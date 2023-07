I Božinovića je uznemirio Dodikov posjet: ‘Ovo je uvreda svim policajcima’

Autor: I.G.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je komentiraa dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na Hvar, gdje se sastao s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ministar je naglasio kako je predsjednik ponizio policiju kazavši da je ona pod kontrolom HDZ-a, te da se posjeti stranih državnika moraju najaviti, a da on nije imao nikakvu informaciju o Dodikovom dolasku te da pitanje dolazi li vojni ili civilni helikopter nije pitanje za MUP.

”Ured predsjednika poslao je na nižoj razini i u svojem protokolu mail u kojem je obavijestio o dolasku helikoptera na Hvar sa zahtjevom da se izvrši granična kontrola osoba u helikopteru”, pojasnio je Božinović nakon konferencije “Hrvatski turizam u Schengenu i Eurozoni” koja se u petak, u organizaciji Novog lista, održala u Opatiji.

‘Trebao je obavijestiti javnost’

Ministara su novinari pitali je li onda Ured predsjednika nešto pogriješio, ministar je odgovorio kako bi bilo normalno da se javnost obavijesti o takvim posjetima.





”Neugodno sam iznenađen priopćenjem Ureda predsjednika u četvrtak, gdje je uvrijedio i ponizio policiju jer je kazao da je pod kontrolom HDZ-a. Činjenice su takve da ministar, čak i glavni ravnatelj, a nisam siguran ni za načelnika Uprave za granicu je li imao tu informaciju”, rekao je Božinović, dodajući da je riječ o operativnim informacijama između službi koje se razmjenjuju na dnevnoj bazi. Činjenica da se tako ponižava ljude koji profesionalno rade svoj posao nije zabilježena u bilo kojem mandatu do danas”, naglasio je.

Ponovio je da policija nije pod kontrolom HDZ-a te da se samo može zapitati je li možda bila takva praksa dok je Milanović bio premijer, Božinović je naglasio da policija provodi zakon.

”Zakon je u ovom slučaju bio da policajci u neposrednom osiguranju odrade ono što im kaže štićena osoba, u ovom slučaju predsjednik Republike”, pojasnio j, dodavši da je svoj posao odradila i granična policija.

‘Prošla su vremena kada su ministri znali za to’

Ministar je objasnio da policija nema uvid u to tko ulazi u hrvatski zračni prostor te je naglasio da su prošla vremena kada je ministar imao uvid u to tko kome dolazi u posjet.

Još jednom je ponovio kako je policija odradila svoj posao u skladu sa zakonom i rekao kako jamči da će to nastaviti raditi dok je on ministar. ”Je li Ured predsjednika mogao obavijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, medije ili izdati priopćenje, to je pitanje za vas, a ne za mene”, poručio je novinarima.









Istaknuo je da Milorad Dodik nije osoba koja bi imala status štićene osobe u RH.

”Dok je bio član Predsjedništva, bio je, sada to nije”, precizirao je pojasnivši kako posjet na višoj razini ne bi prošao bez svih potrebnih obavijesti.