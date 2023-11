Hrvatski profesor tvrdi da je poznata svjetska nagrada zapravo prevara: ‘Evo o čemu se radi’

Autor: H.B.

Na blogu Clionaut profesor Miljenko Hajdarović objavio je svoje šestomjesečno istraživanje koje, kako on tvrdi, dokazuje da je ugledna nagrada Global Teacher Award, navodno prevara i da ju može dobiti gotovo svatko tko se prijavi. Hajdarović je primijetio da sve više nastavnika dobiva ovu nagradu pa je i sam odlučio kandidirati se i vidjeti u čemu je kvaka.

Profesor je istražio tko stoji iza nagrade i došao je to podataka da je sjedište organizatora, AKS Awards, smješteno u zapuštenoj kući u blizini New Delhija. Hajdarović je istražio i organizatore osobno i koristio je Reverse image search na njihovim slikama te je ustanovio da su uzete s tuđih LinkedIn profila. Odlučio je ranije ove godine prijaviti se na natječaj za spomenutu nagradu. Registrirao se na stranici AKS Awardsa, i potom je morao samog sebe evaluirati, te je trebao priložiti pisanu preporuku petero kolega, a ustvari sve što je trebalo jest poslati neku vrstu preporuke s pet različitih adresa e-pošte.





Potom su mu potvrdili da je postao kandidatom za Globar Teacher Award i u rujnu mu je stigla obavijest da je osvojio nagradu. “U moj email sandučić stigla je 20. rujna 2023. godine poruka s naslovom Congratulations on Being Selected as Global Teacher Award 2023 Awardee. Poruku mi je poslao Sarvesh JagdishRaj, direktor AKS Education Awards i AKS Worldwide P. Ltd. Naglasio je da je prisustvo na ceremoniji obavezno jer je to monumentalna prilika da proslavite svoja postignuća i podijelite svoje uvide s kolegama nastavnicima”, pojasnio je profesor – napisao je Hajdarović.

Obavezno doći po nagradu

Međutim, shvatio je ubrzo o čemu se zapravo radi, odnosno, da nagradu može preuzeti samo ako dođe tamo osobno i pritom uplati oveću svotu novca za organizaciju puta i, praktički, ekskurziju. A javili su mu se i naknadno putem društvenih mreža.

“U međuvremenu me preko društvenih mreža kontaktirala lokalna ambasadorica s upitom jesam li se javio AKS-u. Rekoh da sam odgovorio na mail i da čekam daljnje upute. Ljubazno je podsjetila AKS i sljedeća poruka je stigla 12. listopada 2023. Opet ja pobijedio! Eto me izabran sam za Globalnu učiteljsku nagradu. Već vidim priloge u svim lokalnim i regionalnim novinama. U mailu su sve informacije, poveznica na formular za dodatne osobne podatke i napomene oko rokova”, piše profesor pa nastavlja s pojašnjenjem.

“Prilično je nezgodno za nagrađenog kad u roku 2-3 tjedna mora organizirati odlazak u Indiju. Ali ipak osobno preuzimanje nagrade je obavezno. Zapravo bez osobnog preuzimanja nagrada se ni ne može dobiti. No, bez brige organizatori nagrade su dogovorili aranžman s turističkom agencijom. Oni nam mogu srediti puni pansion i to baš u hotelu gdje se održava dodjela nagrada. No to nije sve. Isti dan stiže dodatni mail. Eto mi poziva na The great India Education Tour. Putovanje organizira EdTripsGlobal za samo 1395€. Na njihovoj web stranici i LinkedIn profilu nema nikakvih informacija o ljudima koji vode tvrtku”, naglašava profesor.

O čemu se radi?

Na koncu je profesor spoznao što stoji iza čuvene nagrade. “O čemu se zapravo radi. Dvojica poduzetnika s dobrim razumijevanjem ljudske taštine organiziraju turističke ture Indijom pod pričom nagrađivanja. Nagrađuju efektivne ravnatelje, vrtiće, učitelje, fakultete, još jednom ravnatelje, knjižničare i visoko produktivne škole. Dobra niša, zar ne? Nagrađeni sami plaćaju sve troškove, a organizatori im nude preuzimanje brige za smještaj i hranu”, piše Hajdarović pa nastavlja.









“Uz to mogu i na dodatno razgledavanje, naravno uz doplatu. Organizatori pri tome imaju samo trošak organizacije (u hotelu koji plaćaju nagrađeni) te diplome i kipiće (što je zapravo bagatela, a posebno u Indiji). Što nagrađeni dobiju – medijsku pažnju, zgodnu stavku u životopisu i na tome dodatno grade karijeru. Sve legalno i dobrovoljno. Čestitam dobitnicima. Samo sam ljubomoran što nisam otišao vidjeti Indiju”, zaključio je profesor.