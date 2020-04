HSS pisao Milanoviću i Plenkoviću: ‘Zaštitite Zagreb i Zagrepčane od Milana Bandića!’

Autor: dnevno

HSS je uputio otvoreno pismo predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću i predjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u kojem traže da Zagreb i Zagrepčane zaštite od Milana Bandića. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, na ovo nas je otvoreno pismo ponukala tvrdnja gospodina Plenkovića nakon sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti. Predsjednik Vlade je konstatirao da je „reakcija svih službi na potres u Zagrebu bila munjevita, da su poduzete sve mjere kako bi se osigurala sigurnost građana, očistio grad, a i sve ono što slijedi nakon toga – od priprema za saniranje šteta, izrade zakona i pronalaska izbora financiranja za obnovu.” Ta ocjena je u suprotnosti sa stvarnim stanjem u Zagrebu. Kada biste danas prošetali, primjerice, Masarykovom ulicom, te desecima drugih ulica u centru grada, vidjeli biste da grdno griješite. Pogibelj za građane vreba sa svakog drugog krova ili zida. Grad je prepun razbijenih crjepova, cigli i betona. Počistio se samo najuži centar grada. Djelomično. Što i malo koga čudi, jer je u Zagrebu zavladao kaos. Nema plana uklanjanja opasnosti s fasada i krovova, isključen je plin i grijanje stanovima kojima se – potvrđuju to i stručnjaci – nije smjelo isključiti. Službe u Zagrebu ne funkcioniraju. Nitko ni za što nije nadležan. Da je u Zagrebu u vrijeme Domovinskog rata vladao kaos kakav vlada danas, neprijateljska bi vojska mirno ušetala na Trg bana Jelačića.

Ovakvo stanje je posljedica nečinjenja gradskih službi koje su pod izravnom „komandom“ gradonačelnika Milana Bandića koji u 20 godina nije riješio niti jedan strateški problem grada Zagreba, od zbrinjavanja otpada, zapuštenog dovoda (više od 50 posto vode od crpilišta do korisnika iscuri) i odvoda vode, prometa, te uređenja Gornjeg i Donjeg grada, odnosno, stare zagrebačke jezgre. Nakon potresa, gradonačelnik Bandić je za velike štete optužio građane grada Zagreba, jer se nisu – kazao je Bandić – brinuli o svojoj imovini. Istina je, naravno, potpuno drukčija. Nikada grad nije napravio strateški plan obnove stare jezgre Zagreba, već je raspisivao natječaje za šminkanje pročelja zgrada. A šminkala su se pročelja zgrada onih koji su bliski gradskim ili državnim strukturama, bez ikakvoga reda. Što pak nije, potvrdit će vam to arhitekti, građevinski inženjeri i restauratori, uređenje te mjera za očuvanje stare jezgre. Građani, stanari, vlasnici stanova, naročito u zgradama koje spadaju u zaštićene spomenike kulture, ne mogu brinuti o statici zgrada. Kako se čuva kulturna baština, mogao je Bandić naučiti na primjeru Praga, koji je povijesne dijelove – Hradčane, Malu Stranu, Stare Mesto i Nove Mesto – u potpunosti uredio, i estetski i statički. Planski, većinom novcem iz EU fondova, a ne iz džepova Pražana. Odavno je u Zagrebu trebalo biti završeno etažiranje, što je jedan od osnovnih preduvjeta za uređenje zgrada. Grad nije brinuo o ispunjenju niti jednog propisanog europskog standarda o stanovanju, o grijanju, o dimnjacima koji su višestruka pogibelj bila i ostala, o tome što smije, a što ne smije biti na pročelju zgrada. Zgrade koje su i prije potresa bile opasnost po život građana nisu zanimale gradonačelnika Bandića, ali jesu prenamjene i zamjene zemljišta, pogodovanja bliskim ljudima. Gradonačelnik Bandić somnambulno nameće nekakav Manhattan na Savi, a grad puca po svim šavovima. Mostovi su – upozorava Ministarstvo graditeljstva – ugroza, premalo ih je, ceste su zapuštene, biciklističkih staza nema, ali su zato komunalije u Zagrebu među najskupljima u Europi. Prirez je u Zagrebu najveći. U Zagrebu se grade najskuplji WC-i u Europi. Niti jedna europska metropola nema toliko stupića po nogostupima i cestama kao Zagreb. Nema nitko tako skupe nadstrešnice kao Zagreb.

