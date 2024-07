Hrvatski ‘susjed’ brutalno se naoružava: Evo što se krije iza narudžbe čak 24 nova aviona

Autor: I.G.

Italija se očito odlučila naoružati do zuba. Najnovije vijesti govore da planiraju potrošiti gotovo 7,5 milijardi eura na kupnju 24 nova zrakoplova Eurofighter u sljedećih 11 godina. Ova informacija je navedena u dokumentu Ministarstva obrane, prenosi Reuters.

Cilj ove investicije je obnoviti flotu talijanskih zračnih snaga zamjenom starijih zrakoplova Eurofighter i Tornado. Na ovaj potez su se odlučili zbog starenja postojećih zrakoplova, ali i zbog potrebe za modernizacijom u kontekstu rastućih obrambenih troškova među članicama NATO saveza, izazvanih rastućom geopolitičkom nesigurnošću.

We’re continuously enhancing Typhoon to give pilots greater situational awareness, improved interoperability and increased electronic warfare capabilities, allowing them to maintain full control of the air for decades to come. Find out more: https://t.co/YwBBiNU4K4 pic.twitter.com/U1EGtkbl8a — BAE Systems Air (@BAESystemsAir) July 9, 2024

Eurofighter Typhoon je nadzvučni dvomotorni borbeni zrakoplov proizveden u konzorciju njemačkih, britanskih, talijanskih i španjolskih kompanija, među kojima su Airbus, BAE Systems i Leonardo. Talijansko ratno zrakoplovstvo će biti glavni naručitelj, a Leonardo će biti glavni izvođač projekta.









Italy to spend 7.5 bln euros on new Eurofighter jets, document shows https://t.co/YK3BZQ5D6f pic.twitter.com/UZSGFxlOeh — Reuters (@Reuters) July 8, 2024









Ogromne investicije

Glasnogovornik talijanske državne zrakoplovne i obrambene kompanije Leonardo nije želio komentirati dokument. U lipnju je viši izvršni direktor tvrtke rekao Reutersu da će vlada uskoro objaviti plan. Dokument Ministarstva obrane navodi da će program trajati od 2024. do 2034. godine, s ukupnim iznosom od 7,477.3 milijuna eura.

Za sada je osigurano 690 milijuna eura, dok će se preostalih 6,8 milijardi financirati kroz buduće aranžmane. Novi Eurofighteri će zamijeniti 26 posto postojećih talijanskih zrakoplova do 2028. godine, a ugovor će uključivati tehničku podršku za letačke operacije i obuku osoblja. Parlamentarni odbori bi trebali iznijeti svoje mišljenje o programu do sredine kolovoza, nakon čega će uslijediti konačno odobrenje.

Panther KF51 – Rheinmetall’s new main battle tank 🇩🇪 pic.twitter.com/tjjEYsSmVS — Bösartiger Fella ⚜️🔱 (@20gimsack) May 24, 2024

Njemačka je prošlog mjeseca također najavila kupnju dodatnih 20 Eurofightera, čime će njemačke zračne snage imati ukupno 138 takvih zrakoplova. Dokument ističe da rastuće tehnologije konkurenata znače da nadmoć u zraku nije garantirana i možda neće biti dostižna u svim situacijama.

🇩🇪🇮🇹 #Germany’s Rheinmetall and Italy’s Leonardo join forces to develop new tanks and fighting vehicles for #Italy. The 50:50 joint venture will utilize Rheinmetall’s Panther KF51 #tank and Lynx fighting vehicle, with #Leonardo leading systems integration. This partnership aims… pic.twitter.com/L3zjOkjLYy — Caliber English (@CaliberEnglish) July 6, 2024

Veliko partnerstvo

Osim toga, talijanski Leonardo i njemački Rheinmetall prošlog tjedna su objavili zajednički pothvat u proizvodnji tenkova, oklopnih vozila i drugih oružanih sustava. Osnovat će novu tvrtku sa sjedištem u Italiji, u kojoj će svaki partner imati jednak udio od 50 posto.

Nova kompanija će se fokusirati na razvoj i proizvodnju suvremenih borbenih tenkova i oklopnih vozila prvenstveno za talijanske oružane snage, s ambicijom da postane ključni dobavljač za europsko tržište vojne opreme.

Njemački list Handelsblatt izvještava da talijanska vlada planira kupiti stotine tenkova i oklopnih vozila od Rheinmetalla, u vrijednosti oko 20 milijardi eura. Tijekom idućih 15 godina planiraju nabaviti najmanje 350 borbenih vozila Lynx i oko 200 tenkova Panther, baziranih na prototipu Panther KF51 predstavljenom 2022. godine.