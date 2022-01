HRVATSKOJ SE SPREMA IZNENAĐENJE, UPALIO SE METEOALARM! Nakon ‘proljetnog vremena’ stiže promjena: Moglo bi potrajati, smirivanje se očekuje tek u srijedu

Autor: N.K

S vikendom je došla i prva izraženija hladnoća ove zime. U većini zemlje temperature su ujutro otišle podosta ispod minusa, a i tijekom dana će se zadržati na nuli. Nakon gotovo proljetnog razdoblja za blagdane pred Hrvatskom je val hladnoće koji bi mogao donijeti i snijeg.

U subotu će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom, javlja DHMZ.

Pretežno oblačno će biti u istočnoj Slavoniji i na krajnjem jugu zemlje, uglavnom u Podunavlju i Srijemu povremeno snijeg uz tanji snježni pokrivač, a na jugu povremeno kiša.

Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, duž obale i bura, ponegdje i jaki. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -2 i 3, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.

U nedjelju će biti umjereno, popodne i pretežno oblačno. Najviše sunčanih razdoblja bit će prijepodne dijelovima Slavonije i Dalmacije. Poslijepodne i navečer na sjeverozapadu oborine, na Jadranu uglavnom kiša, u unutrašnjosti snijeg koji će u gorju stvarati novi tanji snježni pokrivač.

Vjetar uglavnom slab, popodne umjeren sjeverni, a na Jadranu će jačati i bura, osobito na sjevernom dijelu. Najniža temperatura od -7 do -2, ponegdje i niža, na moru od 1 do 6 °C. Najviša dnevna većinom između 0 i 3, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 10 stupnjeva.

Za veći dio Hrvatske izdan je žuti meteoalarm zbog izrazito niskih temperatura koje bi trebale ići do -8 stupnjeva.

Hladno razdoblje će se na kopnu nastaviti i sljedećih dana. U noći s nedjelje na ponedjeljak doći će do jačeg naoblačenja koje će donijeti novi, tanji snježni pokrivač u gorju, a snijeg bi mogao zalepršati i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog sjeverca i sjeveroistočnjaka činit će se hladnije. Smirivanje vremena se očekuje tek od srijede.