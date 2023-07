Hrvatskoj prijeti superćelijska oluja? Meteorolog spominje golemu energiju: Zna se dan kada stiže promjena

Autor: I.G.

Nepodnošljive vrućine posljednjih su dana pogodile Hrvatsku, a mogu sli se građani nadati skorom padu temperatura u nastavku ljeta objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

“Temperature su nešto iznad prosjeka. Toplinski val će trajati negdje do sredine tjedna”, kazao je u uvodu Čačić.

Superćelijske oluje

Na pitanje o superćelijskim olujama, o kojima govore neki meteorolozi iz Srbije, Čačić odgovara: “Radi se o velikim energijama usred ljeta. Nije neobično da ljeti te energije budu vrlo izražene i vezane uz vlagu, koja je gorivo za olujne oblake. Tada se mogu stvarati grmljavinski oblaci, koji mogu dosezati – radarski su kod nas praćeni – i do 16 kilometara, dakle ulaze i u stratosferu. Svi ti grmljavinski oblaci onda imaju neku svoju strukturu, pa se zovu jednoćelijski, višećelijski ili superćelijski, objasnio je Čačić.





‘Imaju svoj sustav strujanja’

Najjači su ovi superćelijski, tvrdi naš poznati meteorolog i dodaje: “Mogu trajati i po nekoliko sati, imaju svoj sustav strujanja i mogu prouzročiti vrlo olujne procese i velike štete”, rekao je.

Što se tiče dugoročne prognoze za ljeto, Čačić kaže.

“Prema sezonskoj prognozi, možemo reći da će i kolovoz biti nešto topliji od prosjeka. Oborine bi trebale biti u granicama prosjeka. Što se tiče oluja, one će biti češće na kopnu i puno rjeđe na moru. U prosjeku je na kopnu svaka četiri dana jedna grmljavinska nepogoda”, poručuje.

Stiže promjena u srijedu

Zamjetnija promjena vremena stiže nam u drugom dijelu srijede, kada je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom. Uz pad temperature nestabilne vremenske prilike nastavit će se do vikenda.

Najmanje hladnijeg zraka stići će na krajnji jug zemlje, gdje će i dalje prevladavati sunčano, no vrućina će ipak malo popustiti. U Dalmaciji će danju biti čest vjetar s mora, dok će na sjeveru u utorak, i ponovno četvrtak i petak, zapuhati umjerena do jaka bura, prognozira za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

Utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčan i vruć. Vjetar većinom slab, gdjegod ujutro i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 20 do 23°C, najviša između 32 i 34°C.









Uz uglavnom slab vjetar u središnjoj Hrvatskoj malo niže vrijednosti. Bit će barem djelomice sunčano, no ne i sasvim stabilno. U noći i ujutro u Međimurju i Hrvatskom zagorju lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, a kasno popodne i navečer i drugdje.

Kao i u Gorskom kotaru drugdje u gorju i na sjevernom Jadranu sunčano. Uz more prijepodne bura, umjerena, podno Velebita i jaka, koja će sredinom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. U Dalmaciji sunce i vrućina, uz najvišu dnevnu temperaturu od 34 do 39°C. Ljetnu žegu će od sredine dana uz obalu ublažavati maestral.

Sunčanih sati neće nedostajati ni na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će nakon toplog jutra s temperaturom zraka između 23 i 28°C vrijednosti porasti do 35°C na obali te do 38°C u zaobalju. Vjetar uglavnom slab, popodne i umjeren jugozapadni i zapadni, pa će more, temperature oko 27°C, biti malo do umjereno valovito.









Od srijede većinom nestabilnije

Od srijede na kopnu oblačnije, nestabilno – i ono što će mnoge veseliti – vrućina će popustiti. Lokalno valja računati na mogućnost grmljavinskog nevremena praćenog jakim vjetrom, osobito u srijedu navečer i noći na četvrtak.

U unutrašnjosti Dalmacije, kao i na njezinoj obali, nastavit će se sunčano vrijeme, a pad temperature bit će mnogo manje izražen. Na sjevernom Jadranu još veći dio srijede pretežno sunčano, no već je u noći na četvrtak mjestimice velika vjerojatnost neverina, kojih će povremeno biti i u četvrtak i petak. U četvrtak će zapuhati umjerena do jaka bura, koja će u petak biti u slabljenju.