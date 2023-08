Htjeli se uvući HDZ-ovoj desnici zbog ZDS-a, na kraju figa: Ljevica se bori bez dlake na jeziku, s druge strane je muk

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Saborska zastupnica srpske nacionalne manjine iz redova SDSS-a Dragana Jeckov u jednome od svojih dramatičnih saborskih obraćanja upozorila je javnost na to da je “prosečna penzija u 2016. iznosila 2255,06 kuna, a udeo te penzije u prosečnoj neto plati iznosio je 38,63 %, što pokazuje da su penzioneri Hrvatske na samom dnu, a iza nas su Rumunija i Turska”. Još je dodala da su “penzioneri stup ovog društva, a od tako malih penzija ne može se živeti”. Svoj je govor Jeckov zaključila tvrdnjom da je, dakako, ipak najgore srpskim umirovljenicima u Hrvatskoj, koji su “zbog okolnosti na koje nisu mogli uticati ostali uskraćeni za isplate svojih penzija i zakinuti u svojim temeljnim pravima”.

Forsiranje srpskog

Nije Jeckov prva koja je u najvišoj instituciji ove države odlučila kršiti Ustav koristeći se stranim jezikom u službenoj javnoj komunikaciji i tako iskazati nepoštovanje prema temeljnim zakonima države koja joj je omogućila izdašne beneficije i dala joj političku moć. Protivno odredbama zakona koji za službenu komunikaciju propisuje isključivo korištenje standardnog hrvatskog jezika, srpskim su jezikom i na ekavici u Saboru govorili i zastupnik Dragan Crnogorac, ali i SDSS-ov Vojislav Stanimirović, za kojeg Dragana Jeckov izričito tvrdi da joj je politički mentor.

Podiglo se nešto bure oko spomenutog govora Dragane Jeckov o ugroženim “srpskim penzionerima”. Bilo je to u studenome 2017., u danima uoči obilježavanja pada Vukovara i pokolja na Ovčari. Inače, baš kao što politički mentor Dragane Jeckov, Vojislav Stanimirović, pad Vukovara ne smatra početkom okupacije nego oslobođenjem toga grada, tako i Jeckov pobjedu u Oluji ne slavi, nego komemorira postavljanjem znakovitog crnog ekrana na svome profilu na Facebooku. Razumljivo je da je onda, u studenome 2017., forsiranje srpskog u Saboru doživljeno kao provokacija: Josip Jurčević je njezin govor o “penzionerima” okarakterizirao kao “određeni test u kakvom su stanju hrvatske institucije koje trebaju štititi hrvatski jezik, koji je službeni jezik u zemlji”.





Pritisnut od desnih medija, Gordan Jandroković je nakon govora na ekavici zatražio očitovanje o tome je li Jeckov svojim izlaganjem u Hrvatskom saboru prekršila Ustav Republike Hrvatske. Dok se odgovor čekao, u medijima su se povlačile paralele s 1967. godinom, kada je objavljena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika kao znak otpora jezikoslovaca protiv agende Novosadskog dogovora kojim se nastojalo postići da Hrvati govore jezikom koji će biti tek lokalna varijanta srpskog jezika. U zaštitu hrvatskog jezika kao temelja nacionalnog identiteta stalo je tada 18 jezičnih lingvističkih institucija, dok mu u modernoj, samostalnoj Hrvatskoj nije izričito stala u obranu nijedna nadležna institucija.

Nasrtaji na jezik

Prezriv odnos lijevih radikala prema zakonskim odredbama koje uređuju službenu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma očitovao se u višegodišnjim nasrtajima na hrvatski jezik, u negiranju njegove samosvojnosti i u namjernom zamućivanju granice između hrvatskog jezika i drugih južnoslavenskih jezika koji se govore u “regionu”. Vrhunac tog nastojanja bila je takozvana Deklaracija o zajedničkom jeziku iz 2017. Njezini potpisnici tvrde da Bosanci, Crnogorci, Hrvati i Srbi zapravo govore – istim jezikom te da “inzistiranje na razlici i razdvajanju jezika dovodi do niza negativnih društvenih, kulturnih i političkih pojava”.

