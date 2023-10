Hrvatu pukao film i pakira kofere za van: ‘Kad dođeš u trenirci, seljačine te gledaju kao zadnje smeće’

Da u Hrvatskoj nije lako rastegnuti plaću, a da bude dovoljno do sljedeće, poznato je svima koji rade, no posljednjih je mjeseci to postalo i teže, pod uvjetima galopirajuće inflacije. Cijene života divljaju, a plaće rastu usporeno ili nikako.

Jedan Slavonac tako je otvorio dušu na Redditu, gdje je napisao podulju objavu o tome kako mu se život u Hrvatskoj nedavno “potpuno zgadio”, a naveo je i zbog čega.





“Zanima me jel se netko barem slično osjeća kao i ja vezano za stanje u RH. Radim državni posao već neko vrijeme u Slavoniji i jednostavno mi se odjednom život potpuno zgadio, evo par razloga;

‘Smrt Slavonije’

Posao koji obavljam, ali neću podijeliti koji jer ću ozbiljno naje*ati pošto je to najbitnije njima da nađu nekog tko je za nešto kriv pa da ga maltretiraju. Onda izmišljanja nebitnih zadataka, izdrkavanja od strane šefova, konstantna kritika, očekivanje da znaš sve bez ikakve obuke, nemogućnost ikakvog napredovanja ako nisi HDZ/DP – fil, niske plaće, izmišljanje problema van radnog vremena i milijun ostalih sranja.

Smrt Slavonije. Znači nema ničega. Rođen sam 90- tih, moju generaciju jedva vidim na ulici. Svi događaji koji se organiziraju su za stariju populaciju. Nekakvi sajmovi, fišijade i šta li više. Neki dan mi je ukazano da se jednom u pola godine organizira neki koncert u Osijeku pa se tamo okupi neka ekipica, sad ako je vama Severina neki koncert onda jebiga. Jednostavno babe i dedeki su okupirali Slavoniju, u trgovini čekam red 10 minuta jer baba čeka da prvo plati sa šakom kovanica pa će tek onda pakirati najsporijom brzinom u povijesti. Ne krivim nju, mirovine su takve kakve jesu ali sve se to nadoda, puno sitnica sjebu sve.

Svatko zabija svoju nosinu u tuđe probleme. Ovo mi je jedan od manjih razloga koji me u prosjeku najviše iživcira. To što je ovaj gradić natrpan nekim babama, djedama i mladim idiotima kojima je glavna svrha života znati sve što netko drugi radi u svome životu. Ne mogu više u Konzum kupiti salamu bez da netko komentira moj ukus, odjeću, obitelj ili posao. Pa jel vam toliko život dosadan. Ja nikad ne pitam, prosto mi se je*e za tuđe živote i što di kako kupuje u kojoj odjeći i u kojem autu. A onda ovi mladi nadobudni kreteni i kojekakve proste seljačine bez cilja koji se srede ko manekeni da sjede u kafiću od 10 ujutro do 15 popodne i onda tako navečer, a ti kad dođeš u trenerci gledaju te ko zadnje smeće, najgore što svi svakoga znaju od mame do šukunbabe. Pa ti nekakvi sportski manijaci, nekakvi bojsi, hajdukovci, kojekakve delije ili staliti više u prokletoj Slavoniji koji samo gledaju problem napraviti. Ono kad ti klub nema veze s mjestom u kojem prebivaš, a lokalni klub nitko ne je*e 2 posto.

‘Osjećam se kao stranac u vlastitoj državi’

U svoju obiteljsku situaciju neću ulaziti ali i ona je postala katastrofa i počinju me ozbiljno nervirati da sam se potpuno distancirao od njih.









Cijene abnormalno skupe, stanodavci se ravnaju po ostatku Hrvatske jer ih boli ona stvar. Moj rođak u Zagrebu kaže plaća stan u Dubravi 300 eura, ja tu u malom gradiću u Slavoniji dajem 200, i to spuštena cijena jer znam stanodavca pa mi je snizio malo. Cijena režija kao da se povećava za 10 eura svaki mjesec, cijene hrane skočile, ajde malo su se sad stabilizirale, a plaću nitko ne gleda. Još ti poslodavac gleda kako da uštedi na tebi i da uskrati i ovo sitno što dobivaš. A nije da pričam samo za sebe već znam da je tako i u drugim državnim i privatnim poslovima pošto mi obitelj i prijatelji rade posvuda.

Sve što znam je da mi se ovo sve potpuno zgadilo i da se doslovno osjećam kao da sam stranac u svojoj državi kojeg je*u ko malog majmuna. Mislim da ću spakirati kofere i u neki veliki europski grad poći gdje ću barem biti stranac pa ako će me poslodavac je*ati, barem će biti opravdano tim razlogom. Zgadio mi se potpuno ovaj gadni balkanski mentalitet koji i vodi ovu državu u propast, bio on mit ili istina. Jel se itko osjeća slično? Mali rent, ali barem mi je lakše ovo sve napisati”, napisao je.

