HRVATSKI SUVERENISTI IMAJU PLAN ‘Hrvatska policija zaslužuje bolji tretman, bolju opremljenost i bolju zaštićenost’

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista oštro osuđuje napad na hrvatske policajce u zagrebačkom naselju Žitnjak te traži jasnu i javnu osudu ovog događaja i konkretan plan kako spriječiti daljnje napade na policiju. Hrvatska policija zaslužuje bolji tretman, bolju opremljenost i bolju zaštićenost, naglašavaju Hrvatski suverenisti.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović podsjetio je da su u srijedu dvojica policajaca napadnuta i ozlijeđena kada su u ulici Kozari Putevi na zagrebačkom Žitnjaku pokušali legitimirati osobu, nakon čega ih je okružilo nekoliko muškaraca koji su ih najprije verbalno, a zatim i fizički napali.

“Napad na policiju je napad na sve nas. Policija mora biti sigurna u suverenoj državi, država mora osigurati sve uvjete da policija sigurno obavlja svoj posao kako bi u konačnici i svi mi mogli biti sigurni”, rekao je Zekanović na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić istaknuo je da su ti policijski službenici zbog provođenja rutinske službene radnje završili u bolnici, što je nedopustivo.

“Imamo situaciju kao u nekakvoj nesređenoj, pravno nesigurnoj državi. Svi znamo da policija u svoje službeno vrijeme predstavlja sve hrvatske institucije, predstavlja suverenu Hrvatsku. Tko se suprotstavlja policijskim radnjama, on je neprijatelj ustavnog poretka Hrvatske. Naravno, nije svejedno je li to neka pijanica, protuha ili to čini razularena banda. Nitko u ovoj državi ne može biti u prilici da stvara paralelnu vlast i država mora napraviti sve da policiji osigura zakonito obavljanje poslova. Ovo je slučaj kolektivnog pokušaja linča na policiju o kojem se naš ministar i premijer još uvijek nisu oglasili”, rekao je Sačić.

Opravdano se cijeli državni vrh dignuo na noge kada je ranjen policajac na Markovom trgu, no pita se zašto jednaku reakciju nemaju kada se napadaju policajci na Kozari Boku, Međimurju ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj.

“Hrvatski suverenisti daju punu potporu policiji, podržavamo apel Sindikata policije Hrvatske, a od resornog ministra tražimo da osigura sve uvjete da naši policajci budu sigurni na svom radnom mjestu. Od nadležnih u policiji očekujemo da identificira tu bandu i privede ih zakonu. Nikada ne smijemo dopustiti da ijedan hrvatski policajac bude žrtva terorista i nasilnika”, zaključio je Sačić.