‘HRVATSKI PONOS’ POD OVRHOM! To je tek početak, na redu su i ostali

Autor: Dnevno

Zbog duga od oko milijun kuna veledrogeriji Medika ovršen je račun opće bolnice “Hrvatski ponos” u Kninu, prenosi Jutarnji list.

Ova je veteranska bolnica zapravo prva žrtva tužbi koje su veledrogerije prije dva mjeseca najavile, a onda i uputile sudovima, ne bi li naplatile oko 2,6 milijardi duga za već davno isporučene, a neplaćene lijekove. Kninska bolnica nije jedina, uskoro bi isti scenarij mogli gledati i u bolnicama u Dubrovniku, Vinkovcima i Sisku, odnosno svima onima čije fakture nisu plaćene gotovo tri godine. Veledrogerija Medika tužila je za naplatu duga inače čak dvadesetak hrvatskih bolnica, odnosno one koje fakture nisu platile više od godinu dana.

Ravnateljica OB-a Knin dr. Kristina Bitunjac potvrdila je blokadu bolničkog računa, ali kaže da su financijski problemi već dugo ogromni i teško se rješavaju postojećim limitom. “U stalnom smo kontaktu sa županijom koja nam, srećom, izlazi u susret kad treba riješiti financijske probleme, a nadam se da će tako biti i ovoga puta. Teško funkcioniramo jer su limiti nedostatni i nepromijenjeni premda su, primjerice, plaće povećane već ranije 9 posto, a sada od rujna još 7 posto. Sve to moramo podmiriti, a onda dobavljači ostaju prikraćeni, premda s pravom traže naplatu onoga što su isporučili“, kaže dr. Bitunjac.

Bolnica u Kninu nije jedina u financijskim problemima zbog lijekova. Primjerice, OB Dubrovnik duguje samo jednoj veledrogeriji više od 54 milijuna kuna, a najstarija faktura ima već 1090 dana. Vinkovačka bolnica duguje 26 milijuna, a neke račune nije platila 1104 dana. Rekorderi u neplaćanju su i OB Varaždin, Pula, Sisak, Koprivnica itd. Veledrogerije tvrde da se gotovo ništa ne čini da bi se rok plaćanja skratio, odnosno da se konačno počnu podmirivati dospjeli dugovi. Izračunali su da bi im prosjek plaćanja od 260 dana bio prihvatljiv.

Uvjereni su da će dugovi bolnica do kraja godine doseći više od 3,5 milijardi kuna, odnosno da će prosječni broj dana plaćanja doseći 560. Da bi opskrba lijekovima bila redovita, veledrogerije traže podmirivanje barem 50 posto duga u što kraćem roku, ali zasad na taj prijedlog odgovora iz Ministarstva zdravstva nema. Zadnji razgovori veledrogerija i ministra Milana Kujundžića bili su u srpnju, ali bez konkretnih dogovora. Zadnji dodatni transfer veledrogerijama bio je u travnju, i to oko 150 milijuna kuna, što one smatraju mrvicama u odnosu na ukupna dugovanja.





Čak i kada bolnice dobiju sredstva za podmirenje dugova, u veledrogerijama tvrde da taj novac nikad u cijelosti ne stigne na njihove račune. Bolnice po svemu sudeći tim sredstvima krpaju neke druge dubioze, a lijekovi ostaju neplaćeni. Osim toga, kažu da se pri raspodjeli kuna za lijekove ne vodi briga o starosti faktura, već se događa da su pri vrhu podjele bolnica one koje se relativno drže “pristojnog” vremenskog okvira plaćanja, a ne one problematične. U Ministarstvu zdravstva se drže drže “ravnomjerne raspodjele” kako ne bi kažnjavali one koje racionalne raspolažu sredstvima.