‘Da nisam otišao, obolio bih na živce’

“Pa to i ja razmišljam. Sad je još donekle i probavljivo ali kako će tek biti za 10-15 godina. Jel to mjesto gdje želim odgojiti djecu i stvoriti obitelj?”, složio se s njim i isto zapitao jedan korisnik, dok je drugi Slavonac napisao:

“Da meni i curi nisu uletili poslovi s vrlo dobrim plaćama, mislim da bi i mi otišli. Živim u Slavoniji, često idem u Srijem i dan danas se ne mogu načuditi kako na potezu od cca 40km se u 18h poslijepodne mimoiđem s tri auta. Pusta cesta, nigdje nikoga.

Svako selo ima 20-30% napuštenih kuća, u nekim selima se radi nekoliko napuštenih kuća u nizu, k’o iz horora. Svako selo – prazno. Čak i u lokalnim birtijama nema nikoga. Baš onako, depresivno.









Sela živnu malo preko ljeta kada se vrate djeca iz vana posjetiti roditelje, bake i djedove, ali ni to neće još dugo trajati. Strah me i pomisliti na što će to ličiti za 10, 15 godina. Ja sam sebi stvorio svoj mali svijet u kojem filtriram informacije izvana. Da nisam, obolio bi na živce. U potpunosti mi je jasna svaka osoba koja je napustila Slavoniju.”

‘Jako mi fali Hrvatska’

“Iz tih razloga otišao sam prije 10 godina i nisam požalio. Za razliku od tebe, radio sam posao gdje sam neprestano imao nove klijente i imao priliku vidjeti kako rade firme u HR. Kad sam sve stavio na papir, odlučio sam da mi dijete neće prolaziti kroz sve to.

Bez zaje*ancije, divim se ljudima koji još nalaze optimizam u životu u HR. Ne mogu se složiti s većinom stvari koje spominješ. Osijek ima svojih problema, ali ima sve bitno i još se razvija… lagano, ali ide. Ljudi koji su otišli su otišli, više toga nema, neke sam vidio da su se vratili”, napisao je jedan od komentatora, dok je drugi nostalgično dodao:

“To sam i ja napravil, ali nemam ženu ni djecu pa ne znam kak je to. Pukel sam još 2016., i 2017. sam samo pokupil svoje stvari i otišel. Sad imam posao iz snova i život mi je bolji nego ikad, ali eto nije to to. Nema tu moje obitelji i prijatelja, nema ni tog mentaliteta u Švabiji kak je kod nas. Jako mi fali Hrvatska, al eto nemrem imat sve kaj si zaželim.”

‘Tebe je*e samo posao’

No, bilo je i onih koji se nisu složili sa Slavoncem i njegovim riječima.

“Te*e jebe samo posao, da radiš za 2000 € odjednom bi sve bilo bolje i ljepše”, napisao mu je jedan, dok je drugi ispričao svoju priču o tome kako je gotovo otišao iz Hrvatske, no predomislio se u posljednji čas.

“Ljetos se ženi i meni zgadilo sve, htjeli smo odseliti, skoro sve na gotovo smo dobili ona bi prva otišla, pa bi ja i naša kćer od godinu i sitno za njom došli da ne napustim svoj posao naglo jer je opet bolji nego njen što je imala.. tu smo podstanari , skupa smo zarađivali preko 2000 eura ali po cijeni mimoilaženja jer je ona radila sezonu i većinom druge smjene pa je to izgledalo tako da radiš pa drugu polovicu dana čuvaš malu sam, plus što je bila ljetna sezona, gužve, vručine.. pukli smo jednostavno.

I tako, kupila ona kartu i otišla i već dan poslije, svi u bedaku, ja gledam našu curicu pitam se kad će primijetiti da mame nema, kako da je uzmemo nonama i didama, hoće li stvarno ići u jaslice sa hansovima i dietrichima.. i ne mogu vam opisati znači, u tih pet dana ( koliko je ona bila odsutna prije nego se vratila nazad) grad Pula gdje i živimo je tako čarobno izgledao, tek kad znam da ću napustiti sve ovo, vidio sam tu lijepu stranu koju inače svi zanemarujemo u našem svakodnevnom stresu i brizi. Sad ću si početi fuševe sve više uzimati, pametnije kupovati špežu jer je tu zapravo najviše love odlazilo i naravno, treba još prestati pušiti j*ene cigare, 300 eura ode mjesečno samo na taj otrov…”, zaključio je komentator.