Humanist, veliki čovjek i netipičan političar! On je Plenkovićev odabranik: Kreće veliki politički obračun u srcu Hercegovine

Autor: Iva Međugorac

Žestoka packa iz američkog veleposlanstva stigla je na adresu predsjednika HDZ-a BIH Dragana Čovića pošto se ovih dana oglasio njihov veleposlanik u susjednoj Bosni i Hercegovini Michael Murphy, koji je Čovića optužio za opstrukciju provedbe projekta Južna interkonecija, kojim bi se plinski trebale povezati Hrvatska i Bosna i Hercegovina, kako bi se tako otklonila ovisnost ove zemlje o ruskom plinu. Zbog tog je projekta premijer Andrej Plenković nedavno posjetio Mostar, a to je ujedno i projekt zbog kojeg Plenkovićeva vlada uživa potporu Amerikanaca, pa je posve razumljivo da je Plenković ogorčen na svojeg BIH kolegu, koji je ionako daleko bliskiji s predsjednikom Zoranom Milanovićem, nego li sa njime.

Ruska trojka- Čović, Dodik i Milanović

Pita li se zagrebačke HDZ-ovce Čović, Milanović i Dodik predstavljaju ruski trojac na ovim prostorima, a Plenković je taj koji se tome pod utjecajem Bruxellesa i Amerika mora i želi suprotstaviti. Južnu interkonekciju doista snažno podupire hrvatska, odnosno Plenkovićeva Vlada, a spoj plinskih mreža dviju država preko Zagvozda s odvojcima prema Mostaru i Travniku Bosni i Hercegovini omogućio bi pristup LNG terminalu na Krku i kupnju ukapljenog, umjesto ruskog plina. Treba spomenuti i to kako su upravo Sjedinjene Države najveći svjetski izvoznik ukapljenog plina pa je jasno kako je njihov interes u ovoj priči golem.

U svojem je blogu Murphy prozvao Čovića navodeći kako on opstrukcijama priječi taj projekt kojega vitalnim smatraju i Europska unija i Sjedinjene Države, a iz tih njegovih riječi nije teško zaključiti na čijoj je strani premijer Plenković. Ono što Murphy problematizira jest to što blokada proizlazi iz neprestanih zahtjeva kako Čovića, tako i HDZ-a Bih da Južnom interkonekcijom ne upravlja BG Gas čije je sjedište u Sarajevu, već neka druga tvrtka, pri čemu američki veleposlanik u pozadini vidi nakanu da se energetskim sektorom upravlja po etničkim osnovama, što nitko u BiH niti ne krije. Dok dio bošnjačkih političara kritizira ovaj projekt tvrdeći kako će Sarajevo energetski ovisiti o Hrvatskoj, Čoviću bliski kadrovi pitaju se što će Hrvatima u BiH ostati i hoće li oni energetski ovisiti o Sarajevu.





Amerikanci nemaju sluha za Čovića

Za ništa od toga Amerikanci po svemu sudeći nemaju, i neće imati sluha. “Umjesto da se krene dalje s BH Gasom, jedinom tvrtkom koja ima kapacitet i koja je spremna preuzeti ovaj projekt kao izvođač, HDZ BiH sada inzistira na uspostavi drugog operatora za transport plina pod etničkom kontrolom Hrvata. Za to nema uporišta u zakonu i to je nelogično i s tehničkog i s ekonomskog stanovišta”, poruka je američkog veleposlanika koji je i nedavno kazao kako je za vladu njegove zemlje Južna interkonekcija iznimno važan projekt koji treba što prije realizirati.

Po njegovim riječima formiranje drugog operatora za transport plina povećala bi troškove potrošačima, a osim toga ona bi podijelila tržište plinom u BIH te bi potkapala funkcionalnost vlasti u Federaciji BIH, ali i kreirala prostor za jači, maligni utjecaj Rusije i drastično zakompicirala pregovore oko izgradnje interkonekcije s s financijskim institucijama, kao i s Hrvatskom, što bi projekt učinilo gotovo nemogućim.

“Izbor je jasan. Učiniti što je ispravno za građane Federacije i BiH ili staviti osobne interese ispred interesa građana. Koji put će Dragan Čović izabrati? Ako izostane brza reakcija, to će biti jasan signal i BiH i međunarodnoj zajednici što su točno prioriteti za Dragana Čovića“, upozorio je veleposlanik SAD u BiH, a to upozorenje dobro se čulo i u Plenkovićevim redovima u kojima već dugo progovaraju o poljuljanim odnosima između hrvatskog premijera i Čovića koji je ignorirao Plenkovićeva upozorenja i poruke o tome da se ogradi od Dodika i njegovih proruskih stavova te pozive o tome da HDZ BIH zauzme čvrst i jasan stav o ratu u Ukrajini.

Čović i Plenković već dugo u poljuljanim odnosima

Takvo što od Čovića nikada nećete čuti, njegove su veze s Rusima preduboke, svjedoče to naši sugovornici iz BIH te kažu da je Plenković toga već dugo svjestan i da to i jest razlog radi kojega traži metode kojima bi na čelo HDZ-a BiH doveo pomirljivog mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Inače je Kordić urolog i docent na mostarskom Medicinskom fakultetu koji je do gradonačelničke pozicije Mostaru u političkim vodama bio prilično neprepoznatljiv. Kordić je rođen u Njemačkoj, a medicinu je diplomirao u Zagrebu te je od 2003. godine radio u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, dok je na položaj mostarskog gradonačelnika stigao s ravnateljske pozicije u ondašnjem Domu zdravlja.

Plenkovićeve simpatije Kordić je osvojio svojom uključivom politikom bez podjela, za njim se ne vuku nikakve afere, a i u samom Mostaru za Kordića uglavnom imaju riječi hvale te ga opisuju kao čovjeka iz naroda, velikog humanista i obiteljskog čovjeka, koji bi bio idealan nasljednik Dragana Čovića s kojim ni Hrvati u BIH već dugo nisu zadovoljni jer tvrde da je on više radio za svoje, nego za njihove interese pa se stoga već sada najavljuju veliki politički obračuni u Mostaru, kojeg je Plenković nedavno posjetio, baš se taj posjet ispod glasa najavljuje kao početak preokreta, kojega su sada preko veleposlanika potvrdili i Amerikanci zbog čijih bi pritisaka Plenković morao ući u obračun sa Čovićem i u pokušaj njegove eliminacije, što će biti poprilično izazovno.