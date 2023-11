Hrvatsku bi u ponedjeljak mogla obasjati polarna svjetla: ‘Večeras gledajte prema sjeveru’

Autor: I.G.

Dalmaciju je u ponedjeljak obuzelo veliko uzbuđenje zbog rijetke pojave polarne svjetlosti, koja je postala jedan od najtraženijih pojmova na društvenim mrežama. Fotografije ovog čarobnog svjetlosnog fenomena, koji se rijetko pojavljuje u ovom dijelu svijeta, iznenadile su brojne ljude koji su tek sada shvatili što su propustili.

Polarne svjetlosti obično nastaju blizu polova Zemlje kao rezultat interakcije solarnih čestica s molekulama plina visoko u atmosferi, gdje je Zemljino magnetsko polje najjače. Prema riječima astronoma Ante Radonića, Sunce je prije samo dva dana izbacilo dio svoje atmosfere, stvarajući magnetsku oluju koja je interagirala sa Zemljinim magnetskim poljem.





“Sunce stalno djeluje na zemljinu atmosferu i prije dva dana je bio snažan izbačaj gdje je Sunce izbacilo dio svoje atmosfere i to je stvorilo jednu magnetsku oluju koja je bila u interakciji sa Zemljinim magnetskim poljem. To se često događa u sjevernijim krajevima, jer te čestice najlakše ulaze u polarna područja”, objasnio je Radonić.

Zašto ga niste vidjeli?

Ako u nedjelju niste svjedočili tom fenomenu, postoji jednostavno objašnjenje za to.

“Teško je to vidjeti. To zna trajati desetak minuta, pa se opet pojavi na kratko vrijeme. Morate biti tamo gdje nema svjetlosnog onečišćenja, čak se nekada ne može vidjeti golim okom, već se bolje vidi fotoaparatom. Inače nije to tako intenzivno kada gledate golim okom”, objasnio je Radonić.

Radonić također otkriva da, iako nije tako često, ovakav fenomen nije potpuno rijedak. Ove godine, primjerice, u Mađarskoj je zabilježen čak šest puta. U Sloveniji je prošle godine nebo obasjala crvena svjetlost, dok je u Hrvatskoj bilo oblačno, zbog čega nismo mogli svjedočiti tom spektaklu.

‘Morate gledati prema sjeveru’

“To se događa sjevernije od nas, na nekoliko stotina kilometara visine. Kada se radi o velikim visinama mi samo vidimo gornji dio aurore, a na visokom dijelu su pobuđeni atomi kisika. Nije moguće kod nas vidjeti sve boje koje je moguće vidjeti u polarnim krajevima”, objasnio je Radonić, ali nas je zato obasjala crvena.









Kaže da ovakvo snažno polarno svjetlo nije bilo već 20 godina. Posebno atraktivna polarna svjetlost bila je na našim prostorima 1991. godine, a prije toga 1958. No, postoji mala šansa da se i večeras može vidjeti takav fenomen.

“Neću reći da nema šanse, ali je vrlo mala. Ako bude vedro, nije na odmet da ćete vidjeti, ali morate gledati prema sjeveru i paziti da nema svjetlosnog onečišćenja‘, poručio je. Koliko je god mala šansa, isplati se i večeras zuriti u nebo”, rekao je za Dalmatinski portal.