HRVOJ ŠIPEK PROGOVORILA O JOSIPI RIMAC! ‘Pogledajte SMS poruke’: Glavna državna odvjetnica donijela odluku, ‘ne pada mi napamet’

Autor: I.G.

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek komentirala je procurene poruke između bivše državne tajnice Josipe Rimac i ministrice Gabrijele Žalac, ali i poruke između nje i Rimac.

Podsjetimo, u prosincu 2018. Zlata Hrvoj Šipek, tadašnja zamjenica glavnog državnog odvjetnika, tražila je sastanak u Ministarstvu s Josipom Rimac, koja je tada bila državna tajnica temu povećanja koeficijenata za državne odvjetnike.

“Ne! Nisam lagala. Nisam prešutjela istinu! Ako pogledate SMS poruke, njih sam razmjenjivala s Josipom Rimac, a ja sam bila na položaju prve zamjenice. Logično da se u to vrijeme odvijala komunikacija među nama”, rekla je Hrvoj Šipek.





Dodala je da, ako se pogleda malo bolje, odnosi se na dvije grupe. “Imamo komunikaciju kada sam se ja obratila njoj sa zamolbom da me primi na sastanak vezano za koeficijente. I to ne kako se krivo kaže u medijima – koeficijenti državnih službenika jer to nije nadležnost Ministarstva uprave, nego za koeficijente službenika. Radilo se o financijskim istražiteljima i informatičarima koje Državno odvjetništvo nije moglo zaposliti. Oglasi su objavljivani, ali se nitko nije javljao zbog izuzetno niskih plaća”, pojasnila je Hrvoj Šipek.

‘Izvukli smo predmete koji bi mogli doći u obzir’

Priznaje da je cijeli dan provela na poslu provjeravajući spomenute SMS-ove. “Izvukli smo predmete koji bi mogli doći u obzir, kontrolirali i gledali evidencije osobe koje su dolazile u kritično vrijeme”, objasnila je.

Kaže kako je Josipa Rimac dolazila s provincijalom jer je, prema kako kaže Hrvoj Šipek, vlastitim riječima “bila osoba zadužena za odnose s vjerskim zajednicama”.

Hrvoj Šipek kaže da nije bilo riječi o njihovoj komunikaciji, već o temi “vjetroelektrane” o kojoj nisu, kako kaže, razgovarale. “To je krivo interpretirano”, napomenula je.

“Sva dokumentacija koja je skinuta s digitalnih uređaja se mora predati u spis jer bi u protivnom netko mogao reći da je državno odvjetništvo manipuliralo s dokazima”, objasnila je Hrvoj Šipek.

Rekla je i da se zbog svega osjeća kao “optuženik kojem je uskraćeno pravo na obranu”. “Bez da se novinarka potrudila zatražiti očitovanje i to je nešto što me jako razočarava. Poštujem istraživačke novinare, ali ovo nije profesionalno ni korektno”, poručila je Hrvoj Šipek za Dnevnik Nove TV.