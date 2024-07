Hrvatskoj prijete još razornije oluje od superćelijskih: Klimatolog objasnio što se događa

Srpski klimatolog Vladimir Đurđević navodi kako će nevremena kakva su proteklih dana pogodila Srbiju, Hrvatsku, BiH i Crnu Goru s godinama postati sve strašnija, samo je pitanje koliko, te da to ovisi o količini emitiranja stakleničkih plinova na globalnoj razini. Podsjetimo, jako nevrijeme u ponedjeljak je poharalo dijelove Hrvatske. Najveće štete su zabilježene u Slavoniji. Tuča je padala u Županji i općini Bošnjaci, a led veličine teniske loptice nanio je golemu materijalnu štetu. Razbijeni su prozori, uništeni krovovi i fasade, vozila i poljoprivredne površine. Županija je najavila proglašavanje elementarne nepogode za općinu Bošnjaci, a pogođeno područje posjetio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Josip Dabro te najavio pomoć države.

Klimatolog Đurđević smatra da ‘ako ćemo ispuniti Pariški sporazum onda će se pojave i promjene kojima svjedočimo posljednjih godina zaustaviti, uvjetno govoreći, sredinom ovog stoljeća. Nakon toga nećemo više očekivati eskalaciju problema’. “Ali, ako se to ne dogodi, i mi nastavimo emitirati stakleničke plinove i nakon sredine ovog stoljeća, ond aće u drugoj polovici ovog stoljeća problem još dramatičnije eskalirati”, rekao je klimatolog za Mondo.

On ističe da oluja koja je u ponedjeljak pogodila ove krajeve posljedica globalnog zagrijavanja koje dovodi do toga da su padaline ekstremnije i da se stvaraju jača olujna nevremena.

‘Možemo očekivati i razornije oluje koje će biti sve češće’

“Osnovni razlog je zato što je atmosfera u prosjeku toplija za jedan stupanj, što znači da u zraku potencijalno možete imati jedan posto više vodene pare. Vodena para je glavni izvor energije za sve ove razorne pojave i olujna nevremena. Kad olujni sistem ima na raspolaganju više vodene pare onda on može razviti jače vjetrove u svojoj okolini, može producirati veću količinu padalina za kraće vrijeme, veće količine tuče, više grmljavine i tako dalje”, tvrdi Đurđević i dodaje kako se u toplijoj atmosferi, kakvu imamo danas, mogu očekivati razornije oluje koje će se češće pojavljivati.

Đurđević smatra kako ovo što se sada događa nije slučajno već je posljedica promjene klime, te da je riječ o novom stanju na koje se trebamo naviknuti i koje će se u budućnosti vjerojatno pogoršati.

"Nećemo ostati na ovome nego ćemo vjerovatno viđati još razornije oluje od ovih koje se događaju zadnjih nekoliko godina", naveo je klimatolog Vladimir Đurđević. Na pitanje je li se u ponedjeljak navečer Srbiju pogodila superćelijska oluja, Đurđević navodi kako samo zaposlenici iz srpskog Republičkog hidrometeorološkog zavoda mogu to reći jer imaju potrebnu opremu za to. No, klimatolog ističe kako nije bitno je li oluja bila superćelijska jer je svakako bila jaka i imala je karakteristike najsnažnijih oluja. Đurđević objašnjava kako je pala velika količina padalina koja je bila praćena jakim grmljavinama. Podsjeća da je u pojedinim dijelovima zemlje padala i tuča.









‘Ima i jačih oluja od superćelijske’

"Možda je bila takozvana višećelijska oluja, postoje i takve oluje. Postoje i drugi tipovi oluja koji su podjednako opasni kao i superćelijska oluja. Posljedice su jasne. Radilo se o vrlo snažnom nevremenu, složenom, kolektivnom sistemu koji je prelazio preko naše zemlje, hladnom frontu i takve situacije isto mogu prouzročiti jake vjetrove, veliku količinu padalina, tuču i tako dalje", navodi Đurđević i zaključuje: 'Ponavljam da i višećelijska oluja može biti pojednako jaka kao superćelijska. Nije superćelijska oluja najjača moguća oluja koja se može dogoditi'.









I meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić komentirao je sve češću pojavu oluja s razornim posljedicama kao i pojavu superćelija. “Ne smijemo zaboraviti i živjeti u nekoj iluziji. Energija u atmosferi se sve više pojačava. Sada smo 1,1 stupanj od prosjeka predindustrijskog doba, a do kraja stoljeća će biti do 2 ili 3 stupnja. To ne ide linearno nego višestruko”, rekao je Čačić.

Superćelije znaju stvoriti i tornado

“Svjedoci smo vremenskih prilika koje odstupaju od prosjeka. Prvenstveno se to odnosi na vremenske nepogode kao što su olujni oblaci, tuča, bujične poplave, vjetar…”, objasnio je poznati meteorolog.

Nadalje je komentirao superćelijski oblak koji se u ponedjeljak pojavio iznad Vukovara. “Trebamo još znati da se ovaj oblak diže iznad 15 kilometara. Znači to je samo dno oblaka, samo dio priče. Inače, te superstanične oluje traju puno duže te su jače od drugih oluja. Redovito stvaraju tuču, olujne vjetrove i bujične poplave”, rekao je Čačić te nadodao kako nije nepoznato da ovakve superćelije diljem Europe znaju stvoriti i tornado.

Što se, pak, tiče vremenske prognoze za nadolazeće dane, DHMZ u prognozi za srijedu navodi kako se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, samo lokalno uz malo kiše ili poneki pljusak.

Pljuskovi su mogući još danas i sutra

“Najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža”, prognoza je DHMZ-a za srijedu.

Meteoalarmi su upaljeni za dio Hrvatske. Upozorenja su izdana zbog mjestimice mogućih olujnih udara bure na obali, zbog čega je za područje velebitskog kanala oglašen narančasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno. Na kopnu i u četvrtak ujutro nekima će biti svježe, a prema sve sunčanijem vikendu postupno toplije. U subotu s južnim vjetrom ponegdje opet vruće. Neće biti posve stabilno, ali također ni rijetki popodnevni pljuskovi neće biti posebno izraženi. Mjestimične slabe kiše bit će ponajviše u oblačnijem prvom dijelu četvrtka. Pljuskovi su mogući još danas i sutra, a zatim slijedi dugo i vruće ljeto, prognozira Istramet.