Milan Bandić je našim novcem privatizirao Zagreb za sebe i svoje „kumove“. Gradi se i ušminkava samo ono što je njima isplativo. Zato Zagrepčani svaku gradnju, svaki popravak, svaki potez lopatom ili metlom plaćaju znatno skuplje nego što su stvarne, tržišne cijene.

Loše upravljanje gradom i nebriga za Zagreb došli su na naplatu nakon potresa. Silni su milijuni potrošeni na pripreme za obranu Zagreba od elementarnih nepogoda, pokazali su se promašajem, jer je reakcija jalova, diletantska. Bile su to obmane, Potemkinova sela. U Zagrebu, predsjedniče Vlade, predsjedniče RH, građani nisu sigurni. U Zagrebu dio građana, onih u samome centru, danas živi gore nego na početku prošloga stoljeća. Najveći broj dimnjaka i najveći broj zidova, betonskih zabata, građani su uklonili sami, građani su sami angažirali vlasnike dizalica, sami ih plaćali, sami iznosili cigle i crjepove, građani sami zidaju dimnjake… Da dana današnjega na mnoge prijave šteta, na vapaje građana nitko se iz gradskih službi nije odazvao, za što postoje dokazi; poslane prijave na koje nikad nitko nije odgovorio niti jednim slovom. Jedino što dolazi iz grada su zbunjujuće i kontradiktorne upute.

Na floskulaškim presicama – lošim imitacijama dobrih presica Nacionalnog stožera, na kojima glavnu riječ vode stručnjaci – gradonačelnik Bandić, koji se proglasio i šefom Stožera civilne zaštite za Zagreb, ne nudi rješenja, već narcisoidno govori o sebi, te vrijeđa i napada građane i novinare, jer je – kaže – to njegov stil. No, i da je efikasan poput Nacionalnog stožera za koronavirus, mogli bi zanemariti stil, ali Zagreb ne funkcionira. Umjesto rješenja Bandić izvodi one man show. Loš. Neprobavljiv. Uz takav način (ne)rada i kaosa, Zagrepčani će i zimu dočekati s nepopravljenim krovovima, s porušenim dimnjacima, bez grijanja, bez tople vode, bez ikakve stvarne pomoći, u dugotrajnoj agoniji. A prva briga politike moraju biti upravo – građani!

Zato apeliramo na Vas, gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, i na Vas predsjedniče Vlade RH, da zaštitite Zagreb i građane Zagreba od samovolje i nesposobnosti gradonačelnika Bandića, te poduzmete, u skladu sa zakonskim i ustavnim ovlastima (jedno od predizbornih obećanja predsjednika Milanovića bilo je sređivanje stanja u gradu Zagrebu, što pak je moralna obveza). Grad Zagreb je u izvanrednom stanju, i zbog koronavirusa, i zbog posljedica od potresa, pa su potrebne i izvanredne mjere. No, čini nam se, da i Vlada, ali i predsjednik RH, Zagreb i okolicu Zagreba, dio Zagorja, stavljaju na stranu, prepuštaju ga stihiji.

Tražimo od vas energične mjere, kako bi se Zagreb vratio što normalnijem životu u ionako nenormalnim okolnostima koje je izazvala pandemija. Grad Zagreb nije problem samo gradonačelnika Bandića i njegove uprave, već je on – kao administrativno, kulturno i gospodarsko središte – problem države, koja treba hitno intervenirati ili stožerom pod državnom upravom (u kojem će biti stručnjaci, a ne političari) ili povjerenikom za grad Zagreb. Dogodi li se od posljedica potresa, odnosno, nečinjenja, nova žrtva, bit će kasno,” navodi se u priopćenju koje potpisuje politički tajnik HSS-a Branko Vukšić.