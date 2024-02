Hrvatskoj opasno prijeti i obećava Veliku Srbiju: Želi nove teritorije, biti veći i od Vučića

Autor: Lucija Brailo

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik i zastupnik u skupštini Srbije Branimir Nestorović u srijedu su u Banjoj Luci otvoreno zagovarali uspostavu Velike Srbije te najavili kako će zajednički raditi na provedbi takvog projekta. Na Dodikovu izjavu da će “Republika Srpska biti nezavisna”, Nestorović je kazao kako je “vrijeme da Srbi počnu razmišljati o zajedničkom životu u jednoj državi.”

No, tko je zapravo notorni Branimir Nestorović? On je liječnik i umirovljeni sveučilišni profesor koji se protivi cijepljenju i koji je Srbe u vrijeme pandemije Covida 19 pozivao da odlaze u Milano u kupnju, a neuvjerljivom smatra i tvrdnju da je Zemlja okrugla. Prilično se nedavno, ovaj teoretičar zavjere, kako ga mnogi u Srbiji nazivaju, prometnuo u političara, a njegova je stranka “Mi – glas iz naroda” na posljednjim parlamentarnim izborima u Srbiji dobila čak sedam mandata.

Ako do sada nije bilo jasno kakve politike Nestorović propagira, od srijede i njegova izleta u Banja Luku više nema nikakve sumnje u to da su to točno one politike koje su dovele do rata 1991. godine na ovim prostorima. Tako su Dodik i Nestorović obojica potvrdili i otvoreno govorili o tome kako dijele zajedničku ideju da svi Srbi trebaju živjeti u jednoj državi i planiraju poduzeti konkretne korake kako bi se to i dogodilo.

‘Svi Srbi u jednoj državi’ i ‘srpski svet’

“Svi Srbi trebaju živjeti u jednoj državi i biti dio srpskog svijeta”, nadovezao se Nestorović na Dodikovu izjavu da će “Republika Srpska biti nezavisna” te kako će odmah pod odcijepljenju od Bosne i Hercegovine izgraditi čvrste veze sa Srbijom. No, ono što je još gora prognoza je njegova tvrdnja kako će on i njegovi istomišljenici za tri godine doći na vlast u Srbiji i tada započeti uspostavu Velike Srbije, a do tada će im “crvene crte” biti sprječavanje uvođenja sankcija Rusiji, nepriznavanje Kosova i zaštita RS.

“Želimo afirmirati ideju da svi Srbi žive u jednoj državi i u skupštini Srbije ćemo odmah pokrenuti neke akcije”, kazao je Nestorović, koji tvrdi da ga na tom putu ništa više ne može zaustaviti. Zaključio je i kako mu je jasno da to sada sve djeluje besmisleno, ali je dodao kako je “i Krist na početku bio sam”.

Iako je ovom umirovljenom specijalistu pedijatrije, preumologije i alergologije predizborna kampanja bila gotovo neprimjetna u odnosu na većinu političkih stranaka, Nestorović je pronašao kanal kojim je animirao svoje sljedbenike i tako postao najveće iznenađenje izbora u Srbiji. Kako Blic piše, Nestorović je uspio doći od političkog autsajdera do zvijezde izbora te je usput u trnje bacio svog dojučerašnjeg partnera Boška Obradovića.

Doktor Kaos

Za doktora koji tvrdi kako od raka ne obolijevaju bogati i koji zastupa bezbroj teorija zavjera glasalo je čak 180 tisuća ljudi na državnom nivou te 50 tisuća ljudi u Beogradu. Po svemu sudeći, targetirao ”ciljnu grupu ljudi s margine, u mračnim dubinama interneta, antivaksere i teoretičare zavjere” te na njihovim krilima prvi put ušao u parlament i gradsku skupštinu. Njegove je stavove ”stvarnost demantirala bezbroj puta”, a krajem 2021. godine osnovao je pokret ”Vitezovi redova zmaja”. Kazao je kako nisu politički ni humanitarni pokret ali nije isključio da će krenuti u politiku. Na prošlim je izborima dao podršku radikalnim desničarima – Dverima, a sada je izašao samostalno.









