna kad će biti. Veći su mi problem random petarde za koje nema najave, od njih ove moje dvije mačketine popi*de. A i meni ide na živce kad mi netko tresne 5-6 komada 5 metara od prozora (u prizemlju sam). S druge strane… To je jedan kratak period kad je dozvoljeno bacati ih, pa imam toliko strpljenja pričekati kraj tog cirkusa. Ne bih zabranjivao. S druge strane, namjerno uznemiravanje bih strogo kažnjavao, primjerice, da netko namjerno baca petarde blizu neke životinje ili pod nečiji prozor”.

“Vatromet nama sa psima ne smeta, preživjeli bi tih par minuta u ponoć unatoč strahu. I lijep je za vidit. Ono što me smeta su konstantne je*ene petarde od 1.12. do 15.1. svake godine. Doslovno izađem u pola 6 ujutro u nadi da ćemo bar tad prošetati bez stresa, neki degen, evo, baca petarde. Jučer izađem u 15 h klinci bacaju petarde. Ljudi ne kuže da je to muka koja nije 1 dan niti 7 dana nego cca 45 dana”.

U moru komentara našlo se i jedno drugačije mišljenje.

“Kao pripadniku starije generacije (x) potpuno mi je neshvatljivo da se cijela država mora mijenjati zbog par preplašenih životinja. Šta je sljedeće; hodati ćemo na prstima jer se Šteficinom hrčku diže kiselina od topota nogu? Ljudi su postali cendravi kao i njihovi ljubimci, no to je razumljivo. Svaka nova generacija je drugačija, što nije nužno loše. Ali dajte stvarno više! Ako ćemo uređivati naše živote oko osjećaja kerova i mačaka, kud će nas to dovesti. P.S. Imam dva psa i mačka (koji su članovi obitelji) koji trče za zujalicama koje klinci bace i traže još”, piše komentator.