I danas će biti oblačno s kišom i grmljavinom, ali pravi problemi očekuju se u nedjelju

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Vodostaji Drave, Kupe i Save i dalje rastu nakon obilnih kiša koje su pogodile Hrvatsku. Slično vrijeme će se nastaviti i danas.

Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) danas će biti sunčano uz promjenljivu naoblaku.





“Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, češće na Jadranu i u gorju gdje će biti i pljuskova s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Navečer sa zapada jače naoblačenje, a ponajprije na sjevernom Jadranu ponovno kiša. Vjetar na kopnu većinom slab, prema kraju dana umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i zapadnjak, a u noći će okretati na južni vjetar i jugo te jačati. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 °C, u gorju malo niža”, piše DHMZ.

Za veliki dio zemlje izdano je upozorenje za potencijalno opasno vrijeme zbog vjetra i grmljavinskog nevremena

Povremena kiša

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, posebice na Jadranu i predjelima uz njega gdje mogu biti obilniji.

“Poslijepodne smanjivanje naoblake i postupno smirivanje, ponajprije na zapadu zemlje. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i na Jadranu olujno. U noći ponegdje uz obalu i jugo, a navečer će vjetar posvuda oslabjeti. Najniža temperatura na kopnu od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 17 do 21 °C, u gorju malo niža”, izvještava DHMZ.

Za nedjelju je izdan meteoalarm za opasno vrijeme zbog kiše, vjetra i grmljavinskog nevremena.