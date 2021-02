HRVOJE BUJAS OPLEO PO ĆORIĆU: Nije ga štedio niti malo, prozvao ga ‘bahatim i najgorim ministrom’ u našoj povijesti

Frcale su iskre večeras u emisiji Otvoreno! Naime, ‘zaiskrilo’ je između Dražena Oreščanina i ministra Tomislava Ćorića, koji je u jednom trenutku u priču oko mjera, ugostitelja i poduzetnika upleo i Hrvoja Bujasa.

Nedugo nakon Ćorićevog spominjanja, prozvani Hrvoje Bujas oglasio se na Facebooku, a u svojoj objavi nije štedio ministra.

Ministar Ćorić, taj bahati i najgori ministar u našoj povijesti, koji ne predstavlja nikoga, a sigurno ne nekoga iz privatnog sektora, je prozvao mene i Dražena Oreščanina da bez legitimiteta pozivamo u SRIJEDU na veliku akciju u Zagrebu, jer eto nismo nas dvojica ugostitelji!

Da, nismo, to nije tajna, mi smo obični poduzetnici, a ujedno i predstavnici UGP-a, ja kao predsjednik, a Dražen kao Izvrsni direktor, predstavnici smo naših članova od kojih gotovo 35% čine bas ugostitelji, ali tu su i povremeni prijevoznici putnika, putničke agencije, teretane, hoteli, trgovci, izvoznici, opg-ovi, IT-jevci….da, UGP je krovna i neovisna Udruga i to je ono sto Ćoriću i takvim uhljebima smeta, nas ne mogu kupiti, nas ne mogu kontrolirati, ne mogu postavljati Predsjednika u UGP-u, a to rade i u HGK i HUP-u i HOK-u!

I sasvim je nebitno u toj kontalaciji da li smo ja ili Dražen ugostitelji, jer vas 35% u UGP-u jeste, i vas kao naše članove mi slušamo.

Koga sluša Ćorić? Jer s obzirom da nema dana staza u privatnom sektoru, koga on predstavlja? Nikad nije bio poduzetnik, obrtnik…a kamoli ugostitelj? Da li je ikada platio iti jedan parafiskalni namet? Išta? Nikad ništa! Koga on predstavlja? Poduzetnike i obrtnike sigurno ne!

Pokažimo bahatom Ćoriću, koji je mnogima dužan za poziciju gdje je sada, šta mislimo njemu u srijedu na Trgu Bana Jelačića od 10h!

#OSTAVKA”, napisao je Bujas u Facebook grupu Glas poduzetnika.