Hrvatski prognostičar podijelio zastrašujuću snimku tornada u Milanu: ‘Kod susjeda zabrinutost raste’

Autor: Z.S.

Prognostičar DHMZ-a Izidor Pelajić podijelio je na Twitteru zastrašujuću snimku iz Milana. Grad na sjeveru Italije, naime, poharao je tornado.

“U jedanaest sati nevjerojatan vrtlog pogodio je Gessate, u provinciji Milano. Tornado je nastao između industrijske zone grada i Pessano con Bornago. Snimke je objavio Tornado Italia, koja je potvrdila porijeklo i vrijeme snimke.

“Čekali smo da podijelimo ovaj video s vama jer nije bio potvrđen, ali smo dobili druge izvještaje i sada je sigurno. Oko 11 sati ujutro tornado je pogodio područje istok-sjeveroistok Milana”, napisali su.

confirmed tornado in the urban area of ​​Cernusco sul Naviglio east of Milano about 90 minutes ago @Djpuco @pgroenemeijer 📷 Marco Rabito pic.twitter.com/zboT5nkqvu — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) July 21, 2023







Srećom, fenomen je trajao samo nekoliko sekundi i trenutno nema izvještaja o ozlijeđenim osobama. Međutim, oluja je uzrokovala oštećenja duž prometnica u zemlji. Srušeno je nekoliko stabala koja su zgnječila vozila. Područje je pogodila i jaka tuča, a narančasto upozorenje za vrijeme ostaje na snazi tijekom cijelog dana.

“Kod zapadnih susjeda zabrinutost raste. Za sada je naglasak prema Italiji”, napisao je malo prije toga Pelajić, misleći pritom na Sloveniju.

Kod zapadnih susjeda zabrinutost raste. Za sada je naglasak prema Italiji. https://t.co/eOOnWwZn0I — Izidor Pelajić (@izidor_pelajic) July 21, 2023

Istramet je pak objavio mapu na kojoj su naveli da se opet kuha na sjeveru Italije, a kao što vidimo već se dovoljno zakuhalo.

Je li moguć u Hrvatskoj?

Lovkinja na uragane Željka Stone odgovorila je pak u RTL-ovom Direktu na pitanje je li moguće da se u Hrvatskoj dogodi uragan ili tornado.

“Tornado da, uragan ne. On treba imati ocean s tom energijom. Kod nas se može dogoditi “medicane”. On se može formirati iznad Mediteranskog mora i to bi bila mediteranska tropska oluja ili uragan. Prije par godina to se dogodilo kod Grčke. Kolega Branko Grisogono lijepo je objasnio što se jučer dogodilo – bio je to mezoskalni konvektivni sustav koji se brzo premještao i u jednom dijelu razvio se u superseriju. To su superkumulonimbus – oblak koji se razvija vertikalno po cijeloj troposferi i do 13 kilometara”, pojasnila je među ostalim.

Iz smjera Italije i Slovenije prema zapadnoj Hrv stižu ⛈️. Bacite povremeno 👀 pogled na @DHMZ_HR radar, munje i upozorenja, pogotovo plovite li sjevernim Jadranom, a i inače. pic.twitter.com/n2P3Uu1ztt — Tanja Renko (@TanjaRenko) July 21, 2023