Doktor Kaos, kako ga zovu zbog teorija zavjere, bio je član srpskog Kriznog stožera za suzbijanje koronavirusa, a zapamćen je po nizu kontroverznih izjava. Tako je, pojavivši se 27. veljače 2020., dok se koronavirus počinjao širiti Europom, kao ekspert na presici srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, zbijao je šale o koronavirusu.

Naime, u Srbiji tada nije bilo zaraženih pa je presica protekla u ugodnom ozračju, u kojem je doktor Nestorović zbijao šale o koronavirusu, što je, osim njega, nasmijavalo i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Nestorović je tom prilikom koronavirus prozvao “najsmješnijim virusom u povijesti čovječanstva koji postoji samo na Facebooku”.

Optužio i Hrvatsku

Ženama je savjetovao da bez straha idu u Milano u šoping jer ih štiti estrogen, dok je muškarcima savjetovao da prije cijepljenja zamrznu svoju spermu. Građanima je pak, rekao da ne nose zaštitne maske te da cjepivo nije prošlo ispitivanja. Samo koji tjedan kasnije, u Srbiji je uveden policijski sat. Kasnije se, kad je broj zaraženih i mrtvih u Srbiji počeo rasti, branio kako je to bila “vrlo namjerna šala” i da je trebala smiriti ljude. Virus je tada nazvao ratom.









“Odjednom sam postao debil i kreten. Ne treba mi da me brane, ja sam sad zatvorio ordinaciju, vi ne možete vjerovati kakva je navala. Ljudi dolaze, traže pomoć od onoga za koga misle da je stručan. Moju stručnost ne mogu procjenjivati ti ljudi, moja se stručnost procjenjuje na drugim mjestima”, zaključio je Nestorović, pohvalivši se kako je “mentor za infektivne bolesti, pedijatriju, neurologiju, alergologiju, pulmologiju, farmakologiju, sportsku medicinu i da se to sve može provjeriti na fakultetu te da je napisao gomilu knjiga i radova”.

Kao da to nije dovoljno, tijekom travnja 2020. optužio je Hrvatsku da koristi jeftine testove na virus koji pokazuju pogrešne rezultate: “Hrvati rade nepouzdane, brze testove. Imaju lažan broj negativnih nalaza, a bave se nama! Mi te jeftine testove nismo htjeli ni uzeti, odlučili smo raditi dijagnostiku s najboljim PCR testovima čiji se rezultati duže čekaju, ali su jedini točni.”

‘Ljudi se križali s izvanzemaljcima’

Nažalost, Nestorović se nije zaustavio samo na pandemiji, već je nebuloze pričao i o Nikoli Tesli, izvanzemaljcima, Novaku Đokoviću, ali i o drogama. Tako je naglasio i da je Nikola Tesla slao stvari u budućnost i vraćao ih. Riječ je, kako Nestorović tvrdi, o Teslinom tajnom projektu, prema kojem bi se predmeti i ljudi slali u blisku budućnost. “Snimljen je SF film o događaju, ali to nije fantastika. Brod se zvao USS Eldridge, razarač. Taj su brod poslali šest sati u budućnost. Taj eksperiment nije dobro završio jer je većina mornara poginula”, objasnio je.

“Zvuči kao čista znanstvena fantastika, ali tko je radoznao, neka ukuca na Googleu ‘USS Eldrige’ i ‘Tesla’. Onda je Tesla, koji je bio protiv nastavka tih eksperimenata, sve prekinuo i uništio svu dokumentaciju. Mada teorije zavjere kažu da nije uništio svu dokumentaciju i da je veliki dio te dokumentacije ustvari pao u ruke Trumpovog ujaka, čuvenog fizičara. Kažu da se ta tehnologija tajno koristi u Rusiji”, dodao je priznavši da je ljubitelj teorija zavjera.

