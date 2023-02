HTJELA MU SE PODATI, ALI ON JU NIJE HTIO! ‘Nisam ti rekao da si ku*va i d*olja’: Ivica i Marina završili na sudu, ‘lupio mi je šamar’

Autor: I.G.

Ivica (25) i Marina (26) su uhićeni nakon svađe i fizičkog sukoba iza ponoći ispred stambene zgrade u Varaždinu. Zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, na sudu su proglašeni krivima i osuđeni. Prema presudi, događaj se zbio u listopadu 2021. godine kada su oko 1:30 sati izvršili psihičko i fizičko nasilje jedno prema drugome ispred stambene zgrade u Varaždinu.

Marina je bila pod utjecajem alkohola od 1,06 promila, vikala, galamila te vrijeđala Ivicu riječima: “Je*o ti bog mater” i slično. Nakon toga je udarila Ivicu rukom po tijelu, a on ju je odgurnuo tako da je pala na tlo te joj rekao da je kurva i drolja.

‘Rekao mi je da sam k*rva’

Ivica, koji studira u Varaždinu, živi s roditeljima, a Marinu viđa povremeno, nekoliko puta tjedno i povremeno je znao prespavati kod nje. Ta noć kad se dogodio sukob, bili su zajedno na piću u noćnom klubu te su nakon toga išli kući. Ivica ju je doveo do zgrade gdje stanuje, htio je otići, ali ona je htjela da ostane i spava kod nje.





On je to odbio, a onda je krenula paljba. Počela ga je verbalno napadati jer je bila pijana, a svađa se nastavila ispred zgrade. Vikala je na njega i vrijeđala ga da je seljačina. Išla je prema njemu, nasrtala, a on ju je odgurnuo, ali ona je ponovno nasrnula.

“Te noći bili smo zajedno u lokalu. Ja sam pila pivo, a Ivica bezalkoholno piće. Kada smo krenuli kući, počeli smo se svađati, a ne sjećam se zbog čega. Svađa je nastavljena dolaskom pred zgradu u kojoj stanujem. Rekao mi je da sam ‘kurva i drolja’, lupio mi šamar, a ja sam njega udarila rukom po tijelu.

Naguravanje je trajalo, a nakon toga sam nogom udarila u njegov auto, a on je mene gurnuo na zemlju, te mi stavio nogu na leđa, a bila sam okrenuta licem prema zemlji te je u tom trenutku došla policija i oni su vidjeli da ja ležim na zemlji”, ispričala je Marina, piše Danica.hr.

Marina je pak na ročištu poslije “promijenila iskaz navodeći da ju Ivica nije udario dlanom po licu, a što je on kategorički tvrdio tijekom cijelog postupka”.

Suočavanje

Sutkinja ih je na kraju morala suočiti u sudnici. Okrenuli su se licem jedno prema drugom. Ivica je potom izjavio kako on njoj nije rekao da je “kurva i drolja”, na što je Marina izjavila da joj je to rekao, a znao joj je to i prije govoriti.

Tijekom suočavanja Marina je priznala da je nasrtala na njega i udarila ga nekoliko puta po tijelu. Točno je, kaže, i da je prva fizički nasrnula na njega i istina je da je bila pijana jer cijeli dan nije ništa jela.









Sutkinja ih je oboje proglasila krivima i novčano kaznila. Ivica mora platiti 40 eura, a Marina 160 eura, te moraju podmiriti po 26,50 eura troškova prekršajnog postupka. Kako su bili jedan dan u policijskom pritvoru, od kazne im se oduzima po 40 eura.