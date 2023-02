‘HRVATSKOJ NIJE BILO ISTO KAO UKRAJINI!’ Kotromanović o ratu: ‘Da smo imali minimalno takvih sredstava, oni ne bi nigdje prošli’

Autor: I.G.

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović na godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu analizirao je tijek rata te šanse za obranu Ukrajine od Rusije. Kotromanović je izjavio da Hrvatska nije imala ni približno sredstava za ratovanje kao što Ukrajinci imaju danas. Izrazio je mišljenje da Rusi nisu pokazali nikakvo umijeće u ratovanju u protekloj godini te da su nefleksibilni, a linija zapovijedanja je kruta. S druge strane, Ukrajinci su pokazali izdržljivost i moral za borbu. Kotromanović smatra da su Rusi podcijenili ukrajinsku vojsku.

“To je u startu trebala biti igra mačke i miša. U Moskvi su mislili da će to brzo odraditi i riješiti problem Ukrajine, ali to se vrlo brzo pretvorilo u borbu Davida i Golijata. Tu je David uz pomoć Zapada i dobru unutrašnju organizaciju vlastitih postrojbi uspio ostati neporažen, uspjeli su sačuvati državu koja je u tom blitzkriegu bila zamišljena da nestane.”, rekao je za N1.

‘Rat čovjeku postane kao posao’

Navodi kako je većina ljudi mislila da Ukrajinci nemaju resurse za obranu i da će biti poraženi.





“Ta je procjena bila rađena na temelju brojki i parade u Moskvi gdje Rusi pokazuju najnovije vojne tehnike. Napravili su jako puno krivih koraka. Nisu imali sposobnost planiranja velikih operacija, to nisu radili od Drugog svjetskog rata. To nisu znali uskladiti na terenu, postojalo je pet-šest smjerova napada. To je gomila ozbiljnih pogreški u startu koje su dovele do brze organizacije Ukrajinaca. Oni su uz minimalna sredstva sa Zapada ponizili rusku vojsku”, rekao je te dodao:

“Stalno je postojala bojazan da će velika ruska vojska navaliti do Berlina, a oni ne mogu doći ni do Kijeva. Napravit će oni sve da transformiraju svoje oružane snage za budućnost. Nikad ih ne bih podcijenio. Brojčano je sve na strani Rusije, ali ne smije se podcijeniti borbenost Ukrajinaca.”

Kotromanović kaže kako Hrvatska nije imala ni blizu toliko sredstava za ratovanje koliko danas imaju Ukrajinci.

“Da smo imali minimalno takvih sredstava, oni ne bi nigdje prošli. Možemo povući paralelu s motivacijom i voljom između nas i Ukrajinaca. Rat čovjeku postane kao posao, kao da dolaziš raditi svaki dan. Kad se poklopi dobra logistika, dobri zapovjednici, teško te je zaustaviti.

“Teško je predvidjeti što će se dogoditi, Ukrajincima će teško biti osloboditi cijeli teritorij, ali Krim će braniti svim sredstvima. Ako će ikad upotrijebiti nuklearno oružje, upotrijebit će ga na Krimu”, rekao je bivši ministar obrane.