Za LSD je, pak, kazao da je lijek, a za ljude koji imaju plave i zelene oči tvrdi da su se ”križali s vanzemaljcima”. Iako je u mirovini, ima svoju privatnu ordinaciju te je vrlo tražen. Bavi se i reklamiranjem farmaceutskih proizvoda, dodaje Blic. Nestorović je ranije govorio i kako je na telefonskoj vezi s tenisačem Novakom Đokovićem, koji će financirati izradu određene naprave na osnovu Teslinih dokumenata koja bi pomogla bolnicama. Njegovi kolege podnijeli su zahtjev etičkom odboru Liječničke komore Srbije (LKS).

‘Prava žena mora biti malo luda’ i ‘hladetinom protiv korone’

U zahtjevu je navedeno da je “Nestorović svojim javnim nastupima kao član Kriznog stožera za suzbijanje epidemije covid-19 narušavao ugled i nanosio štetu liječničkoj profesiji, kao i zdravstvu u cjelini”. Nestorović se povukao, kako su srpski mediji pisali, zbog pritiska javnosti i brojnih negativnih reakcija. Kasnije je podijelio videomontažu u kojoj se ismijavaju njegovi donedavni kolege iz stožera dr. Predrag Kon i dr. Branislav Todorović. U videu se uz karikature dvojice liječnika pojavljuju emotikoni mrtvačkih glava, šprica i novca.

Teorijama zavjere iz usta Doktora Kaosa nema kraja, pa je u to ime, u više navrata pričao i o putovanju kroz vrijeme, kao o znanstveno dokazanoj činjenici i prihvatljivoj pojavi: “Portali postoje, to nije nikakva teorija zavjere. Možeš ukucati u NASU, oni to zovu točka X. Povremeno se pojavljuju, vrlo kratko traju, negdje na zemaljskoj kugli. To su oni što upadnu, pa izlete 17 godina kasnije. Pojavio se tako jedan od onih lovaca (aviona) koji je nestao u Bermudama 1945. godine. Pojavio se i sletio s pilotima i ništa se ne sjećaju. Ljudi su bili šokirani kad su se pojavili, jer su koristili neku prastaru identifikaciju koja više ne važi u vojsci. Ima mnogo takvih primjera, taj Bermudski trokut je baš posebno interesantan. Sad se opet neki avion pojavio, koji je 1987. iščeznuo. To su ustvari ti portali vremensko – prostorni i to fizika prihvaća kao realnost. Nije to bog zna šta”.

Jednom prilikom je Nestorović izjavio i da mu svake dvije godine netko želi uzeti licencu, ali i istaknuo da bi mu to tek dalo slobodu govora. “Pa neka mi je uzmu, ja sam u penziji, ali onda kada mi je uzmu, tek onda mogu pričati što hoću. Sve mi je dozlogrdilo“. A dotaknuo se Nestorović i suprotnog spola pa je nakon objašnjenja u jednom intervjuu da muškarci različito gledaju žene i da je privlačnost individualna među ljudima, objasnio i kakva je žena po njegovoj mjeri.

Vrhunac ludila ili ‘Nestorović točno zna što govori’?

“Žena mora da bude mačkasta. Mora imati nešto ženstveno u sebi. Prava žena mora biti malo luda. Ona mora povremeno malo jetru da ti gricka. To je sve potpuno normalno. Mora da bude prava pravcata žena. Ne smije ti biti dosadno s njom, jer to je suština cijele priče”, ustvrdio je.

Čini se kako teorijama Doktora Kaosa nema kraja, a baveći se i marketingom, reklamirao je svojevremeno i piramidalnu hladetinu protiv korone. “Nekako, korak ispred virusa! Biopiramida EKO SAN ORGONIT, štiti 500m2 od svog štetnog zračenja i KORONA VIRUSA!” objavio je uz fotografiju na kojoj pozira s hladetinom. Kasnije je objavu obrisao.