Taj zajednički jezik, novi “srpsko-hrvatski”, definiran je kao “zajednički standardni jezik policentričnog tipa”. Deklaraciju su potpisali sve sami stručnjaci: Rade Šerbedžija, Dejan Jović, Boris Dežulović, Dragan Markovina, Biljana Srbljanović, Ante Tomić i još dvjestotinjak aktivista, lingvista i kulturnjaka.

Nasrtaji na hrvatski jezik intenzivirali su se posljednjih nekoliko godina pa je donošenje novog zakona o jeziku, kojim bi se hrvatski zaštitio od sve učestalijih pokušaja jezične okupacije, ponešto i zakašnjelo. Dugo je prijedlog tog zakona pripreman i na mnoge je prepreke nailazio. I evo ga napokon, na korak do ulaska u saborsku proceduru. Trenutno je nacrt prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku javno dostupan na stranicama e-savjetovanja i ondje ostaje do posljednjeg dana kolovoza, a u podnošenju prigovora, prijedloga i komentara mogu sudjelovati svi građani.

Nacrt novog zakona predstavili su početkom mjeseca u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, uz ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića te državnog tajnika Ivicu Poljička. Izradili su ga pravni stručnjaci Vlade RH na temelju nacrta radne skupine Matice hrvatske, koja je glavni inicijator ovog zakona.

Nema zaštite

Donosi li Zakon konkretna rješenja za skrb o hrvatskom jeziku i konačnu uspostavu njegova dostojanstva, kakvo uživaju standardni jezici u svim uređenim zemljama? Kratak odgovor je: ne.









“Taj zakon Hrvati su iščekivali desetljećima znajući da njegovim donošenjem skrb o hrvatskom jeziku i književnosti dobiva nužan institucionalni okvir kojim se našem jeziku omogućuje nesputan razvoj na dobrobit hrvatskoga naroda i sveukupne hrvatske kulture”, ističe se u priopćenju Predsjedništva Matice hrvatske, institucije koja je i pokrenula donošenje novog zakona. (Prvi prijedlog nacrta zakona izradila je Matičina radna skupina u kojoj su bili August Kovačec, Stjepan Damjanović, Mislav Ježić, Tomislav Stojanov i Mario Grčević.)

Zakon koji bi trebao štititi hrvatski jezik ne nudi na koncu nikakve konkretne mehanizme da to i ostvari. Ono čemu se dio jezikoslovaca radovao i čega se drugi, liberalniji dio jezikoslovaca užasavao, potpuno je izostalo: za kršenje odredbi zakona nisu predviđene baš nikakve kazne.

“Namjera ovog zakona nije penalizacija i nametanje normi. Jezik ima svoj način na koji se razvija, razvijamo gta svi mi koji ga govorimo i koristimo”, naglasila je ministrica Obuljen te ukazala na ulogu medija, posebno elektroničkih, koji podizanjem razine svijesti o važnosti i vrijednosti hrvatskog jezika mogu značajno utjecati na jezičnu kulturu u našem društvu. Pa ipak, potpuni izostanak kazni pomalo je neobičan. Zakon koji nešto propisuje, a ni na koji način ne sankcionira one koji krše njegove odredbe, doima se kao – popis želja. Kažnjavanje nepoštivanja odredbi Zakona o jeziku tema je velike javne rasprave koja traje dulje od sastavljanja ovog prijedloga, najmanje od govora Dragane Jeckov u Saboru.









Evo malo kronologije.

Oštre kritike

Predsjednik Matice hrvatske Miro Gavran najavio je pisanje prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku čim je u jesen 2021. došao na čelo te ustanove. Radnu skupinu koju je s tim ciljem ustanovio predvodio je Mario Grčević s Hrvatskih studija. Već je ta najava pobudila zanimanje javnosti; riječ je bila o nastavku rada na prijedlogu zakona Matice hrvatske iz 2013. koji je u dijelu stručne javnosti naišao na vrlo oštre kritike zbog toga što su se njime predlagale kazne za nepoštivanje zakona u visini od pet tisuća do vrtoglavih stotinu tisuća kuna. I Grčević je zakon okarakterizirao kao prilično rigidan.

