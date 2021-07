HRVATSKIM POLITIČARIMA DROGA NIJE STRANA! ‘Posrnuli’ HDZ-ovac priznao: ‘Satrala me. Bila je prejaka i ubila me!’

Autor: N.K

“Može, hvala. Kokaina nemate?”, kazao je predsjednik Zoran Milanović 2020. u listopadu dok mu je konobar tijekom konferencije za medije stavljao vodu na stol.

Bio je to njegov pokušaj da se naruga brojnim glasovima tijekom predizborne kampanje koji su insinuirali da je njegovo učestalo šmrcanje i dodirivanje nosa posljedica uzimanja kokaina – iako za to nisu imali nikakvih dokaza.

Netom prije toga rekao je kako za kokain nema ni novaca te da jednostavno ima problema s dišnim putevima.

“Koka je omiljena politička ptica pjevica”

Možda predsjednik Milanović nema za kokain, ali sudeći po pisanju sada već bivše saborske zastupnice Mirele Holy, mnogi drugi njihovi kolege imaju.

Koka, bijelo, ili kako je zovu “droga za bogate” prema njenim je tvrdnjama “omiljena hrvatska rekreativna politička ptica pjevica”.

Holy, poznata po zastupanju legalizacije marihuane, o svojim saznanjima raspisala se u svojoj knjizi “Vražica nosi pradu, a bogovi konfekciju” iz 2017. godine.

“Postoji nevjerojatno veliki broj onih kojima je koka omiljena rekreacija. Toliko omiljena da na sjednice saborskih tijela dolaze s tragom ‘bijelog’ na nosu. Pa se kolegicama i kolegama nemušto opravdavaju da im je ostao trag šećera u prahu od krafne koju su netom smazali. Toliko omiljena da budu hospitalizirani jer im se od omiljenog udisanja ‘čarobnog praha’ doslovno raspadne pregrada nosa”, napisala je Holy u svojoj knjizi.

Bandićeva pregrada nosa

Premda nije navodila imena, nekoga su i prepoznali u tim riječima. U ovoj posljednjoj rečenici, kao političar kojem se “raspala pregrada nosa”, prepoznat je Milan Bandić.









Godinu prije hospitaliziran je na Rebru zbog krvarenja iz nosa, ali priče da zagrebački gradonačelnik voli “bijelo” demantirane su. Problem je, navodno, bilo međusobno djelovanje lijekova, kao i činjenica da se nakon prve operacije sinusa Bandić prebrzo vratio u pogon.

Bijela Istra

O “bijelom” u politici govorilo se i u kontekstu istarskih političara. Tako je primjerice 2009. godine ISDF (Istarski socijaldemokratski forum) neposredno prije izbora pozvao sve kandidate za župana i (grado) načelnike da se testiraju na droge.

Na meti su naravno bili tadašnji župan Ivan Jakovčić i gradonačelnik Pule Boris Miletić. Oni, IDS-ovci, prihvatili su izazov, čak su i preduhitrili oporbu pa su dan prije sveopćeg testiranja dali urin i za koju minutu izašli s osmijehom na licu. Rezultati su bili negativni.









Optužbe su se nastavile i nakon samoubojstva njegove suradnice Martine Duras Pauletić oko koje su se širila javna naklapanja da ima problema s drogom.

Opet se Miletić testirao ovaj put na uzorku kose i nalaz je ponovno bio negativan.

SDP-ovci probili led

Pokojni premijer i šef SDP-a, Ivica Račan bio je prvi hrvatski političar koji je skupio hrabrosti i priznao da je potegnuo koji dim.

Da je okusio travu, priznao je i 2005. godine Ivan Čehok. Ipak, učinio je to sramežljivo pa je dodao kako ga se stvar nije dojmila.

“Probao sam marihuanu u srednjoškolskim danima, ali mi već nakon dva dima nije odgovaralo”, rekao je tada Čehok.

Zoran Milanović također je skupio hrabrosti pa je 2007. priznao, da je zapalio na maturalnoj zabavi, ali kako kaže, “bilo je grbavo iskustvo”. Kasnije su ga povezivali s uzimanjem kokaina, ali kao što već rekli, u tome nije bilo istine.

I njegov nasljednik na čelu SDP-a Davor Bernardić nastavio je niz. Kad je postao predsjednik zagrebačkog ogranka (2010.) Aleksandar Stanković ga je cimao kako je čuo priče kako je pušio travu u prostorijama Foruma mladih SDP-a, što je Bernardića uvrijedilo. No, rekao je, jednom je pušio i bilo mu je to ‘loše iskustvo’.

Beljaku je to skroz ok

HSS-ovac Krešo Beljak bio je znatno otvoreniji od svih njegovih prethodnika. Jedan je od rijetkih koji nije imao loša iskustva. “Nije baš da stalno pušim ili sam stalno pušio, ali mogu reći da su mi iskustva OK”, rekao je Stankoviću i naglasio da voli travu ‘kad je domaće proizvodnje’.

Kakva su vremena govori i to da se čak i jedan HDZ-ovac “otvorio”. Riječ je o bivšem šibensko-kninskom županu Goranu Pauku koji je ‘posrnuo’ na ovim izborima, a portalu šibenikIN uoči posljednje dobitne kampanje otkrio je:

“Probao sam jednom marihuanu i satrala me. Bila je prejaka i ubila me. Bacilo me na paranoju, u strah, i bilo je to prvi i zadnji put da sam popušio joint.”

Inače, HDZ-ovci su žestoko protiv droge, kako je to fino artikulirano u Sanaderovoj kampanji iz 2007. godine.

“Glas za SDP glas je za lake droge”, govorili su u HDZ-u, a njihov ministar unutarnjih poslova Ivan Penić u svojoj legendarnoj poruci izrečenoj 1999. godine je poručio: “oni koji puše lake droge neka popuše”.

Petek bi mogao zapapriti nestašnima

Za sada, nitko od hrvatskih političara nije nastradao zbog uzimanja narkotika, a oni koji si vole priuštiti malo nedopuštene zabave mogu se samo nadati da neće zaživjeti ideja gradskog vijećnika zagrebačke skupštine, Renata Petaka koji je svojedobno pozivao na testiranje političara na droge. Na tu ideju došao je nakon što je objavljena analiza otpadnih voda i izvješće Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, koje je pokazalo da se u Zagrebu iz godine u godinu šmrče sve više kokaina.