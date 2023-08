Htio je uzeti kovčeg, a onda šaka u glavu: Taksist ispričao kako ga je prebio kolega pred klijentima

Autor: N.K

U srijedu oko 14 sati u splitskoj luci licenciranog taksista napao je stariji kolega. Napadnuti taksist tvrdi za Dalmatinski portal kako napadač radi na crno i ne plaća Lučkoj upravi koncesiju za obavljanje djelatnosti.

“Stigao je katamaran s putnicima s Hvara. On me prvo verbalno napao i opsovao, a potom me je nekoliko puta udario šakom u glavu. Sve se dogodilo kada sam krenuo uzeti kufer strankama. Od udaraca sam pao na zemlju i nakratko izgubio svijest. Sve sam prijavio policiji. Napad se zbio pred zaštitarima Lučke uprave. Nisu reagirali.

Mi smo Lučkoj upravi platili za obavljanje djelatnosti na njihovom području, ali nemamo nikakvu zaštitu, samo dobivamo batine. Sličan je napad bio i prošlog tjedna. Ja se za dva, tri dana vraćam na cestu, što ću, moram raditi’, ispričao je napadnuti splitski taksist.





Iz policije kažu kako je protiv 33-godišnjeg napadača podnesen optužni prijedlog Općinskom prekršajnom sudu zbog osnovane sumnje da je kršio javni red i mir.