No, Branimir Nestorović posljednjih je dana ponovno uzburkao javnost u Srbiji, ovog puta zapaljivom izjavom da iza masovnih ubojstava u Srbiji (Ribnikar i Mladenovac) stoje “raznorazne službe“ s ciljem da destabiliziraju državu, prenosi Danas. Međutim, Zdravko Ponoš, lider stranke Srbija Centar i Dragana Rakić, zamjenica predsjednika DS smatraju kako Nestorović vrlo dobro zna što priča i kome se obraća, sve u cilju da abolira propuste institucija koje su dovele do najvećih tragedija prošle godine.

‘Glasnogovornik SNS-a za ljubitelje teorija zavjere’

Ponoš tako za Danas kaže da ako je netko do sada imao dilemu je li Nestorović opozicija ili je proksi vlasti, neka obrati pažnju na njegove političke premudrosti izrečene ovih dana: “Nije on nesvjestan da su gadosti to što je izgovorio. On njima samo pokušava dokazati da je ta njegova ekipa antisistemska, a samim tim i opozicijska. Promašaj. To što izgovara neodoljivo podsjeća na narativ skupštinskih perjanica SNS, tako da nema dileme kojem jatu on pripada“, ocjenjuje Ponoš.

Prema njegovim riječima, da režim nije urušio institucije, neke od njih bi se već bavile “preodgojem gospodina Nestorovića”: “Ovako će još neko vrijeme biti idol polaznicima SNS akademije mladih lidera i ocvalih članova Jula, SRS i otpadnika DS u zastupničkim klupama SNS.“

Dragana Rakić, zamjenica predsjednika DS, ističe za Danas da je politička uloga Branimira Nestorovića vrlo jednostavna – dovoljno je da se sjetimo tko ga je uveo u politički život i tko ga je promovirao na konferencijama za medije i zajedno s njim se cerekao njegovim opasnim glupostima o “najsmješnijem virusu koji postoji samo na Facebooku“ i “šopingu u Milanu”.

Vraća dug mentoru?

“Sada Nestorović vraća dug svom mentoru Aleksandru Vučiću tako što stvara nove teorije zavjere, kako iza masovnih ubojstava u Ribnikaru i selima oko Mladenovca stoje nekakve tajne službe, a sve to samo s jednim ciljem – da se skine odgovornost s Aleksandra Vučića i da se relativizira odgovornost države i propusti institucija u ovim tragedijama“, navodi Rakić. Prema njezinim riječima, Branimir Nestorović samo izgovara ono što kreatori javnog mnijenja iz Srpske napredne stranke žele plasirati određenoj populaciji.

“U ovom slučaju SNS se obraća dijelu populacije za koji je kreiran lik Branimira Nestorovića – ljudima koji su skloni vjerovanju u teorije zavjere i pričom o stranim službama žele skinuti odgovornost s državnih institucija i dodatno unesu strah među građane, jer strahom se najbolje vlada. Kakve veze imaju strane službe sa tim što je sin oficira koristeći se zalihom oružja poubijao mlade ljude u selu?! Da li su strane službe sprečavale policiju da reaguje na prijave koje su meštani podnosili u vezi sa nasilničkim ponašanjem i zlouoptrebom tog oružja dok nije primenjeno i na ljude“, pita Rakić i zaključuje:

“Samo gledajte i slušajte Nestorovića i uvjerit ćete se koliko je zlo koncentrirano u Srpskoj naprednoj stranci i čime su sve spremni manipulirati, jer Nestorović nije ništa drugo nego glasnogovornik SNS-a za ljubitelje teorija zavjere. Prema njezinim riječima, najstrašnije je što ovakve naručene izjave dodatno uznemiravaju obitelji ubijene djece.

Znanstveni radovi, stručno iskustvo, brojne nagrade i titule nisu spriječili ovog notornog liječnika u umirovini i političara u povoju da u javni prostor sipa hrpu gluposti i neistina, štoviše, to ga je i dovelo u zastupničku fotelju, gdje će sudjelovati u donošenju odluka o budućnosti građana, kojih je većina, kako kaže – “stigla sa Marsa”.