Uzbunu je pojačala jezikoslovka Sanda Ham, glavna urednica časopisa Jezik, koja je 2017. godine inicirala sličan prijedlog i zalagala se za to da novi zakon propisuje kazne za neprevođenje i netitlovanje srpskog, bosanskog i crnogorskog na televiziji, u kazalištu i u drugim državnim institucijama. Također bi se, po njezinu mišljenju, trebalo kažnjavati i neprevođenje stranih naziva kompanija.

“Svaki zakon, i naši zakonski prijedlozi i zakoni drugih država, imaju kaznene odredbe, dakle predviđaju kazne”, branila je svoj stav Sanda Ham, napomenuvši da su kaznama obuhvaćene pravne, a ne privatne osobe, dakle tvrtke, kazališta, državne institucije.

Prilikom izrade, Radna skupina i Matica hrvatska pozvali su se na 12. članak hrvatskog Ustava kojim je određeno da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski standardni jezik i latinično pismo te da građani Republike Hrvatske imaju pravo služiti se njime kao službenim jezikom u Hrvatskoj. Ipak, kritičari s ljevice upozoravaju na dvojbenu definiciju jezika: je li to standardni hrvatski jezik, oblikovan svojim strogim normama, ili se sintagma “hrvatski jezik” iz spomenutog članka Ustava odnosi i na idiome, narječja, razgovorni jezik…

Viskovićev strah

Mate Kapović, lingvist s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, politički aktivan u Radničkoj fronti, kaže da Ustav spominje samo termin hrvatski jezik, a ne standardni hrvatski jezik.

“Termin hrvatski jezik trebao bi podrazumijevati razne dijalekte i idiome, uključujući govorni jezik. No oni koji bi htjeli propisivati jezik i ljudima diktirati kako bi trebali govoriti često igraju upravo na tu kartu da se ne zna što se misli kada se govori o hrvatskom jeziku – je li to isključivo standardni hrvatski ili uključuje i dijalekte. Kada ih stisnete, oni se izvlače da nisu mislili isključivo na standardni, da misle i na dijalekte i na govorni jezik, no kada daju jezične savjete, vidite da to nije istina”, ističe Kapović.

Definicija jezika u novom zakonu je, prema Kapovićevu mišljenju, ne samo nejasna nego i protuustavna. Ako se bude inzistiralo na tome da je u službenoj komunikaciji u institucijama poput Sabora dopušteno govoriti samo standardnim hrvatskim jezikom, bit će ukinuta mogućnost Dragani Jeckov i drugima da u svoja izlaganja i replike upliću riječi poput “predsednik”, “plata”, “vekovi” itd. To je ono čega se protivnici ovog zakona baš boje. Boji ga se i Velimir Visković.

Loš hrvatski

“Trideset godina jedna skupina desnih hrvatskih filologa nastoji nametnuti hrvatskoj javnosti i politici te – što im je iznimno važno – obrazovnom sustavu Zakon o hrvatskom jeziku kojim bi se naš jezik zaštitio (od koga?), a oni bi se skrbili o boljitku jezika. Ne prolazi im ta ideja o preuzimanju vlasti: politika je bila oprezna, javnost protiv. Sad je grupica (da ne kažem skupinica) oko Gavranove Matice hrvatske (predvođena Grčevićem i Ham kao nacionalističkim perjanicama) uspjela svoju inicijativu nametnuti ministarstvima kulture i obrazovanja. Pa, ta skupina lingvista permanentno nam preko svojega organa, časopisa Jezik, poručuje kako Hrvati govore loš hrvatski, a oni bi to popravljali, ako treba i uvođenjem kazni za prijestupnike. O da, kaže ministrica kulture kako nije cilj zakona kažnjavanje govornika ‘lošega hrvatskog’, već samo zaštita. Ali uvođenje kazni samo je drugi korak, jer kako ćeš se skrbiti o čistoći jezika ako nemaš moć da kažnjavaš prijestupnike?”, čudi se književni kritičar i leksikograf, zaključujući da je za inicijatore ovog zakona lingvistika tek bavljenje lekturom, a lektura svedena na trijebljenje “srbizama” iz hrvatskog.

