TRAGEDIJA U RUSIJI: Naoružani muškarac upao u vrtić, ubio odgojiteljicu te dvoje djece

Naoružani muškarac je u utorak upao u dječji vrtić u ruskoj regiji Uljanovsk i otvorio vatru. Pritom je ubio najmanje dvoje djece i jednu odgajateljicu prije nego što je oružje uperio na sebe.

“Čovjek s oružjem ušao je u dječji vrtić u selu Veshkayma te ubio dvoje djece i odgajateljicu, a zatim počinio samoubojstvo”, rekao je neimenovani izvor za rusku novinsku agenciju Interfax.

Jedan izvor naveo je da je imao dozvolu za lovačku dozvolu. “Čovjek je imao sve potrebne dokumente i dozvole. Bio je lovac i legalno je kupio pušku”, rekao je izvor.

Prema prvim informacija muškarac ima 68 godina i u pitanju je lokalni stanovnik.

#BREAKING

⚡ Local authorities say four have died as a result of #shooting at a #Ulyanovsk region #Kindergarten#Russian #Moscow #UkraineRussia https://t.co/i7iOg3NGLw pic.twitter.com/GMzBFzFBXQ

— MJ World Scoop (@MJWorldScoop1) April 26, 2022