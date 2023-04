HRVATSKU OPET GADE PRED SVIJETOM! Ugledni medij istresao grube riječi: ‘Iskorištavaju strahove ljudi, to je taktika izvornih talijanskih fašista’

Nedavno su hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu u Bruxellesu organizirali događaje na kojima su govorili o djelovanjima tajnih službe bivših komunističkih nacija. Željana Zovko, eurozastupnica HDZ-a, nazočila je prošli tjedan seminaru u okviru niza događanja grupe Europske pučke stranke u Europskom parlamentu.

Usredotočili su se na tajne službe bivših komunističkih država, jer “totalitarni režimi iz prošlosti možda više ne postoje, ali njihove tajne službe i mreže žive”, izjavila je Zovko.

Na događaju je prezentaciju održala Zdravka Bušić, članica Hrvatskog narodnog otpora ili Otpora tijekom 70-ih godina. “Sigurna sam da će Zdravka Bušić značajno pridonijeti ovom seminaru svojim dubokim znanjem i osobnim iskustvom o ovom pitanju”, rekla je Zovko.

Zdravka Bušić je inzistirala na tome da “biološki potomci i ideološki sljedbenici komunista imaju veliku moć u modernom dobu” i da je komunistička ideologija ostavila “jasnu kontaminaciju” na hrvatsko društvo. Panel je apelirao na otvaranje državnih arhiva bivših komunističkih tajnih službi, “kako bi ih mogli u potpunosti istražiti i pozabaviti se postojećim strukturama iz komunističke ere i njihovim zločinima”.

Bušić se u svom izlaganju fokusirala na djelovanje državne sigurnosti Jugoslavije ili UDB-e, koju je optužila za počinjenje gnusnih zločina, uključujući zatvaranje, mučenje i ubijanje onih za koje se smatralo da sudjeluju u “neprijateljskim aktivnostima protiv države”. “Mnogi pojedinci iz mlade hrvatske generacije smatrali su da je stvaranje neovisne i demokratske države Hrvatske od presudne važnosti”, objasnila je Bušić na skupu.

Ovo izlaganje nije se svidjelo uredništvu uglednog medija Euronews, koji je objavio tekst kosovske novinarke Une Hajdari uz analitičke komentare Kanađanina Michaela Colbornea, koji se obrušio na Bušić i njenog brata, kojeg je nazvao desničarskim ekstremistom i teroristom.

“Zdravkin brat Zvonko je u rujnu 1976. sudjelovao u otmici zrakoplova Trans World Airlinesa koji je letio iz New Yorka za Chicago i postavio bombu na Grand Central Stationu u New Yorku, tražeći da se apel za neovisnost Hrvatske objavi u vodećim američkim novinama. Zrakoplov je preusmjeren u Montreal, a potom u Newfoundland, gdje je pušteno 35 putnika. Nakon pregovora s američkim veleposlanikom u Parizu, napadači su se predali. Jedan je njujorški policajac poginuo dok je demontirao bombu, a počinitelji su osuđeni za zračno piratstvo. Zašto je Zdravka Bušić govorila u Europskom parlamentu?“, prokomentirao je Colborne.

“Bušić se nije izravno osvrnula – pa čak ni spomenula – na aktivnosti u kojima su sudjelovali i za koje su osuđeni ona, njezin brat i suprug, iako je iznijela nekoliko stavova o djelovanju hrvatskih iseljeničkih zajednica ili dijaspore”, napomenuo je.

Croatia🇭🇷 MEPs from @EPPGroup have organized events in Brussels downplaying terrorism and Nazi crimes, even featuring a member a far-right organization responsible for several terrorist attacks in the 1970s









From @UnaHajdari with several comments from mehttps://t.co/vxP4JPoSZv

— Michael Colborne (@ColborneMichael) April 6, 2023