Prijedlog novog zakona, naime, nameće obavezu da javna tijela zapošljavaju lektore za hrvatski jezik ili da uzimaju vanjske lektorske usluge.

***

Smirivanje desne struje u HDZ-u: Zakon će na glasanje isti dan kao i pozdrav “Za dom spremni”

Kritičari Zakona o jeziku ne oklijevaju iznijeti svoje stavove. Visković, Kapović i Glavašević sudjeluju u ovoj raspravi bez dlake na jeziku, ispisuju dugačke polemičke opaske, društvene mreže pune su njihovih zapažanja o standardu i dijalektima, o sankcijama i povjerenstvima. S druge strane – muk. Konzervativni pobornici ideje o potrebi zaštite jezika kao najviše identitetske vrijednosti naroda nerado istupaju u javni prostor, koji je – kad je u pitanju položaj hrvatskog jezika – dupkom ispunila političko-ideološka ljevica. Pitali smo za komentar Mira Gavrana, predsjednika Matice hrvatske, i Sandu Ham, jezikoslovku koju napadaju za prekomjerno restriktivan pristup jeziku u praksi. Ni jedno ni drugo nisu bili raspoloženi govoriti o ovoj temi.

Vratimo se na pitanje kažnjavanja za prekršitelje. Iako Zakon o hrvatskom jeziku ne podržava kažnjavanje, ono bi se ipak moglo provoditi kroz druge zakone – Zakon o zaštiti potrošača ili Zakon o audiovizualnim djelatnostima.

Znakovito je da je premijer Andrej Plenković proljetos objavio da će prijedlog Zakona ići u saborsku proceduru, i to na isti dan na koji je u Saboru izglasan novi prekršajni zakon kojim se uvode mnogo veće kazne za izvikivanje pozdrava “Za dom spremni!” Neki su u Plenkovićevoj podršci novom zakonu pročitali pokušaj umirenja desne frakcije u stranci, ali i među jezikoslovcima.

***

Lingvist je skeptičan prema novom zakonu: Tresla se brda, rodio se miš

Ne mogu ne biti ciničan dok, čitajući o “vanjskim lektorskim uslugama”, pomišljam na razne rođake, frendove, cimere s faksa i stranačke drugarice i drugove s firmama registriranima za neki oblik jezične djelatnosti, koji će zarađivati milijune na navodnom lektoriranju. Ili, u ovoj, lijepo hrvatski rečeno, “in-house” varijanti zapošljavanja, ne mogu ne pomisliti na to da netko nekom općinskom načelniku, recimo, izgovori rečenicu tipa: “Daj mi maloga zaposli, nije nešto, ali može ti biti lektor.” A sve u ime, dakako, zaštite i očuvanja hrvatskog jezika. Od koga ili čega? – pita se Bojan Glavašević, po struci i sam lingvist.

Posprdan je, kao i mnogi na ljevici, prema osnivanju posebnog Vijeća za hrvatski jezik, kako novi zakon predviđa. Prijedlog, naime, obvezuje Vladu da u roku od dvije godine od stupanja novog zakona na snagu donese Nacionalni plan hrvatske jezične politike s popisom prioritetnih ciljeva i mjera, a da u roku od šest mjeseci osnuje Vijeće za hrvatski jezik. Što bi točno radilo to vijeće, nije detaljnije definirano.

“To će vijeće biti jednako relevantno kao i slična vijeća i povjerenstva koje je ova vlada osnivala zadnjih godina. Dakle – ni najmanje. Tresla se brda, rodio se miš”, zaključuje Glavašević.